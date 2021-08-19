观察员遭驱逐 俄罗斯暂停北约代表团工作

（德国之声中文网）俄罗斯外交部长拉夫罗夫 (Sergey Lavrov)周一 (10月18日)表示，俄罗斯将暂停其驻北约代表团，克里姆林宫野将关闭北约在莫斯科的联络团。此举使得莫斯科和跨大西洋联盟之间的角力升级。

拉夫罗夫表示，此举是为了回应北约在10月6日驱逐俄罗斯使团8名成员。北约此前表示，被驱逐的人实际上是「未申报的俄罗斯情报人员」。驱逐意味着莫斯科团队的一半的人被禁止在北约布鲁塞尔总部工作。

北约驱逐俄罗斯使团成员的理由是他们实际上秘密从事间谍活动。北约官员表示，还将要求在北约总部工作的莫斯科使团人数减至10人，但未说明何以有此决定。

拉夫罗夫说：「由于北约的蓄意举动，我们实际上没有条件进行基本的外交工作，为了回应北约的行动，我们决定暂停常驻北约代表团的工作，包括首席军事特使的工作。」

拉夫罗夫抱怨：「北约对平等对话和合作都不感兴趣，」他提到，俄罗斯驻莫斯科的北约军事代表团的工作人员也将从11月1日起停职。

北约发言人回应表示：「我们注意到了拉夫罗夫部长对媒体的评论，然而，我们没有收到关于他提出的问题的任何官方沟通。」

德国外交部长马斯告诉德国之声，俄罗斯关闭北约特派团的决定使其与莫斯科的关系雪上加霜。马斯说：「我们必须进一步承认，俄罗斯似乎不再(愿意合作)，他称这一决定「不仅仅是令人遗憾......也将严重损害关系」。

双边关系紧张

北约此举正值北约与莫斯科之间关系持续紧张之时。尤其在俄罗斯 2014 年将乌克兰的克里米亚半岛占为己有、支持乌东地区叛乱势力后，北约-俄罗斯关系恶化， 双边实际合作喊停。然而，两者一直保持着开放的沟通渠道，以促进高级别的军方之间的协调。

北约官员曾表示，北约已加强「威慑和防卫」，以回应「俄罗斯的侵略行为」，但仍「愿同莫斯科展开有意义的对话」。

但所谓的北约-俄罗斯理事会很少开会，因为俄罗斯和西方的关系在俄罗斯的挑衅行为之后变坏了，包括其在乌克兰的活动、其核导弹的部署、对北约领空的定期侵犯以及对北约船只的海上骚扰。

谢伊曾在北约担任负责新兴安全挑战的副助理秘书长，直到2018年退休。他说：「我们看到这是双方没有真正地相互沟通--至少在工作层面上没有。当然，由于俄罗斯近期没有显示出会撤出克里米亚的迹象，这是北约恢复正常关系的条件，缺乏沟通的情况可能会在未来持续很长一段时间。」

在评估局势时，前北约高级官员谢伊 (Jamie Shea)告诉德国之声：「当然，如果在布鲁塞尔有他们(北约)可以交谈的人，那就更容易了。但鉴于双方关系的糟糕状况，这并没有带来重大的区别。」

数月来，多个北约成员国或接近北约的国家，尤其是东欧国家，相继以涉嫌间谍活动为由要求俄外交官离境。莫斯科当局则惯常以同样方式回应，要求相关国家外交官走人。

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（德新社、美联社、路透社、法新社）

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