要青年树立正确就业观 人民日报引众嘲

（德国之声中文网）自从中国政府去年底放松防疫政策以来，尽管其国内经济整体状况已有所恢复，但恢复程度仍未如预期。近几个月除了消费氛围不尽理想，中国年轻人的高失业率也创下纪录。

中国官媒《人民日报》7月10日刊发评论文章《树立正确的就业观》，呼吁青年应该到「祖国和人民最需要的地方发挥光和热，不仅能够留下无悔的青春记忆，而且将在基层磨砺中获得受用终身的精神财富」。文中提到，高校毕业生要「树立正确的就业观，找到自己的职业定位和奋斗方向」、「积极的就业观念是顺利求职的催化剂和加速器，……，让自己更快找到合适的工作」

文章还向年轻人喊话称：「青春的样子，本就是有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的样子」，并且指出「在乡村振兴、绿色发展、社会服务、卫国戍边等各领域各方面工作中争当排头兵和生力军，一样能实现青春的价值，还能为一生的奋斗奠定基石」。

不过，这篇看起来充满正能量的励志文章，却在发布之后受到社媒上众多网友质疑和吐槽。尽管在人民日报微博页面上关于此文章的评论不公开，但在另一些转发文章的网媒如中新经纬、财联社的帖子底下仍累积了许多网友评论。

就业难的中国年轻人

「享福的人教人吃苦」

有人揶揄「通篇不知道写的是啥，但大家都知道它写啥」、「享福的人教人吃苦」、「年轻人再不『负重前行』，他们没法『岁月静好』啦」。也有人指出，应该让中央委员地方领导的子女后代首先树立正确的就业观。一些网友以嘲讽口气毛遂自荐：「石油烟草税务电力银行常年巨额亏损，我愿意去这些地方奋斗，用我的努力让祖国的这些单位扭亏为盈。」

《树立正确的就业观》刊出之后，在知识问答网络平台「知乎」上也出现了一篇「如何看待人民日报《树立正确的就业观》一文？」的帖子，两天之内就累积了815个回答。

有人批评此文「跟『慢就业』一样，化被动为主动，把社会失业率问题归结于年轻人就业观不正确。来来去去就那么几招，就不能搞点新鲜点的吗？」一位网友总结了文章背后的含义就是：「大家要去当牛马哦，钱是没多少钱的，要用爱发电发光发热哦。钱都流向了不缺钱的人，而苦难，都流向了肯吃苦的人。只要你能吃苦，你这辈子就会有吃不完的苦。」也有网友点出这篇文章引起群嘲的原因：「现在的年轻人早已不像他们的祖父母那辈人那样容易被PUA（情绪勒索），毕竟两代人的经历完全不同。」

政策挽救「毕业即失业」

根据中国官方公布的失业率数据，今年5月16-24岁人群的失业率为20.8%，打破以往纪录，许多应届毕业生自嘲为「毕业即失业」。导致年轻人失业率高于整体失业率的原因之一是当局在疫情期间对中国的科技、教育、娱乐和房地产等行业进行了整顿，使得包括腾讯等科技业巨头都宣布大幅裁员--而这些企业往往是以接受过高等教育的年轻人为就业主力军。

为了降低青年失业率，中国政府也出台具体政策，宣布于今年7月至12月实施为期半年的就业辅导计划，协助尚未找到工作的大专毕业生及失业青年求职。该项名为「2023年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动」的计划，将强化政策落实，争取让「有就业意愿的未就业毕业生」和「登记失业青年」，都在今年底前实现就业或参加就业准备活动。

不过政府政策能否奏效，仍需继续观察。 「中国褐皮书」（China Beige Book）的执行董事谢扎德‧卡齐（Shehzad Qazi）表示：「在未来几年里，中国年轻人失业问题可能只会变得越来越严重。」《亚洲劳工评论》研究员和执行编辑Kevin Lin也告诉DW：「对于中国的年轻人来说，现在可能是过去20年中，重新就业或找第一份工作最困难的时期。」

（综合报导）

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