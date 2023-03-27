要求涨薪追赶通胀 英国初级医生大罢工

（德国之声中文网）英国的初级医生周二（4月11日）开始举行为期四天的涨薪罢工，这可能会对国家资助的国民医疗服务（NHS）造成前所未有的干扰，促使政府警告患者面临风险。

在上个月为期三天的医生罢工之后，成千上万的初级医生--占医疗人员中拥有执业资格近一半的医生--举行罢工，要求涨薪以追赶通货膨胀。

"这一轮罢工将造成前所未有的破坏，我们非常担心会对全国患者和医疗服务造成严重影响。"英国国民医疗服务（NHS）主任鲍伊斯（Stephan Powis）说。"我们要求（医院）尽快重新安排手术和门诊病人，但这需要数周时间才能恢复。"鲍伊斯告诉 BBC，并表示 NHS 正在努力确保紧急服务保持完好。鲍伊斯还告诉天空新闻台（Sky News），他预计在为期四天的罢工期间将取消多达 350,000 个预约。

这是NHS成员的最新一次罢工。此前护士、护理人员和其他医疗人员也要求加薪，以更好地应对超过10%的年通货膨胀率。由此，NHS正在经历其75年历史上最严重的危机之一，要处理大约700 万等待住院治疗的患者的问题，严重影响了心血管护理等领域的工作。

英国首相苏纳克本已将缩短医院等待时间作为他的主要优先政务之一，因为公众对长期以来一直是民族自豪感源泉的医疗机构的满意度正在下降。

医生工会英国医学协会（BMA）要求加薪35%，理由是会员在过去15年中实际减薪26%。BMA 表示，如果卫生部长巴克莱 (Steve Barclay) 提出可信的薪酬提议，初级医生的罢工可能会停止--其中包括一些非常有经验的医生。巴克莱在一份声明中说："罢工不仅会危及患者的安全，而且因为时间选在复活节假期之后，也会造成最大限度的破坏。"他说，BMA的要求是不合理的，这意味着一些医生的薪酬要增加超过20,000 英镑（24,840 美元）。

这些医生加入了英国数十万其他公共部门职员罢工的行列，其中包括铁路工作人员、教师和公务员。最近几周，一些部门的争端已经得到解决。

（路透社）

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