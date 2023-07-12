要求虚化争议地图后 菲律宾准许《芭比》上映

（德国之声中文网）菲律宾审查机构周三（7月12日）表示，在要求好莱坞电影公司华纳兄弟模糊掉引发争议的地图上的线条后，他们已准许《芭比》在菲律宾影院上映。

这部以流行玩具人物芭比娃娃作为主角的奇幻喜剧电影《芭比》（Barbie）由女导演葛韦格（Greta Gerwig）执导，罗比（Margot Robbie）和高斯林（Ryan Gosling）主演，将于7月19日在菲律宾上映。

在对影片进行了两次审查并咨询了外交部官员和法律专家后，菲律宾政府电影电视审查和分级委员会表示，将允许该影片上映。

据报道，在越南禁止《芭比》上映之后，菲律宾也于上周开始对该片进行审查。原因是影片中出现了所谓“九段线”的地图，中国用这条线来标识其对南中国海的主权主张。

北京声称对几乎整个南中国海拥有主权，而菲律宾、马来西亚和越南等其他东南亚国家也对南海提出了主权主张。

但在对影片进行“细致”审查后，菲律宾审查人员确信这张“卡通地图”并未描绘出“九段线”。

审查委员会在一份声明中表示：“该地图描绘的是芭比娃娃从芭比乐园到‘现实世界’的虚构旅程路线，作为其故事的一部分。”“请放心，委员会已经竭尽所能进行了审查然后做出这一决定，因为我们过去毫不犹豫地制裁了在影片中展示虚构的‘九段线’电影创作者、制片人和发行商。”

审查机构在写给菲律宾参议员托伦蒂诺（FrancisTolentino）的另一封信中表示，他们已要求好莱坞电影公司华纳兄弟“模糊”地图上有争议的线条。此前，托伦蒂诺批评这部电影“侵犯了菲律宾渔民的权利”。

审查人员称，以“孩童般方式”绘制的虚线出现在影片中地图上多个位置，包括欧洲、北美、南美、非洲和亚洲周围陆地。在标有“亚洲”的大陆周围发现的虚线只有八条。

“另外，地图上也看不到菲律宾、马来西亚和印度尼西亚。”该委员会在7月11日向记者分享的信中表示，“这与被禁电影《雪人奇缘》（2019年）和《神秘海域》（2022年）中呈现的地图完全不同。”

华纳兄弟公司没有立即回应法新社的置评请求。但《综艺》（Variety）杂志援引华纳兄弟发言人的话说，这张地图是“孩子气的蜡笔画”，“无意做出任何形式的声明”。

更多阅读——权力的工具：各国地图大不同？

此时，恰逢国际仲裁法院裁决南中国海主权争议七周年。2016年7月，设在海牙的国际仲裁法院做出裁决，认为中国对南海自然资源不享有基于“九段线”的历史性权利。中国则拒绝承认该裁决。

据路透社报道，中国外交部发言人汪文斌在本周三（7月12日）的例行记者会上再次强调，中国不接受也不承认2016年南海仲裁案的裁决，也不接受任何基于该裁决的主张和行动。此前，菲律宾外长马纳罗发表了纪念南海仲裁案7周年的声明。

据日经亚洲报道，在南海仲裁案7周年之际，菲律宾当局还推出一个网站，其中包含了有关马尼拉在仲裁中胜诉的“官方信息”。

更多阅读：南海仲裁案Q&A

（法新社等）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。