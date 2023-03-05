要成为Z世代发言人：神学专业女生当选“德国小姐”

（德国之声中文网）“民主应该有义务促进青少年的发展”，20岁的新晋“德国小姐”奇拉·盖斯（Kira Geiss）在发表获奖感言时阐述了自己对于政府青少年工作的理解：与拿出制定完成的方案相比，更应该让青少年直接参与到构建的进程中，让他们承担起一部分的责任。

盖斯通过自己在朋友圈中的所见所闻，指出了青少年辅导工作的重要性。她表示，身边的青少年有不少人将酗酒和毒品当作家常便饭。她还表示，自己曾经在一个基督教的青少年俱乐部获得了帮助。因此她也希望能够建立一个全德国的青少年平台，并且向企业阐述所谓“Z世代”真正的需求。

Z世代（Gen Z）也称互联网一代，通常指在90年代末到2010年之间出生的年轻人，他们一出生就与网络信息时代无缝对接，受到数字信息技术、即时通讯设备和智能手机产品的影响很大。

选美赛制的改革

“德国小姐”这项选美赛事拥有近100年的历史，过去参赛选手必须要穿着泳装走秀，而且外貌美丽是选拔硬件条件。不过在2019年开始，这项赛事进行了全面改革，从此之后选手不再需要穿着暴露的比基尼在T台上表演，而且高挑苗条的身材也不再是必要条件。

“德国小姐”组委会新闻发言人安德特（Jil Andert）在接受德新社采访时说，如今外貌在这项赛事中不再重要，更重要的是，参赛女性必须展示强大的个人魅力，“成为激发灵感的来源”。

10名选手入围决赛——其中一名跨性别者

本届“德国小姐”大赛一共有10名入围决赛的选手，其中一名成为了新闻头条：19岁的跨性别者萨斯基雅·冯·巴根（Saskia von Bargen）。

冯·巴根表示，“德国小姐”选美比赛是她讲述自己故事的“完美平台”。冯·巴根是一名时装店的零售管培生，她想让人们了解变性女性是什么样的。

冯·巴根公开谈论自己第一次手术出现的问题，她总共接受了12次手术。虽然经历了种种困难，但她并不后悔。



（德新社等）

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