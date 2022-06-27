視中國為「系統性挑戰」？北約內部現分歧

（德國之聲中文網）北約峰會本週即將登場，北約預料將在峰會公布十年來的第一個新「戰略概念」文件，並首度納入中國。一名北約外交官向路透社透露，成員國對於如何在文件中描述中國及中俄關係卻出現了分歧。

北約峰會將於6月29日至30日在西班牙馬德里登場。該場峰會與正在德國舉行的七國集團（G7）峰會不約而同聚焦了烏克蘭危機、中國挑戰以及中俄關係加深的問題。

在峰會舉行前，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）於比利時出席記者會時稱，北約戰略文件將首次提及中國構成的挑戰；美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也在七國集團峰會上向記者表示，北約戰略文件將以「前所未有的方式談論中國帶來的挑戰」。

所謂「戰略概念」文件，是概述北約未來10年優先事項的文件。2010年發布的上一個版本中沒有提及中國，並將俄羅斯稱為「合作夥伴」。根據彭博社報導，這樣的措辭將被廢棄。

如何定位中國？

一名美國官員上週日（27日）曾表示，他相信北約峰會將批准的新戰略概念文件，內容將包括關於中國「強而有力」的措辭，但由於談判還在進行中，仍有變數。

一名北約外交官向路透社透露，美國和英國正推動北約對北京採取更有力的措辭，以反映他們對中國日益增長的軍事野心，以及可能攻擊臺灣的日益擔憂；然而法國與德國——鑒於歐洲在中國的投資——卻認為應該使用更有分寸、更謹慎的說詞。

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根據路透社與彭博社取得的消息指出，北約內部正在討論一項妥協方案。根據該方案，中國將被描述為「系統性挑戰」，但同時也提及與北京「願意在共同感興趣的領域進行合作」，以保持平衡。

彭博社引述知情消息稱，北約不會把中國稱為「對手」，預計該文件將強調中國在網路安全和假訊息、關鍵基礎設施控制和遵守基於規則的國際秩序等領域的擔憂。

此外，一名北約外交官也向路透社表示，談判人員也在對如何描述中國和俄羅斯之間的關係進行微調，捷克和匈牙利強烈反對用「戰略趨同」（strategic convergence）來定義中俄關係。

針對西方關於中國構成威脅的言論，中國外交部表示，其唯一目的就是壓制中國的發展，維持美國的霸權。

中國的「全球野心」

俄羅斯入侵烏克蘭以及中國議題，預料將成為北約的核心主題。路透社指出，英美近期對於中國的措辭越來越明確。英國近期曾將俄羅斯描述為「嚴重的直接威脅」，並將中國稱為「戰略挑戰」；五角大廈則在向美國國會提交的最新年度報告中強調了「應對中華人民共和國日益強大的軍隊及其全球野心所帶來的步伐挑戰」的重要性。

路透社稱，由於美方強調將中國納入北約最新戰略概念的重要性，因此澳大利亞、新西蘭、日本和韓國也首次被邀請參加北約峰會。有官員表示，這一點是為了表明北約即使專注於烏克蘭，也不會「把注意力從中國身上移開」。

一名歐洲官員則同意表示「北約不能忽視中國」。他說：「歐洲在認識到這一點方面有點落後，但鑒於香港的情況，觀點肯定有所轉變。」

另一名歐洲官員稱：「我們試圖建立一個善待和激勵中國的時代，結果來了習主席。」 他指出，西方批評者認為習近平在國內把北京帶上了一條更加威權的道路，在國外則採取帶有侵略性的路線，「所以我認為大多數人都會認為（如今）需要採取不同的方法。」

針對中俄關係，一名不具名官員向彭博社表示，隨著俄羅斯和中國宣布「無限合作夥伴關係」，以及中國官員散佈俄羅斯關於莫斯科入侵烏克蘭的假訊息，盟友已看到兩者之間的合作模式越來越多，需要開始解決這個問題。

（路透社、彭博社）

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