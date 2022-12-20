 要求涨薪10% 周一德国运输行业大罢工 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2023

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要求涨薪10% 周一德国运输行业大罢工

由于通货膨胀之后的生活成本增高，德国两个工会要求为交通运输行业工人要求涨薪10%，为此组织数十年来最大规模的全国罢工，全国各地的火车、长途汽车、公共汽车以及大部分航班都于当天停止运营。

德国发生数十年来最大规模罢工

德国发生数十年来最大规模罢工

（德国之声中文网）德国运输行业大罢工从周一（3月27日）零时起开始进行，全国各地的火车、长途汽车、公共汽车以及大部分航班都于当天停止运营。

德国两个主要工会在与几个运输行业（包括铁路、地区公共交通和机场地勤人员）的公共服务劳动者雇主的谈判陷入僵局，组织罢工以配合第三轮谈判的开始。

代表约 250 万公共服务雇员的威尔第工会（Verdi）主席韦尔内克 (Frank Werneke) 谈论了这场了数十年来最大规模的罢工。

全国交通运输几近瘫痪

除柏林勃兰登堡机场之外，主要的德国国际机场都受到罢工的影响。在全国范围内，大约有 400,000 名乘客面临航班延误或取消。

在最大的航空枢纽法兰克福机场，周一整天所有进出港航班都被取消，一些长途航班被标记为延迟一天。

为了应对罢工及其影响，慕尼黑国际机场已经在周日暂停航班，所有客运航班也在周一停飞。

柏林的勃兰登堡机场是唯一未受罢工影响的德国机场。周一清晨，互联网显示其到达和出发看起来相对正常--除了来自德国其他地方的所有定期国内航班都被取消之外。

罢工还将停止几个主要港口的商运和客运。

德国铁路交通同时瘫痪。铁路运输工会（EVG）表示，已有超过 30,000 名铁路工人参加了罢工。

由于码头工人加入罢工，铁路和港口的货运也受到打击。

周一当天德国铁路运输基本瘫痪

周一当天德国铁路运输基本瘫痪

"工人对被雇主拖延的愤怒非常强烈"

铁路运输工会谈判委员会成员洛罗赫（Kristian Loroch）周一表示："罢工的意愿非常高，工人对被雇主拖延的愤怒非常强烈。"

洛罗赫说："我们今天罢工，是因为在集体谈判中，尽管许多工人的财务状况紧张，但我们没有得到任何值得认真谈判的东西。"

上周，国家铁路运营商德国铁路公司采取了非同寻常的举措，取消了原定于周一在该国运营的所有长途铁路服务。通常情况下，德国铁路公司试图优先考虑这些服务，其中一些服务还跨越国际边界。德国过去类似的罢工主要是影响本地服务。德国铁路公司表示，地区间铁路服务也将被大量削减，甚至无法按照公共假日服务的紧急时间表运营。

在德国的七个州--巴登-符腾堡州、黑森州、下萨克森州、北莱茵-威斯特法伦州、莱茵兰-普法尔茨州、萨克森州和巴伐利亚州--罢工还将导致公共汽车、电车或地铁等当地公共交通停运。

因此，考虑到大多数通勤者将在汽车和自行车之间做出选择，预计道路交通也会出现问题。

由于通货膨胀，工会要求为运输行业工人涨薪10%

由于通货膨胀，工会要求为运输行业工人涨薪10%

谈判将继续进行

德国会员数量居于第二位的大工会威尔第工会 (Verdi) 和专业的铁路运输工会呼吁其会员在全国范围内进行协调。这两个工会本周都在与公共部门的雇主进行谈判。雇主拒绝了两次各加薪 5% 以及一次性付款的提议，而要求加薪至少 10.5%。随着通货膨胀率飙升，生活成本的需求随之增加

周一当天，威尔第工会将与德国公务员联合会（DBB)）及联邦政府和市政当局的代表在波茨坦展开新一轮会谈。

威尔第工会主席韦尔内克说："运输行业大罢工再次明确地向雇主表明，工人们完全支持我们的要求。"

当被问及一些政界人士关指控罢工的范围和程度适得其反并可能成为谈判"负担"的指控时，韦尔内克说："中等收入群体的工人认为最重要的是生活负担，电力、天然气和日用品的价格大幅上涨。"

与此同时，铁路运输工会计划在本周与各铁路公司进行会谈。

（法新社、德新社、美联社）

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