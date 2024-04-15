要对话，不要对抗：德国汽车工业反对对中国车征收惩罚性关税

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨启程访华前夕，德国汽车工业明确表示，他们反对对中国电动车征收惩罚性关税。德国汽车工业联合会主席穆勒（Hildegard Müller）对《星期天世界报》表示："对于欧盟正在进行的反补贴调查，双方都应展现出对话的意愿。"

穆勒认为："采取反补贴措施，比如引入惩罚性关税，欧洲及德国汽车工业所面临的挑战并不会迎刃而解。恰恰相反，欧盟拟议中的惩罚性关税一旦引发贸易争端，将很快就会引发负面后果。"而这种贸易争端也会危害到电动车及数码化转型的进程。

作为最具影响力的汽车工业院外游说家，穆勒表示："对华业务是德国大量工作岗位的保障。此外，我们的企业正在为转型投入大量资金，而这些资金也部分来源于中国这一重要的销售市场。"

去年秋季以来，欧盟委员会一直在对中国电动车是否接受过非法补贴展开调查。来自欧盟的数据显示，来自中国的电动车通常比欧盟制造的电动车便宜大约20%。

完成反补贴调查之后，有可能会对中国电动车征收惩罚性关税。德国媒体报道称，6月5日，欧盟将就此发布初期通告。

杜伊斯堡汽车研究中心发布的数据显示，目前德国汽车的30%至40%被销往中国。如果欧盟对中国产电动车征收关税，那么，中国反制措施的首要目标可能将针对德国。

（世界报，德新社）

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