要点梳理：美中第一阶段贸易协议有哪些内容？

（德国之声中文网）美中就贸易争端达成了"第一阶段协议"，内容包括美国同意减少对部分中国产品的关税，中国将大量购买美国农产品、能源和制造业产品，加强保护美国知识产权等。

以下是美国和中国公布的协议细节。协议的大致框架与特朗普十月公布的原则性协议类似，内容主要为中国大量购买美国农产品。

关税

美国将不会依照原定计划在12月15日对价值1600亿美元的中国商品（手机、笔电、玩具和服装等）加征15%关税。

中方取消了原本将在同日生效的报复性关税，包括对美国制造汽车征收25%关税。

美国同意将9月1日开始针对价值1200亿美元中国商品征收的关税减半至7.5%。而美国对价值2500亿美元中国商品征收的25%关税维持不变，从而为明年第二阶段协议的谈判保留筹码。

贸易逆差

美国官员表示，中国同意提高对美国产品及服务的购买量，未来两年内至少将增购2000亿美元商品，包括制成品、农产品、能源和服务，预计将能缩小美国与中国的4190亿贸易逆差。美方希望在时限过后，中国依旧能维持更高的购买量。

根据美国的统计数据，美中贸易战爆发前，中国2017年购买了1300亿美元美国商品和560亿的服务。

农业

中国承诺在未来两年内增购320亿美元的美国农产品，平均每年将采购400亿美国农产品。2017年美中贸易战开打前，中国购买美国农产品的基线是240亿美元。

美国总统特朗普原本要求中国每年购买价值500亿美元的农产品。美国贸易谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）表示，中国同意尽力再增加50亿美元的农产品采购量，以接近美方500亿美元的期望。

中国已承诺减少对禽肉、海鲜和饲料添加剂和生物科技产品的非关税壁垒。

知识产权

美中贸易协议内容要求中国立法强化对专利、商标、著作权的保护，包括改善刑事和民事法律程序以打击线上 侵权、盗版及仿冒品。

协议内容还纳入了中方承诺，未来将取消对外国企业必须技术转让才能进入中国市场、获得执照或监管批准的规定。中国也同意减少对目的是获取外国技术的海外投资的直接支持。

货币

针对汇率，中国承诺避免竞争性汇率贬值，并且不将汇率作为贸易优势。违反协议执行机制中贸易承诺的行为都可能引发美国的关税制裁。

一名特朗普政府中的资深官员表示，货币协议是参照美国-墨西哥-加拿大的条款所制订，该协议要求三国按月公开国际准备金额、干预外汇市场的数据，以及向国际货币基金组织提交的其它公开报告。

纠纷调解机制

在解决争端的条款中，允许当事方通过双边协议协商解决如何执行交易的分歧，逐步由工作层面升级为高层官员层级。若协商无法解决争端，还有一个征收关税或其它罚款的程序。

美国谈判代表莱特希泽对记者表示，美国预计若采取了适当行动并遵循"真诚协商"理念，双方都不会采取报复行动。

中国金融服务

美国官员表示，协议还包括改善美国企业进入中国金融服务市场的机会，如银行业、保险业、证券和信用服务评级，旨在解决美国长期以来对刚行业投资壁垒的不满。

中国多年来承诺向更多外国竞争者开放其金融服务业，如今表示这次的协议将有助从美国引进金融服务。

但中国官媒《环球时报》指出，并非所有外国机构都能进入中国金融市场。"当然， 对中国友好国家的实体将会更受到中国人民的青睐。"

张筠青/雨涵（路透社）