见字如面？特朗普金正恩信函互动 

金正恩收到了特朗普的来信，他说这封信的内容极好。法新社指出，金正恩与习近平会晤后，平壤准备打破与华盛顿的僵局。
（德国之声中文网）朝中社刊登了朝鲜领导人金正恩手中拿着一封信的照片。这家朝鲜官媒报道说，金正恩收到美国总统特朗普的信函，并对信中包含的"极好"内容表示特别满意。金正恩说，对特朗普总统的政治判断能力和非同寻常的勇气表示谢意，将慎重考虑其中的内容。通讯社并没有提到信件的具体内容。
大概两星期前，特朗普说自己又收到了金正恩"友好、温暖的私人信件"，他也没有透露信中具体内容，但表示可能有好事发生。
然而平壤核谈判到目前为止依然停滞不前。去年6月金正恩和特朗普在新加坡见面时，曾承诺要实现朝鲜半岛无核化。不过当时并没有商定具体步骤，在这一年里，两位领导人之间进行了第一次信件交换。白宫发言人桑德斯说，信件内容关乎到朝鲜全面弃核。
今年2月在越南的第二次峰会不欢而散。朝鲜要求取消国际制裁，但双方没有就交换条件达成协议。朝美相互指责这次峰会因对方而破裂，但特朗普和金正恩两人都表达了再次会面的意愿。
特朗普："他守住了承诺"
越南峰会之后，朝鲜再一次试射了火箭。不过白宫并没有因此再次收紧制裁。特朗普说，平壤并没有进行核试验或远程导弹试验，这位美国总统还强调，金正恩"对我遵守了承诺，这非常重要。"
白宫拒绝证实特朗普是否致函金正恩。不过韩国总统府青瓦台说对华盛顿与北韩的沟通"知情"。韩联社报道，韩国青瓦台发言人高旼廷本周日（6月23日）称，政府对朝美领导人之间交换亲笔信保持朝美对话动力给予积极评价。
上周五，中国国家主席习近平刚刚结束对朝鲜的访问，这次访朝有着重要的象征意义。
分析人士表示，朝鲜对特朗普明显的友好姿态表明，平壤准备在金正恩与习会晤后打破与华盛顿的僵局。首尔东国大学研究朝鲜问题的专家高有焕(Koh Yu-hwan)教授说："中国掌握着朝鲜最想要的东西的钥匙--安全保障和经济发展。" 他告诉法新社，在得到中国会在这两个问题上给予积极帮助的承诺后，金正恩正在向美国伸出橄榄枝。
习近平将在本月晚些时候在日本大版G20峰会期间与特朗普见面。他在平壤期间受到了高规格的接待。分析人士认为，习近平的朝鲜之行向特朗普释放了一个信号，他掌握着对金的影响力。
文木/李鱼 (路透社，韩联社，法新社，德新社等)