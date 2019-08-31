要保护气候 该怎样旅游？

（德国之声中文网）自"星期五为未来"（Fridays for Future）运动倡议人、瑞典中学生格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）不坐飞机而是搭乘帆船前去美洲，"无排放旅游"这一议题在公共讨论中占据了广大空间。

该议题也波及了旅游产业。该产业的一个重要组成部分便是：将大批的人带往路途遥远的地方。因此，气候变化成为本年度第22届柏林旅游峰会焦点便绝非偶然了。

观念问题

还在格蕾塔·通贝里与大约1000年前的维京人先祖一样动身驾帆船驶向美洲之前，就有来自瑞典的报道称，越来越多的人也有意放弃飞行旅游。自然，为此立即就有了一个传媒时髦词："耻于飞行"（Flight shame，瑞典语Flygskam）。

然而，是否真存在不好意思坐飞机的现象，对此尚有争议。舍费尔（Torsten Schäfer）先生也不太有把握。舍费尔是德国旅游业联合会（DRV）新闻部主任。联合会对外代表旅游业者的利益，负责与政府等方面打交道。在接受德国之声采访时，他指出，无论如何都还不能从数字上确认有这一现象，因为，"现在作评断明显早了些"。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 度假者的航空旅程-气候的噩梦 据联邦环境保护局公布的数据，从德国到马尔代夫的一次往返航程（单程8000公里），平均每名乘客对气候的影响相当于5吨以上的二氧化碳，或相当于一辆中型汽车行驶25000公里的二氧化碳排放量。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 飞机身后的白烟污染空气 飞机在高空飞行不仅会排放二氧化碳，而且还会带来其它的温室效应。飞机身后留下的白烟在冷、热空气的作用下会形成雾状的硫酸。氮氧化物的排放在阳光下会形成温室气体臭氧。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 乘坐飞机污染严重 我们的日常生活都会加剧气候变暖。供暖、供电、吃饭穿衣 - 所有这些都会导致二氧化碳的排放。为了将全球变暖限制在1.5摄氏度，德国人平均每人每年的二氧化碳排放应该控制在1吨左右。然而，五分之一的德国人都乘飞机度假旅游。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 污染空气影响健康 航空运输不仅影响全球气候，也影响地区环境。持续的飞机噪音会增加人类心血管疾病和心脏病发作的风险。生活在机场附近的儿童容易精力不集中，影响学习。当地的空气质量也会受到飞机排放的氮氧化物等有害物质的影响。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 飞机燃料免税 与其它交通工具相比，空中交通得到国家巨大的财政支持。例如，欧盟迄今对飞机燃油免税。德国甚至对所有跨境航班免征增值税。据联邦环境局最近公布的消息，仅在2012年，德国就因此放弃了超过47亿欧元的税收。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 享受国家补贴 空中交通的地面设施也获得国家补贴。许多纳税人的钱作为间接补贴用于机场的新建和扩建。瑞安（Ryanair ）等廉价航空公司常就因节省成本、员工工作条件恶劣而受到指责。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 飞行等于温室气体排放 世界上只有大约20％的人乘坐过飞机。根据气候保护运动“脚踏大地”公布的消息，高收入、高学历的“空中飞人”少数族群通过乘飞机度假旅游造成的有害气体排放占全部温室气体排放量的70％。



舍费尔指出，旅游产业是采用较大时间尺度计算的："大多数德国人早早便预定年度出游项目。"他表示，"耻于飞行"尚未在今年的预定里扮演大角色。明年或后年，人们才能用数字证明--或不能证明这一现象。

10月1日，在接受《巴黎人》报采访时，法国航空公司首席执行官里加伊（Anne Rigail）也曾表示，她无法证实"耻于飞行"已造成影响的报道，时下订票数量的下降幅度"尚不够大" ，难以认定明确的原因。

继续坐飞机

媒体的一份报道让人猜测，至少在德国目前还没有"耻于飞行"的问题。10月9日，《莱茵邮报》报道说，根据联邦统计署提供的民航数据，在德国，飞机乘客数量继续上升。

该数据显示，2018年8月以来，德国民航乘客数量同比月月增加，从2018年8月到2019年7月的12个月中，共有约1.251亿人次在德国起飞；此前12个月，其数量则为1.194亿。

对政界的要求

德国旅游业联合会主席弗伦策尔（Michael Frenzel）在去年11月举行的上届旅游峰会上即要求应具备"公平竞争条件"。他指出，线下企业常比网上竞争对手受到更严格约束，传统的旅行社难以同网上提供的项目相竞争。

该行业早就要求政府为其减负，例如在行政管理和劳工法领域。它要求放宽工时法。弗伦策尔在第21届旅游峰会上便已抱怨说，工时法中有关每天最高工时上限的僵硬规定已然过时。

旅游业是全球性经济要素

德国旅游业联合会新闻发言人舍费尔提醒说，在气候变化问题上，应持"留有余地"的态度，因为，从旅游项目提供方的角度看，"放弃作为一种基本自由权的旅游，不是解决办法。我们大家都受惠于旅游，我们大家都想度假，都想探知这个世界。"

舍费尔表示，极端解决手段将危及德国的就业。根据旅游业联合会提供的数字，德国国内共有300万就业岗位依赖旅游业。他指出，全球范围的就业和生计也将大受影响："某些国家以旅游业为生。若这一经济门类破产，很多人的生存基础将荡然无存。"

这位发言人举了一个数字，以证明旅游业的重要性："例如，平均每15名德国游客就意味着发展中国家和新兴国家的一个就业岗位"。

就看消费者了

德国旅游业联合会不仅认为应该向立法者提出要求，消费者们也应担责。舍费尔表示，消费者们应注意，以尽可能环保的方式飞行，可以根据是否使用新型飞机来选择航空公司；可以注意，旅店的经营方式是否符合特定标准，是否被视为有可持续性。

舍费尔信誓旦旦地表示，旅游业无论如何已高度关注"（气候）转变时代的旅游业"这一议题。他指出，毕竟，极端的气候变化可能摧毁该产业的经营基础，因为，"一个正常的环境对我们大家都具有生死攸关的意义，它也是旅游经济的基础。"

在谈及气候变化对其行业的意义时，舍费尔暗示，旅游项目提供商们也还须在某些方面补课："人们是有相关意识的，但具体需求尚不那么明显；旅游业经营者提供的服务也是这样。"