 規避美晶片出口管制 中國出現地下黑市 | 经济纵横 | DW | 20.06.2023

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经济纵横

規避美晶片出口管制 中國出現地下黑市

據路透社報導，在中國還是可能取得美國管制的高階AI晶片，只要是私下少量購買。當地賣家究竟是怎麼買到美國製的晶片？

美國下令英偉達不可出口高階的人工智慧晶片到中國，但中國當地業者仍然能設法取得。

美國下令英偉達不可出口高階的人工智慧晶片到中國，但中國當地業者仍然能設法取得。

（德國之聲中文網）路透社週二（6月20日）報導，在美國的出口管制之下，在中國若想買到高階的英偉達（Nvidia，又譯輝達）的AI晶片，深圳的華強北地區是不錯的選擇。

路透社記者實際走進華強北的賽格廣場大廈，這裡1到10樓擠滿了各種商店，賣的東西從相機零件到無人機都有。晶片不會直接擺出來銷售，但小心地問問看還是買得到。

據報，這些晶片不便宜。當地2間供應商匿名透露，他們可以提供少量的美國製A100人工智慧晶片，一枚要價2萬美元，這是一般價格的2倍。在中國買賣美國高階晶片並不違法，但美國的出口管制措施實際上還是創造出一個地下市場，賣家也不希望引來美國或中國政府注意。

隨著政治、貿易的緊張局勢加劇，美國為了限制中國發展人工智慧和超級計算科技，去年9月要求英偉達停止向中國和香港出口A100和H100晶片，這是該公司其中2款最先進的晶片。隨後，美國又祭出一系列與半導體有關的出口管制。

然而，AI持續在全球蓬勃發展，對高階晶片的需求遽增，特別是英偉達的微處理器；一般認為，要發展機器學習技術，最好使用這種處理器。

現階段，英偉達受美國出口管制影響，不得出售A100晶片至中國，改以A800和H800等性能較低的晶片替代，賣給中國客戶。

現階段，英偉達受美國出口管制影響，不得出售A100晶片至中國，改以A800和H800等性能較低的晶片替代，賣給中國客戶。

規避美國制裁的地下市場

香港新創公司萬想科技（Pantheon Lab）共同創辦人劉劍鋒（Ivan Lau）打算買2到4枚A100晶片，用來運作該公司最新的AI模型。這些賣家從美國以外的地方取得了晶片，1枚晶片報價可達港幣15萬（19150美元）。「我們現在正在跟2個賣家談，想辦法買到一些，」劉劍鋒說：「他們直接告訴我們，不會有保固或支援。」

路透社採訪了中國和香港10家供應商，這些人說可以輕易買到少量的A100晶片。這除了顯示中國對這些晶片的強烈需求，也代表小批的交易相對容易規避美國的制裁。

當地賣家匿名透露，買家通常是應用程序開發人員、新創企業、研究人員或遊戲玩家，甚至還有地方政府的官員。路透社無法估計總共有多少A100和H100晶片流入中國，也無法確知現在這些交易在多大程度上滿足了需求。

英偉達提供給路透社的聲明稱，該公司並不開放出口A100或H100晶片到中國，僅出售性能降低的替代產品，符合美國規範。聲明寫道：「如果我們收到信息說某客戶違反與我們的協議，違法出口受限制的產品，我們將立即採取適當行動。」美國商務部、中國國務院新聞辦公室和中國工業部並未回應置評請求。

此前，英國《金融時報》亦曾於3月報導，中國的人工智慧公司會透過雲服務供應商，跟第三方簽訂租賃協議，藉此繞過美國的出口管制令、取得美國製的高階晶片。

近年美中科技戰以晶片為核心，美國及其盟友更祭出了一連串出口管制令。圖為美國總統拜登2021年簽署一項因應晶片短缺的行政命令前，手上拿著晶片。

近年美中科技戰以晶片為核心，美國及其盟友更祭出了一連串出口管制令。圖為美國總統拜登2021年簽署一項因應晶片短缺的行政命令前，手上拿著晶片。

中國賣家怎麼取得美國晶片？

路透社指出，中國供應商主要透過2種方式採購晶片，其一是在英偉達向美國大企業大量發貨之後，設法購得流入市場的多餘庫存；其二是透過在印度、台灣和新加坡等地註冊的公司進口。這代表他們能取得的晶片很少，遠不能滿足從頭開始建立一個複雜的AI大型語言模型的需要。

根據一個電子產品採購網站列出的約40個A100賣家，大多數賣家位於華強北。不過，在淘寶、小紅書、抖音上，也都能找到賣A100的訊息。前述企業並未回應路透社置評請求。

有些供應商還提醒，用翻新的舊晶片冒充A100的詐欺行為也越來越普遍。而更先進的H100晶片今年3月才剛上市，似乎更難買到。

香港中文大學經濟系向當地賣家採購了4枚A100晶片，用在研究上。該系講師周恩誌（Vinci Chow）告訴路透社，他聽說有在賣一包8枚的H100晶片組。不過，在路透社採訪的10家供應商中，只有一家說他們可以採購到H100。

86Research公司駐上海的分析師Charlie Chai說，美國很可能不是很在意這樣的小型晶片買賣。他表示：「只有等到中國大幅追趕、構成更大威脅的時候，我們才會看到更嚴格的執法。」他補充說，現階段中國賣家對A100和H100晶片的溢價銷售以後可能回落，因為中國很多AI新創公司最終會撤離這個市場。

圖為中國國家主席習近平2018年視察武漢一間半導體公司。

圖為中國國家主席習近平2018年視察武漢一間半導體公司。

中國半導體產業出路？

據《南華早報》19日報導，北京清華大學微電子學研究所教授魏少軍上週末在廣州參加一場產業論壇時說，面對美國的科技出口限制，中國半導體業應該更開放、更強調合作。

魏少軍指出，新冠疫情加上美國的出口管制令，打亂了半導體產業，也讓中國發展本土晶片面臨嚴峻挑戰。《每日經濟新聞》引述其說法稱，中國半導體業應該「揚長避短，掌握主動發展權」，因此要「堅持擴大開放，廣邀朋友」，並善用中國的「超大市場」，「讓半導體全球供應鏈上的合作夥伴共同獲利」。

針對美國的半導體出口限制，中國外交部曾稱此舉違背產業發展規律，批評美國「為了維持科技霸權不擇手段」。該部發言人毛寧3月還曾稱：「事實證明，限制打壓阻擋不了中國的發展，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。」

芯片供应吃紧 半导体产业方兴未艾

（路透社、《南華早報》等）

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