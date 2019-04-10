 见证台美关系演进 学者籲美调整对台政策 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2019

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时政风云

见证台美关系演进 学者籲美调整对台政策

在《台湾关系法》满40年之际，美国在台协会本周在台北推出一系列活动，华府也由前众议院议长莱恩率团到賀。

USA Präsidentin Tsai Ing-Wen zu Besuch in Los Angeles (Taiwan Presidential Office)

专家表示，台美关系在过去40年因《台湾关系法》而不断演进，而在总统蔡英文任内，美国国会与行政部门也多次透过法案跟政策来强化对台湾的支持。

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文周一 (4月15日) 在总统府接见率团访台的美国前众议院议长莱恩 (Paul Ryan)，重申《台湾关系法》为台美交流奠定基础，强调如无此法案，台北与华盛顿间紧密的伙伴关系便可能不存在。她说：「我也必须指出《台湾关系法》替台美的经贸跟安全等各项实质的交流，奠定了一个非常重要而且关键的制度基础。」

蔡英文也表示，美国国会过去40年来对台湾的支持，是推动台美关系演进的关键角色。莱恩在担任议长任内，通过包含《台湾旅游法》在内的多项法案，这都大大鼓舞台湾坚定贡献国际社会的决心。她希望美国能理解台湾是印太地区可信赖的行动者，而台湾的存在也有助于区域平衡及民主发展。

莱恩则表示，台美关系之所以坚固，是因为美国透过国会力量加强《台湾关系法》，让该法案成为执政党施行的政策。他认为美国国会之所以能跨党派支持本法案，是因为双方有很多共享价值。

台海和平的基石

曾任美国在台协会理事主席的卜睿哲 (Richard Bush) 告诉德国之声，美国当年为了维系与台湾的关系，在与中国建交后，决定以《台湾关系法》当作台美关系持续发展的基础。然而，美台之间的互动也因不同政府对「一个中国政策」的诠释，而受到限制。即便如此，美国国务院与国防部许多官员都了解持续经营美台关系的重要性，所以他们过去40年内因应时局变化，逐渐放松华府对美台关系制定的一些限制。

卜睿哲说：「为了避免触怒中国政府，华盛顿往往以较低调的方式增进与台湾的互动。这也是为何《台湾关系法》能成功增进台美的双边关系。」

华府智库全球台湾研究中心 (Global Taiwan Institute) 的执行长萧良其 (Russell Hsiao) 接受德国之声访问时表示，《台湾关系法》替台美双方提供了一个有弹性的法律与政策框架， 所以台北与华盛顿才能以此为基础去增进双边关系。他说：「《台湾关系法》是维持台海和平的基石，也是美国官员在冷战时期，认定能应付地缘政治挑战的一个政策。」

美应调整对台政策

然而，台湾政治在过去40年经历巨大转变，从专制政权变成民主社会。萧良其认为，这个转变也使美国加强对台湾的支持。然而，过去几年台湾与中国之间的国力差距，以及美国过度縱容中国「政治敏感度」，逐渐侵蚀当初美国透过《台湾关系法》及 「六项保证」对台湾所做的承诺。

Paul Ryan (Reuters/A. P. Bernstein)

共和党前众议院议长莱恩此次率团来台参与台湾关系法相关庆祝活动。

萧良其告诉德国之声：「有鉴于海峡两岸逐渐扩大的国力差距，单纯确保两岸关系和平发展的政策将使台湾主权更容易被侵蚀，并让中国加强对台湾施压。美国应该调整对台政策，确保两岸的未来发展能体现中国与台湾为两个合法、无主从关系的政治实体。」

卜睿哲指出，特朗普上任以来，不太愿意推动大幅度促进台美关系的新措施，但美国国务院与国防部仍持续在对台关系上推动正向发展。此外，商务部门至今并未透过实质行动增进台美经济关系。他认为：「如果商务部门愿意推出计划来增进双边经济关系，这对台美关系来说会是一个重要发展。」

三月底，两架中国军机飞越海峡中线，台湾与美国都出面谴责中国的军事挑衅。白宫国家安全顾问波顿 (John Bolton) 当时透过推特发文重申美国会依照《台湾关系法》履行对台湾的承诺。卜睿哲表示，虽然中国持续对台湾施压，但他不认为中国会在近期内启动武力统台的选项。

他强调：「发动战争对中国来说是个风险很大的选项，我认为中国可透过其他方式来爭取自身利益。」

 

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