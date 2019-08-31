要保护气候 该怎样旅游？

11月4日，德国旅游峰会在柏林举行。政界和经济界的代表们集中讨论本届峰会主题：“（气候）转变时代的旅游业”。尽管真身不现，她亦位列其间：气候保护活动人士格蕾塔·通贝里。
（德国之声中文网）自"星期五为未来"（Fridays for Future）运动倡议人、瑞典中学生格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）不坐飞机而是搭乘帆船前去美洲，"无排放旅游"这一议题在公共讨论中占据了广大空间。
该议题也波及了旅游产业。该产业的一个重要组成部分便是：将大批的人带往路途遥远的地方。因此，气候变化成为本年度第22届柏林旅游峰会焦点便绝非偶然了。
观念问题
还在格蕾塔·通贝里与大约1000年前的维京人先祖一样动身驾帆船驶向美洲之前，就有来自瑞典的报道称，越来越多的人也有意放弃飞行旅游。自然，为此立即就有了一个传媒时髦词："耻于飞行"（Flight shame，瑞典语Flygskam）。
然而，是否真存在不好意思坐飞机的现象，对此尚有争议。舍费尔（Torsten Schäfer）先生也不太有把握。舍费尔是德国旅游业联合会（DRV）新闻部主任。联合会对外代表旅游业者的利益，负责与政府等方面打交道。在接受德国之声采访时，他指出，无论如何都还不能从数字上确认有这一现象，因为，"现在作评断明显早了些"。
舍费尔指出，旅游产业是采用较大时间尺度计算的："大多数德国人早早便预定年度出游项目。"他表示，"耻于飞行"尚未在今年的预定里扮演大角色。明年或后年，人们才能用数字证明--或不能证明这一现象。
10月1日，在接受《巴黎人》报采访时，法国航空公司首席执行官里加伊（Anne Rigail）也曾表示，她无法证实"耻于飞行"已造成影响的报道，时下订票数量的下降幅度"尚不够大" ，难以认定明确的原因。
继续坐飞机
媒体的一份报道让人猜测，至少在德国目前还没有"耻于飞行"的问题。10月9日，《莱茵邮报》报道说，根据联邦统计署提供的民航数据，在德国，飞机乘客数量继续上升。
该数据显示，2018年8月以来，德国民航乘客数量同比月月增加，从2018年8月到2019年7月的12个月中，共有约1.251亿人次在德国起飞；此前12个月，其数量则为1.194亿。
对政界的要求
德国旅游业联合会主席弗伦策尔（Michael Frenzel）在去年11月举行的上届旅游峰会上即要求应具备"公平竞争条件"。他指出，线下企业常比网上竞争对手受到更严格约束，传统的旅行社难以同网上提供的项目相竞争。
该行业早就要求政府为其减负，例如在行政管理和劳工法领域。它要求放宽工时法。弗伦策尔在第21届旅游峰会上便已抱怨说，工时法中有关每天最高工时上限的僵硬规定已然过时。
旅游业是全球性经济要素
德国旅游业联合会新闻发言人舍费尔提醒说，在气候变化问题上，应持"留有余地"的态度，因为，从旅游项目提供方的角度看，"放弃作为一种基本自由权的旅游，不是解决办法。我们大家都受惠于旅游，我们大家都想度假，都想探知这个世界。"
舍费尔表示，极端解决手段将危及德国的就业。根据旅游业联合会提供的数字，德国国内共有300万就业岗位依赖旅游业。他指出，全球范围的就业和生计也将大受影响："某些国家以旅游业为生。若这一经济门类破产，很多人的生存基础将荡然无存。"
这位发言人举了一个数字，以证明旅游业的重要性："例如，平均每15名德国游客就意味着发展中国家和新兴国家的一个就业岗位"。
就看消费者了
德国旅游业联合会不仅认为应该向立法者提出要求，消费者们也应担责。舍费尔表示，消费者们应注意，以尽可能环保的方式飞行，可以根据是否使用新型飞机来选择航空公司；可以注意，旅店的经营方式是否符合特定标准，是否被视为有可持续性。
舍费尔信誓旦旦地表示，旅游业无论如何已高度关注"（气候）转变时代的旅游业"这一议题。他指出，毕竟，极端的气候变化可能摧毁该产业的经营基础，因为，"一个正常的环境对我们大家都具有生死攸关的意义，它也是旅游经济的基础。"
在谈及气候变化对其行业的意义时，舍费尔暗示，旅游项目提供商们也还须在某些方面补课："人们是有相关意识的，但具体需求尚不那么明显；旅游业经营者提供的服务也是这样。"
包括德国在内的全球众多国家学生响应瑞典女孩通贝里的号召，加入“星期五为未来”运动，呼吁保护气候。但对于有些德国人来说，气候变化依然只是“一场骗局”，而就在十多年前，这样的说法甚至还曾出现在主流媒体上。 (06.10.2019)