见证台美关系演进 学者籲美调整对台政策

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文周一 (4月15日) 在总统府接见率团访台的美国前众议院议长莱恩 (Paul Ryan)，重申《台湾关系法》为台美交流奠定基础，强调如无此法案，台北与华盛顿间紧密的伙伴关系便可能不存在。她说：「我也必须指出《台湾关系法》替台美的经贸跟安全等各项实质的交流，奠定了一个非常重要而且关键的制度基础。」

蔡英文也表示，美国国会过去40年来对台湾的支持，是推动台美关系演进的关键角色。莱恩在担任议长任内，通过包含《台湾旅游法》在内的多项法案，这都大大鼓舞台湾坚定贡献国际社会的决心。她希望美国能理解台湾是印太地区可信赖的行动者，而台湾的存在也有助于区域平衡及民主发展。

莱恩则表示，台美关系之所以坚固，是因为美国透过国会力量加强《台湾关系法》，让该法案成为执政党施行的政策。他认为美国国会之所以能跨党派支持本法案，是因为双方有很多共享价值。

台海和平的基石

曾任美国在台协会理事主席的卜睿哲 (Richard Bush) 告诉德国之声，美国当年为了维系与台湾的关系，在与中国建交后，决定以《台湾关系法》当作台美关系持续发展的基础。然而，美台之间的互动也因不同政府对「一个中国政策」的诠释，而受到限制。即便如此，美国国务院与国防部许多官员都了解持续经营美台关系的重要性，所以他们过去40年内因应时局变化，逐渐放松华府对美台关系制定的一些限制。

卜睿哲说：「为了避免触怒中国政府，华盛顿往往以较低调的方式增进与台湾的互动。这也是为何《台湾关系法》能成功增进台美的双边关系。」

华府智库全球台湾研究中心 (Global Taiwan Institute) 的执行长萧良其 (Russell Hsiao) 接受德国之声访问时表示，《台湾关系法》替台美双方提供了一个有弹性的法律与政策框架， 所以台北与华盛顿才能以此为基础去增进双边关系。他说：「《台湾关系法》是维持台海和平的基石，也是美国官员在冷战时期，认定能应付地缘政治挑战的一个政策。」

美应调整对台政策？

然而，台湾政治在过去40年经历巨大转变，从专制政权变成民主社会。萧良其认为，这个转变也使美国加强对台湾的支持。然而，过去几年台湾与中国之间的国力差距，以及美国过度縱容中国「政治敏感度」，逐渐侵蚀当初美国透过《台湾关系法》及 「六项保证」对台湾所做的承诺。

萧良其告诉德国之声：「有鉴于海峡两岸逐渐扩大的国力差距，单纯确保两岸关系和平发展的政策将使台湾主权更容易被侵蚀，并让中国加强对台湾施压。美国应该调整对台政策，确保两岸的未来发展能体现中国与台湾为两个合法、无主从关系的政治实体。」

卜睿哲指出，特朗普上任以来，不太愿意推动大幅度促进台美关系的新措施，但美国国务院与国防部仍持续在对台关系上推动正向发展。此外，商务部门至今并未透过实质行动增进台美经济关系。他认为：「如果商务部门愿意推出计划来增进双边经济关系，这对台美关系来说会是一个重要发展。」

三月底，两架中国军机飞越海峡中线，台湾与美国都出面谴责中国的军事挑衅。白宫国家安全顾问波顿 (John Bolton) 当时透过推特发文重申美国会依照《台湾关系法》履行对台湾的承诺。卜睿哲表示，虽然中国持续对台湾施压，但他不认为中国会在近期内启动武力统台的选项。

他强调：「发动战争对中国来说是个风险很大的选项，我认为中国可透过其他方式来爭取自身利益。」