要求虚化争议地图后 菲律宾准许《芭比》上映

（德国之声中文网）菲律宾审查机构周三（7月12日）表示，在要求好莱坞电影公司华纳兄弟模糊掉引发争议的地图上的线条后，他们已准许《芭比》在菲律宾影院上映。
这部以流行玩具人物芭比娃娃作为主角的奇幻喜剧电影《芭比》（Barbie）由女导演葛韦格（Greta Gerwig）执导，罗比（Margot Robbie）和高斯林（Ryan Gosling）主演，将于7月19日在菲律宾上映。
据中国媒体报道，中国内地也将于上映电影《芭比》，定档7月21日
在对影片进行了两次审查并咨询了外交部官员和法律专家后，菲律宾政府电影电视审查和分级委员会表示，将允许该影片上映。
据报道，在越南禁止《芭比》上映之后，菲律宾也于上周开始对该片进行审查。原因是影片中出现了所谓“九段线”的地图，中国用这条线来标识其对南中国海的主权主张。
北京声称对几乎整个南中国海拥有主权，而菲律宾、马来西亚和越南等其他东南亚国家也对南海提出了主权主张。
但在对影片进行“细致”审查后，菲律宾审查人员确信这张“卡通地图”并未描绘出“九段线”。
审查委员会在一份声明中表示：“该地图描绘的是芭比娃娃从芭比乐园到‘现实世界’的虚构旅程路线，作为其故事的一部分。”“请放心，委员会已经竭尽所能进行了审查然后做出这一决定，因为我们过去毫不犹豫地制裁了在影片中展示虚构的‘九段线’电影创作者、制片人和发行商。”
审查机构在写给菲律宾参议员托伦蒂诺（FrancisTolentino）的另一封信中表示，他们已要求好莱坞电影公司华纳兄弟“模糊”地图上有争议的线条。此前，托伦蒂诺批评这部电影“侵犯了菲律宾渔民的权利”。
审查人员称，以“孩童般方式”绘制的虚线出现在影片中地图上多个位置，包括欧洲、北美、南美、非洲和亚洲周围陆地。在标有“亚洲”的大陆周围发现的虚线只有八条。
“另外，地图上也看不到菲律宾、马来西亚和印度尼西亚。”该委员会在7月11日向记者分享的信中表示，“这与被禁电影《雪人奇缘》（2019年）和《神秘海域》（2022年）中呈现的地图完全不同。”
华纳兄弟公司没有立即回应法新社的置评请求。但《综艺》（Variety）杂志援引华纳兄弟发言人的话说，这张地图是“孩子气的蜡笔画”，“无意做出任何形式的声明”。
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图为中国南京的一个海洋防务教育设施内显示中方“九段线”主张的南海地图
此时，恰逢国际仲裁法院裁决南中国海主权争议七周年。2016年7月，设在海牙的国际仲裁法院做出裁决，认为中国对南海自然资源不享有基于“九段线”的历史性权利。中国则拒绝承认该裁决。
据路透社报道，中国外交部发言人汪文斌在本周三（7月12日）的例行记者会上再次强调，中国不接受也不承认2016年南海仲裁案的裁决，也不接受任何基于该裁决的主张和行动。此前，菲律宾外长马纳罗发表了纪念南海仲裁案7周年的声明。
据日经亚洲报道，在南海仲裁案7周年之际，菲律宾当局还推出一个网站，其中包含了有关马尼拉在仲裁中胜诉的“官方信息”。
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（法新社等）
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芭比娃娃
金发碧眼、双腿修长、身材完美，1959年3月9日，芭比娃娃在纽约美国玩具博览会上首次现身。从那以后，迄今售出的玩偶总数超过十亿个。尽管玩具产业竞争血雨腥风，芭比娃娃却始终立于不败之立。时而碎花长裙，时而紧身短裙：时髦的芭比一直走在时尚的最前沿。自90年代初，开始出现其他发色和肤色的芭比。
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米老鼠
红裤子、黄色蝴蝶结是它的标志性着装。自90年代以来，华特·迪士尼（Walt Disney）笔下的这只小老鼠备受全世界小朋友们的青睐。米老鼠因为一部黑白动画片而家喻户晓。米奇和它的小伙伴们：米妮、高飞、唐老鸭及黛丝，如今已成为动画巨星，名列孩子们最喜爱的卡通形象之列。
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经久不衰的Hello Kitty
这只来自日本的小萌猫既博取了儿童的芳心，也让不少成人爱不释手。五万余件印有粉色凯蒂猫的产品在全世界60多个国家有售，其中主要包括服装、床上用品、甚至汽车。没有嘴巴的Hello Kitty已有40年的历史，依然受到大量粉丝的追捧。日本甚至有Hello Kitty妇产医院和主题公园。
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多彩的塑料玩具世界
60多年前第一批乐高玩具面世。乐高至今已伴随了几代人的成长，起初孩子们用这些方形积木就可以拼搭出五彩缤纷的世界。后来乐高积木人也加入其中。继“星球大战”系列大获成功后，2010年，乐高公司又推出面向女孩的“乐高姐妹淘”系列。2014年4月，首部乐高电影在德国影院上映。
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百乐宝玩具
印第安人、警察或消防员：百乐宝玩偶在40年前一般都代表着经典的英雄形象。迄今为止，已有超过4千种人物种类。塑料玩具组成的世界中较为有名的包括骑士城堡、农庄和动物园。在电子世界里，百乐宝玩偶也被做成电脑游戏的角色。
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蒙奇奇
这只棕色的小猴子于70年代末征服了不少西方儿童的芳心，让家长惊讶不已。日本最大的玩偶生产商迄今为止已售出8000万蒙奇奇。40年后，这只圆头圆脑、毛茸茸的小家伙依旧令不少人趋之若鹜。
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莉莉菲公主
身穿一身粉色长裙、拥有金色卷发、头戴公主皇冠、手持魔法棒的莉莉菲公主（Prinzessin Lillifee）是德国人的发明。2004年问世的她主要受到2到10岁孩子的青睐，目前在全世界超过25个国家有售。除了观看电影以外，粉丝们还可以买到印有莉莉菲公主的服饰、床上用品和其他饰品。
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90年代末刮起了一阵饲养电子宠物的热潮。用户要像饲养正常宠物一样照顾电子宠物。如果电子宠物不幸“离世”，一键按下就会诞生一只新的宠物。现在电子宠物玩具已基本淘汰，因为许多智能手机都可以安装类似应用。
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大脚鼠Diddl 蹦蹦跳跳了20多年。然而因为厂商盈利不足，这个大耳朵、平脚板、让人忍不住拥抱的大老鼠已经停产。这只笑呵呵的毛绒玩具鼠曾经在少年儿童之间掀起一阵Diddl热潮。还有其他一些经典的玩偶在许多儿童房间里却拥有经久不衰的地位。
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小熊工作室
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作者: Philine Paul/安静