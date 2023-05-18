《观察报》：假网店把中国货包装成欧洲时装

（德国之声中文网）Paulrosenbach.com, Moniquemeijer.nl, Mariefragonoir.com, Claudemartin.com--点开上述卖时装的网页，你会发现，除了使用的语言不同，标价货币不同外，其风格完全一致，照片上的模特都是西方人，宣传的口号都是可持续时尚，销售的服装鞋帽每一件都划掉原价、另标上打折价。网页上虽然号称苏黎世时装、阿姆斯特丹时装或瑞士时装，但据瑞士《观察报》（Blick)记者的调查，所销售的服装其实都产自中国。

该报5月22日刊登了一篇一名化名Giulia H.的瑞士女士在Paulrosenbach.com网页上的购物体验。她买了两双运动鞋和一条裤子，花了160瑞士法郎。一双品名"AIR FORCE FLOWER"，鞋帮上印有"Air"。买的时候她以为是耐克的AIR FORCE 。10天后货到了，运动鞋用塑料袋装着，连鞋盒都没有。她以为的耐克鞋其实是仿耐克的廉价货，粘胶都有点脱落，牌子叫"Fashion"。另一双鞋底子硬邦邦，根本没法穿，裤子也太大。想要退货，必须写封邮件，得到的答复是，因为她买的是打折商品，因此不能退钱，只能给该网页的代金券。想要退货的唯一途径是把商品寄到香港的发货商那里，顾客得自己出50瑞士法郎的寄费。Giulia H.知道自己上当了，因为网站上所有的商品都标着打折，而她无论如何也不想在这个网站购物了。

《观察报》记者继而对这件事进行了调查，发现Paulrosenbach.com的经营者在欧洲各地经营着类似的网店，有的叫"Monique Meijer "，号称来自荷兰，有的叫"Claude Martin "或 "Marie Fragonoir"，号称来自法国。它们背后都是"MB Consulting Ltd."以及"Acessoires & Designs Ltd."，地址都在香港。在《观察报》 5月22日的相关报道前，Paulrosenbach.com的经营者信息显示的是"Acessoires & Designs Ltd."，报道之后变成了"MB Consulting Ltd."。而这两家经营者都没有在瑞士进行商业登记。此外，号称经营巴黎时装的Mariefragonoir.com网页，其URL却将用户引到Claude Martin这家网店。而URL和店名对不上号是假网店的明显特征之一。

《观察报》记者还发现，尽管来自阿姆斯特丹和巴黎的网商经营者显示不是上述公司，却有着和它们相同的电话号码。自称挪威时装的另一个网店Norahansen.com情况也是一样。

（《观察报》等）

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