要你隐私没商量！交友软件被指非法与第三方共享数据

（德国之声中文网）挪威消费者委员会(Norwegian Consumer Council，简称NCC)周二（1月14日）发布了详细的报告指出，同志平台Grindr与众多第三方公司分享用户的GPS数据、IP地址、年龄和性别，以帮助这些公司改善广告定位。

NCC是一家由政府资助的非盈利组织表示，这些数据的共享暴露了用户的性取向。该组织发布的一份标题为《失控》（Out of Control）的报告调查了10个知名应用程序收集和使用个人数据的情况，得出结论是：广告公司"系统性地违反了法律"。NCC发表的声明援引奥地利活动人士麦克斯·施瑞姆斯（Max Schrems）指出："每次打开像Grindr这样的APP，广告网络就会抓取GPS定位，设备标识码，甚至知道用户正在使用一个同志平台……这是对欧盟用户隐私权的严重侵犯。"

另外一个交友软件Tinder也被指与Match Group的至少45家公司共享用户数据。

挪威消费者委员会发布的报告也点名批评了一些其他的APP，比如帮助穆斯林祈祷的方向罗盘Qibla Finder、用于跟踪生理期和检测排卵程序的Clue和MyDays、儿童应用My Talking Tom 2。

该报告称，自2018年5月欧盟《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation)生效约20个月以来"消费者仍然被大规模的在线追踪和分析。"并且，用户们"无法知道被哪家公司追踪以及如何阻止被这些公司收集数据"。

NCC在声明中说："消费者没有一个有效的方式来抵制或保护自己免受不同形式的歧视和排斥。"

NCC向挪威数据保护机构对Grindr及其五家合作伙伴提交了投诉。Grindr是中国游戏公司北京昆仑万维科技旗下的公司，昆仑万维没有立即回复法新社记者的置评请求。

根据Grindr网站的介绍，这家公司成立于 2009 年，总部在美国洛杉矶，在全球近 200 个国家和地区拥有超过 8000 万注册使用者，其中日活跃使用者超过 450 万。多数用户集中在欧美。根据腾讯科技报道，昆仑万维是中国最大的手机游戏公司之一。该公司2016年收购了Grindr的多数股权，并在2018年收购了该公司的剩余股份。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 台湾：宪法保障 平权路遥 台湾大法官在2017年5月释宪保障同性婚姻，要求相关部门在两年内修法。这让台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法的国家。不过迄今为止，修法停滞不前。选民将在在周六（11月24日）的选举中，同时会就该议题进行公投。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 澳大利亚议会通过同性婚姻法案 2017年12月7日，澳大利亚联邦议会通过法案让同性婚姻合法化。由此，同性婚姻将正式写进澳大利亚法律。从明年1月开始，澳大利亚的同性伴侣就可以迈入婚姻殿堂了。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 奥地利宪法法院批准同性婚姻 2017年12月5日，奥地利宪法法院为同性婚姻开绿灯。宪法法院陈述称，将异性婚姻与同性伴侣登记关系区别对待是一种歧视的做法。根据宪法法院的裁决，从2019年1月起，奥地利境内同性恋人可以正式登记结婚。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 德国迎来历史性时刻 6月30日，德国联邦议院在暑期休会到来前一天，以393票对应226票大比分优势通过德国同性婚姻合法化提案。默克尔在投票中投出的是反对票。图中是德国政论电视节目的"一姐"安妮·威尔（Anne Will）和她的生活伴侣传播学学者梅克尔（Miriam Meckel）。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 亚洲第一 台湾迈向同婚合法 今年5月台湾大法官认定民法未保障同性婚姻是“违宪”的，大法官并要求2年内改正。换句话说，同性婚姻2年后合法。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 爱尔兰人多数赞成同性婚姻 爱尔兰2015年5月举行的全民公投中，支持同性婚姻合法化的票数超过62%。反对这一法案的天主教会在公投结果面前自认失败。深受天主教影响的保守国家爱尔兰是欧洲又一个同性婚姻合法化国家，也是第一个通过公民表决让同性婚姻合法化的国家。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 荷兰是先锋 2001年，荷兰是首个同性婚姻合法化的欧洲国家，之后比利时、西班牙、挪威、瑞典、葡萄牙也陆续立法允许同性恋结婚，2013年以来，法国、英国、卢森堡也将同性婚姻合法化，芬兰议会已经通过相关法案，2017年生效。（图为一对荷兰情侣2011年步入婚姻殿堂。）

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 卢森堡首相大婚 2015年5月15日，卢森堡首相贝特尔（Xavier Bettel）与其多年同性恋伙伴正式结婚，成为缔结同性婚姻的首位欧盟政府领导人。现年42岁的贝特尔与其同性伴侣、比利时建筑师德特奈（Gauthier Destenay ）在卢森堡市政厅进行了结婚登记。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 冰岛总理携夫人访华 冰岛议会2010年通过同性婚姻合法化法案。2015年4月，冰岛女总理约翰娜·西于尔扎多蒂（Johanna Sigurdardottir）携夫人乔尼娜·莱奥斯多提尔(Jonina Leosdottir)访问中国。中国媒体报道时“和谐”了总理夫人的镜头和内容。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 南美国家并不落后 南美洲天主教为主的国家，走过了比较曲折的同性婚姻合法化道路。阿根廷议会2010年7月21日通过允许同性恋结婚的法案。该国总统克里斯蒂娜·费尔南德兹是该法案的支持者，阿根廷天主教会则坚决反对。阿根廷民众中70%以上支持同性婚姻合法化。全球最大的天主教国家巴西以及南美另一国家乌拉圭也在2013年将同性婚姻合法化。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 美国全面实现同性婚姻合法化 北美国家加拿大议会2005年7月20日通过法案将同性婚姻合法化。美国联邦政府承认同性婚姻，但直至2015年，各州有拒绝承认其他州同性婚姻的权利。2015年6月26日，美国最高法院判決同性婚姻的权利受到宪法保障，全国各州不得立法禁止同性婚姻，全美同性婚姻合法化。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 新西兰有个例外 物产丰富、景色宜人的新西兰不仅盛产羊绒、痴迷板球，在同性婚姻合法化方面，该国议会也在2013年加入了允许同性恋结婚的国家行列。唯一的例外是托克劳群岛（Tokelau）。这一群岛行政上属新西兰管辖，共有1300多居民。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 承认境外缔结的同性恋婚姻 以色列从2006年起，承认在外国民事政策范围内注册的同性婚姻，但不允许、不承认本国领土上实行的同性婚姻。欧盟小国马耳他自2014年4月14日起也实行类似政策。



澳大利亚广播公司去年曾指出，由于担心国家安全，美国外来投资审查委员（CFIUS）会敦促北京昆仑万维科技股份有限公司出售这款应用的股份。该委员会指出，中国公司拥有这款应用的所有权对美国国家安全构成了威胁。该媒体援引美国科技作家艾利奥特·扎格曼（Elliott Zaagman）指出 "像Grindr这样的手机应用会让人有机可乘。如果用户数据中有联邦调查局或中情局工作人员的信息，这些数据就可能被人利用"。

新浪财经报道，昆仑万维已同意按照美国外国投资委员会的要求出售Grindr，并设定2020年6月30日为最后期限。

文木 / 洪沙（法新社等）