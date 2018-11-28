见证建交40年 卡特吁中美避免现代冷战

(德国之声中文网) 美国前总统卡特在《华盛顿邮报》在元旦刊登的撰文，警告中美关係目前正处于危险当中。

这位已年逾九十的前总统在位期间是中美建交的推手，曾与中共前领导人邓小平会面。他认为过去40年证明，虽然两国在政治制度和历史文化上截然不同，仍可衷诚合作。

他引述一些中国精英说美国正阴谋推翻中共政权，而美国则有人对中国没有民主化感到失望，认为其生活方式受中国威胁。卡特警告﹕「如果（美国）政府高层抱持这种危险的念头，一场现代冷战并非无法想像的。」卡特认为当今中美有两个敏感区域--台海和南海。任何误判或违规都可能升级至军事冲突，继至触发全球灾难。

华府曾经指控中国利用一带一路项目向他国举债，并警告非洲国家不要落入「债务陷阱」。但卡特认为非洲是两国最容易达成合作的场地，因为非洲人民并不想靠边站，而中美可以透过非洲工作重建互信。

中方﹕合作是唯一正确选择

而在同一天，中国驻美大使崔天凯于《今日美国》发表评论文章。他形容在新的国际环境下，中美关係再次处于历史上的十字路口。「中美关係稳定成长对两国以至全世界成功是不可或缺的，如同生命中的空气和水一样。脱鈎或彼此孤立都是不负责任和不利的。」

中美贸易冲突正陷于胶着，将在本月重启谈判。崔天凯指虽然分歧是无可避免，但仍然是可控的；中美的共同利益大于分歧，「合作是唯一正确的选择」。他强调两国的政治基础不变，并需要尊重彼此的核心利益，包括遵守中美三个联合公报、「一个中国原则」等。

文章把习近平和美国前总统林肯相提并论﹕「就如习近平主席所言，人民对美好生活的期盼永远是我们工作的焦点。同样地，林肯总统的名言说『一个民有、民治、民享的政府不应从地球上消亡。』未来中美关係发展必定要继续维护两国人民的共同和根本利益。」他重申，这些共同利益应该凌驾于「政治正确」和两国分歧。

李芊/杨威廉 (综合报导)