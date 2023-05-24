要求259家企業還款 武漢官方罕見登報催債

（德國之聲中文網）中國武漢市政府財政局以及國有的武漢長江資產經營管理有限公司，上週五（5月26日）罕見在當地的官方媒體《長江日報》，刊登了一則「債務催收聯合公告」，要求表列的259家企業立即償還所積欠的款項，引發各界關注。

根據《長江日報》公佈的名單，這259家企業或單位的債務總額約為人民幣3億元，各家的積欠金額從人民幣1萬多元，到人民幣2300多萬元之間不等。但這只是截至2018年12月為止的未償債務。

《長江日報》是中共武漢市委的官方媒體，這份催債名單在該報第10版以全版刊出，引發外界議論，認為這是不尋常的新催債手法。

值得一提的是，這259家企業和單位的性質不一，包含國有企業、也有外資企業和私營企業，甚至還有其他的政府單位。例如，武漢市財政局也將武漢市下屬的5個區的財政局，列入了這份借款的未還單位之中。

在這份名單中，以東風武漢輕型汽車公司欠款最多，欠款本金為人民幣2354萬元；而統一集團也被公告欠款人民幣1000萬元。

知名企業澄清

武漢官方在《長江日報》的公告中表示，已通過各種方式通知債務人欠款並催收款項，但「提到的債務人和擔保人，仍未償還債務」。

德國之聲週一查詢時發現，《長江日報》網絡電子版已將5月26日原刊於第10版的「債務催收聯合公告」下架。

中國媒體《第一財經日報》29日報導，中國知名汽車製造商東風汽車集團回應，該公告中提及的東風武漢輕型汽車，與東風汽車集團無任何股權關係和業務往來，東風汽車集團與武漢市財政局、武漢長江資產經營管理公司也無債權和債務關係。

台灣《中國時報》報導，台灣統一企業28日也向媒體澄清，武漢財政局公告中提到欠款人民幣1000萬元的統一集團，並非台灣統一企業旗下的組織機構，且統一企業旗下子公司也未與武漢當地政府借款。

地方財政吃緊？

香港《南華早報》報導，武漢市政府採取不尋常的催款行動之際，中國地方政府正努力應對日益嚴重的財務困境，部分原因即是過去3年新冠病毒防疫政策所造成的高昂成本。

自去年底放棄對新冠疫情的清零政策以來，中國一直試圖讓經濟重回正軌，但經濟復甦表現並不理想，尤其製造業和私營部門的表現不如預期。今年4月份的中國經濟指標還表明，中國的經濟增長正在失去動力。

根據中國國家統計局5月27日公佈的數據，雖然今年4月份中國工業企業利潤同比成長了3.7%，但前4個月的中國工業企業利潤合計則年減20.6%。

中國國家統計局表示：「我們面臨複雜的國際環境和國內需求不足。工業利潤持續回升存在諸多困難。」

路透社報導，與中國大多數地方一樣，武漢市政府的收入近年來受到新冠疫情、步履蹣跚的經濟和長期房地產崩盤的拖累。根據武漢官方發布的數據，武漢市政府2023年第一季財政收入減少了8.5%。

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