要拿记者证？先过“学习强国”关

（德国之声中文网）在中国，拥有记者证是从事新闻工作的基本条件。未能通过测试者，将不能获得新的记者证。对记者忠诚度的测试是通过一个特殊的应用程序进行的，目的就是让接受测试的记者对习近平及其社会主义新时代有充分的了解。

中国最新的这项针对记者的考试可以简单地在家中通过手机进行。其中一个测试题是：所有媒体都姓"党"吗？被测试者必须对此回答"是"或者"不是"。然而，只要熟知中国共产党领导人习近平2016年讲话内容的人，立刻就会明白什么是正确以及什么是错误的答案。当年习近平发表讲话说："党和政府主办的媒体是党和政府的宣传阵地，必须姓党"。

前北京外国语大学新闻学教授展江说："在北京，上海和广州等大城市的官方媒体都有许多记者是在西方读完大学后又返回中国的海归派。他们被怀疑可能受到西方新闻自由理论的毒害。因此，现在他们必须进一步了解马克思主义和具有中国特色的社会主义新闻观。"

习近平2016年2月19日视察央视

进行该项考试的手机应用程序名为"学习强国"。内容几乎全部是关于中国共产党领导人习近平，他出现的场合、他的演讲以及他的关于"社会主义新时代"的理论。自年初以来该应用程序就一直在使用。对于许多国家公职人员来说，使用该程序是义务。现在，新闻工作者也被强制使用该程序。今后，媒体人也必须能够证明自己对习近平的忠诚度以及对习思想的了解。

展江说："当今的领导者非常强势。所有人必须服从他，所有媒体内容都必须符合党的要求。从前都还没有像现在这样。自由空间变得越来越小。虽然有些记者仍在努力进行客观专业的报道，例如《财新》杂志。但是总的来说，关于政治议题的报道受到更多的限制。"

考试不及格者将得不到新的记者证。而从事新闻工作拥有记者证是必须的。因此，没有牢记习思想的记者就只能改行另寻工作。在评论家兼作家慕容雪村看来，对记者忠诚度的测试是中国加强意识形态管理这一逻辑思维的延续。

慕容雪村说："在使用该应用程序之前，是要求人们阅读习近平治国理论的系列丛书。同样，人们被强迫购买并阅读此书。一期发行量超过2000万册。现在，他们又强迫人人下载这个政治宣传应用程序。这与从前强迫人们订阅党报如出一辙，并不是什么新发明。"

新鲜的是，现在轮到国家媒体记者系统地受到管制。从10月份起，中国开始试点对在国家媒体工作的近万名记者和编辑进行忠诚度测试。之后，将在全国推广这一思想测验。