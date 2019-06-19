 见字如面？特朗普金正恩信函互动  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.06.2019

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时政风云

见字如面？特朗普金正恩信函互动 

金正恩收到了特朗普的来信，他说这封信的内容极好。法新社指出，金正恩与习近平会晤后，平壤准备打破与华盛顿的僵局。

Nordkorea Kim Jong Un liest Trumps Brief (picture-alliance/AP Photo/KCNA)

平壤并未透露特朗普信件的具体内容

（德国之声中文网）朝中社刊登了朝鲜领导人金正恩手中拿着一封信的照片。这家朝鲜官媒报道说，金正恩收到美国总统特朗普的信函，并对信中包含的"极好"内容表示特别满意。金正恩说，对特朗普总统的政治判断能力和非同寻常的勇气表示谢意，将慎重考虑其中的内容。通讯社并没有提到信件的具体内容。

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一年前的今天，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩第一次见面，国际媒体无不涌入新加坡，只为了捕捉两人的每个握手、拍肩与脸部表情。他们签下共同声明，许诺要为世界带来改变，让朝鲜半岛迎向和平的未来。一年后的今天，希望的光芒却黯淡下来，呈现出让人不愿面对的现实。 (12.06.2019)

习近平是14年来第一位访问朝鲜的中国国家主席。作为朝鲜关键的外交支持者和主要的贸易和援助提供者，习近平想要证明，中朝自冷战时期建立的盟友关系，虽然一度恶化，但在地缘政治发展下，比任何时期都来得坚固。 (21.06.2019)

韩国军方表示，朝鲜疑似在一周内第二度发射短程导弹，且这次发射了两枚。韩国官方表示这是非常令人担忧的举动。 此外，美国在同一天宣布他们扣押了一艘朝鲜货轮，称该货轮因非法运送出口煤炭跟进口重型机械而违反了国际制裁。 (10.05.2019)

大概两星期前，特朗普说自己又收到了金正恩"友好、温暖的私人信件"，他也没有透露信中具体内容，但表示可能有好事发生。

然而平壤核谈判到目前为止依然停滞不前。去年6月金正恩和特朗普在新加坡见面时，曾承诺要实现朝鲜半岛无核化。不过当时并没有商定具体步骤，在这一年里，两位领导人之间进行了第一次信件交换。白宫发言人桑德斯说，信件内容关乎到朝鲜全面弃核。

今年2月在越南的第二次峰会不欢而散。朝鲜要求取消国际制裁，但双方没有就交换条件达成协议。朝美相互指责这次峰会因对方而破裂，但特朗普和金正恩两人都表达了再次会面的意愿。

特朗普："他守住了承诺"

越南峰会之后，朝鲜再一次试射了火箭。不过白宫并没有因此再次收紧制裁。特朗普说，平壤并没有进行核试验或远程导弹试验，这位美国总统还强调，金正恩"对我遵守了承诺，这非常重要。"

白宫拒绝证实特朗普是否致函金正恩。不过韩国总统府青瓦台说对华盛顿与北韩的沟通"知情"。韩联社报道，韩国青瓦台发言人高旼廷本周日（6月23日）称，政府对朝美领导人之间交换亲笔信保持朝美对话动力给予积极评价。   

上周五，中国国家主席习近平刚刚结束对朝鲜的访问，这次访朝有着重要的象征意义。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    抵达平壤

    6月20日午间，习近平乘坐专机抵达平壤顺安机场，金正恩到机场迎接。在机场以及马路两侧，中朝两国国旗迎风飘扬，“热烈欢迎”这位中国党和国家一把手以及中朝友谊“牢不可破”的大幅标语高高挂起。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    欢迎宴会

    抵达后，习近平出席了金正恩在平壤木兰馆为他举行的欢迎宴会。习近平和金正恩分别在宴会上致辞。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    四人寒暄

    此前短短一年里，金正恩曾四次前往中国与习近平会面。其中一次还在中国度过生日。因此，他及夫人李雪主与习近平、彭丽媛夫妇该是相当熟识了。在官方会谈开始前，四人也寒暄合影。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    官方会谈

    据中国官媒报道，两国代表团在平壤锦绣山迎宾馆举行了会谈。习近平称，"去年以来，我和委员长同志4次会晤，书写了中朝关系新篇章，并结下了深厚友谊"。金正恩说，"总书记同志百忙之中在朝中建交70周年之际访问朝鲜，是对朝鲜党、政府和人民的巨大鼓舞和政治支持"。

  • China Kim Jong Un und Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/Yan Yan)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    "25万朝鲜人欢迎总书记同志"

    在会面时，金正恩还表示，当天平壤有25万多民众涌上街头，热烈欢迎习近平。此后他们一同前往平壤"五一"体育场，观看大型歌舞表演。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    看台之上

    演出安排在6月20日晚。金正恩及李雪主陪同习近平和彭丽媛观看演出。中国官媒报道称，朝鲜三大乐团——国立交响乐团、功勋合唱团、三池渊管弦乐团，在这次演出中首次同台献艺。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    专门创作的演出

    新华社在报道习近平此行时称，"所到之处无不感受到中朝一家亲的浓厚氛围"。报道称，这是专门为习近平此次访问创作的表演，有数万名朝鲜演员参加。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    “中朝一家亲”

    体育场内，处处是关于朝中友谊的大幅标语。演出以“朝中友谊万古长青”为主题的大型歌舞表演收尾。演出结束后，习近平和彭丽媛步入舞台，向表演者和群众致谢。


分析人士表示，朝鲜对特朗普明显的友好姿态表明，平壤准备在金正恩与习会晤后打破与华盛顿的僵局。首尔东国大学研究朝鲜问题的专家高有焕(Koh Yu-hwan)教授说："中国掌握着朝鲜最想要的东西的钥匙--安全保障和经济发展。" 他告诉法新社，在得到中国会在这两个问题上给予积极帮助的承诺后，金正恩正在向美国伸出橄榄枝。

习近平将在本月晚些时候在日本大版G20峰会期间与特朗普见面。他在平壤期间受到了高规格的接待。分析人士认为，习近平的朝鲜之行向特朗普释放了一个信号，他掌握着对金的影响力。

 

文木/李鱼 (路透社，韩联社，法新社，德新社等) 

 

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合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

这是习近平作为中国国家主席的首次朝鲜行，也是中国14年来首次有一把手访朝。除了与金正恩举行会谈外，习近平还携夫人彭丽媛观看了朝鲜大型团体操和艺术演出。中国官媒用“中朝一家亲”来形容习近平的平壤时间。 (21.06.2019)  

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