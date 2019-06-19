见字如面？特朗普金正恩信函互动 

（德国之声中文网）朝中社刊登了朝鲜领导人金正恩手中拿着一封信的照片。这家朝鲜官媒报道说，金正恩收到美国总统特朗普的信函，并对信中包含的"极好"内容表示特别满意。金正恩说，对特朗普总统的政治判断能力和非同寻常的勇气表示谢意，将慎重考虑其中的内容。通讯社并没有提到信件的具体内容。

大概两星期前，特朗普说自己又收到了金正恩"友好、温暖的私人信件"，他也没有透露信中具体内容，但表示可能有好事发生。

然而平壤核谈判到目前为止依然停滞不前。去年6月金正恩和特朗普在新加坡见面时，曾承诺要实现朝鲜半岛无核化。不过当时并没有商定具体步骤，在这一年里，两位领导人之间进行了第一次信件交换。白宫发言人桑德斯说，信件内容关乎到朝鲜全面弃核。

今年2月在越南的第二次峰会不欢而散。朝鲜要求取消国际制裁，但双方没有就交换条件达成协议。朝美相互指责这次峰会因对方而破裂，但特朗普和金正恩两人都表达了再次会面的意愿。

特朗普："他守住了承诺"

越南峰会之后，朝鲜再一次试射了火箭。不过白宫并没有因此再次收紧制裁。特朗普说，平壤并没有进行核试验或远程导弹试验，这位美国总统还强调，金正恩"对我遵守了承诺，这非常重要。"

白宫拒绝证实特朗普是否致函金正恩。不过韩国总统府青瓦台说对华盛顿与北韩的沟通"知情"。韩联社报道，韩国青瓦台发言人高旼廷本周日（6月23日）称，政府对朝美领导人之间交换亲笔信保持朝美对话动力给予积极评价。

上周五，中国国家主席习近平刚刚结束对朝鲜的访问，这次访朝有着重要的象征意义。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 抵达平壤 6月20日午间，习近平乘坐专机抵达平壤顺安机场，金正恩到机场迎接。在机场以及马路两侧，中朝两国国旗迎风飘扬，“热烈欢迎”这位中国党和国家一把手以及中朝友谊“牢不可破”的大幅标语高高挂起。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 欢迎宴会 抵达后，习近平出席了金正恩在平壤木兰馆为他举行的欢迎宴会。习近平和金正恩分别在宴会上致辞。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 四人寒暄 此前短短一年里，金正恩曾四次前往中国与习近平会面。其中一次还在中国度过生日。因此，他及夫人李雪主与习近平、彭丽媛夫妇该是相当熟识了。在官方会谈开始前，四人也寒暄合影。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 官方会谈 据中国官媒报道，两国代表团在平壤锦绣山迎宾馆举行了会谈。习近平称，"去年以来，我和委员长同志4次会晤，书写了中朝关系新篇章，并结下了深厚友谊"。金正恩说，"总书记同志百忙之中在朝中建交70周年之际访问朝鲜，是对朝鲜党、政府和人民的巨大鼓舞和政治支持"。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 "25万朝鲜人欢迎总书记同志" 在会面时，金正恩还表示，当天平壤有25万多民众涌上街头，热烈欢迎习近平。此后他们一同前往平壤"五一"体育场，观看大型歌舞表演。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 看台之上 演出安排在6月20日晚。金正恩及李雪主陪同习近平和彭丽媛观看演出。中国官媒报道称，朝鲜三大乐团——国立交响乐团、功勋合唱团、三池渊管弦乐团，在这次演出中首次同台献艺。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 专门创作的演出 新华社在报道习近平此行时称，"所到之处无不感受到中朝一家亲的浓厚氛围"。报道称，这是专门为习近平此次访问创作的表演，有数万名朝鲜演员参加。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 “中朝一家亲” 体育场内，处处是关于朝中友谊的大幅标语。演出以“朝中友谊万古长青”为主题的大型歌舞表演收尾。演出结束后，习近平和彭丽媛步入舞台，向表演者和群众致谢。



分析人士表示，朝鲜对特朗普明显的友好姿态表明，平壤准备在金正恩与习会晤后打破与华盛顿的僵局。首尔东国大学研究朝鲜问题的专家高有焕(Koh Yu-hwan)教授说："中国掌握着朝鲜最想要的东西的钥匙--安全保障和经济发展。" 他告诉法新社，在得到中国会在这两个问题上给予积极帮助的承诺后，金正恩正在向美国伸出橄榄枝。

习近平将在本月晚些时候在日本大版G20峰会期间与特朗普见面。他在平壤期间受到了高规格的接待。分析人士认为，习近平的朝鲜之行向特朗普释放了一个信号，他掌握着对金的影响力。

文木/李鱼 (路透社，韩联社，法新社，德新社等)