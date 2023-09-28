 要中国还是要印度？寻求平衡的尼泊尔 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

要中国还是要印度？寻求平衡的尼泊尔

尼泊尔总理普拉昌达访问中国一周的时间里，双方承诺将增进贸易，促进旅游，但他表示，尼泊尔不会加入任何安全联盟。目前，印度是该国最重要的贸易伙伴。

尼泊尔总理普拉昌达到访中国一周

尼泊尔总理普拉昌达到访中国一周

（德国之声中文网）尼泊尔正在努力加强与中国的关系，尼泊尔总理普拉昌达在访问中国期间与对方签署了多项合作计划，涵盖贸易、旅游、交通、能源和基础设施等领域。普拉昌达上星期六（9月23日）抵达中国，行程一周。

尼泊尔位于中国和印度之间，这个喜马拉雅国家在经济上依赖这两个亚洲大国。几十年来，这迫使加德满都陷入一种尴尬的平衡。

目前，印度是尼泊尔最重要的贸易伙伴，其次是中国。这一状况可能会发生变化，因为中国希望将尼泊尔纳入“一带一路”，该项目包括建立一系列运输链，将中国商品送往西方买家手中。

不过，尼泊尔总理此次访问中，在“一带一路”方面并没有显著进展，尽管普拉昌达与中国国家主席习近平和国务院总理李强举行了会晤，并在改善跨境互联互通上达成协议，但普拉昌达没有签署中国提出的计划草案。

一位尼泊尔外交消息人士在北京接受德国之声电话采访时表示，加德满都的主要担忧之一是该计划中有关安全和法律合作的部分：“文件提出加强法律、执法和安全合作，以促进‘一带一路’合作”，尼泊尔方面尚未完全理解这一内容。“

有尼泊尔官员担忧， “一带一路”框架下的中国贷款可能会引发“债务陷阱”。 然而中国和尼泊尔发布的一份联合声明中，双方承诺加速磋商，早日敲定“一带一路”项目的具体内容。

支持中国在台湾和西藏问题上的立场

在与习近平主席会晤时，普拉昌达表达了对中国主导的“全球发展倡议”（GDI）的支持，并表示尼泊尔在未来愿意加入其中。然而，作为加德满都对其强大邻国的保留态度的一个信号，普拉昌达没有表示尼泊尔将加入北京主导的其他项目。普拉昌达说，尼泊尔不会成为任何安全联盟的一部分。

与此同时，普拉昌达明确表示支持北京在台湾问题上的立场，表示尼泊尔反对“台独”，同时也表示，任何涉及西藏问题都属于中国的内政。他说，尼泊尔绝不允许在其领土上出现反华分裂活动。

希望能吸引更多中国游客

在此次访问期间，双方就尼泊尔-中国电网互联项目达成了一项协议。这个跨境输电线路项目由中国提供援助资金建设。扩大旅游业也是合作的一个重点，双方计划将2025年定为“尼泊尔旅游年”，以此促进旅游业。两国还鼓励航空公司恢复并开通更多航班和航线。

尼泊尔地缘政治分析师巴塔(Chandra Dev Bhatta)认为，这两个邻国在一些领域找到了共识。接受德国之声采访时他说，这次访问：“建立了信心，并为重新审视双边合作的所有问题，包括未决事项，提供了机会”。

继承夫业 妇女成登山助手

加德满都特里布文大学(Tribhuvan University)教授国际关系的尼亚查伊(Lila Nyaichyai)指出，虽然没有达成新的专属协议，但两国都重申了会执行先前承诺的项目。她对德国之声表示:“在某种程度上，这种理解是继续和深化双边合作的桥梁，尤其是在经济领域。”

回避有争议的问题

尼泊尔总理访问前不久，尼泊尔、印度、越南、菲律宾等多个国家曾抗议中国最近公布的新版地图，其中，该地图将尼泊尔声称拥有主权的几个地区划为印度领土。尼泊尔外交部要求中国进行修改。普拉昌达的执政联盟伙伴建议，总理访问中国时应与对方解决地图问题。

不过，中尼双方联合声明对地图和许多其他有争议的问题只字未提。


© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。 任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

相关内容

September 9, 2023, New Delhi, India: Indian Prime Minister Narendra, center, joins hands with U.S. President Joe Biden, right, and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, left, the Partnership for Global Infrastructure and Investment & India-Middle East-Europe Economics Corridor event during the G20 Summit at the Bharat Mandapam, September 9, 2023 in New Delhi, India. New Delhi India - ZUMAp138 20230909_zaa_p138_029 Copyright: xPib/PressxInformationx

“三方经济走廊”能否抗衡“一带一路” 17.09.2023

这个取名为三方经济走廊的大型基建项目在很多人眼中是冲着中国的“一带一路倡议”而来。专家认为，关键是需要快速施工、快速投入运营。

01.06.2023**** -- NAIROBI, June 1, 2023 -- Chinese instructor Jiang Liping R and apprentice Horace Owiti walk past a train carriage on the Mombasa-Nairobi Railway with a printed slogan reading connecting nations, prospering people in Nairobi, Kenya, May 23, 2023. Jiang is a train driver of the Africa Star Railway Operation Company. He came to Kenya in 2018 and was responsible for the technical training of drivers and supervision of standardized operation. Horace is Jiang s apprentice, and they work together along the Mombasa-Nairobi railway. Horace is intelligent and hardworking, Jiang said, I hope the apprentices will come to visit China as guests, because we are not only colleagues but also friends. Horace said that he has benefited a PUBLICATIONxNOTxINxCHN

研究发现中国对非洲贷款骤降至近20年最低点 24.09.2023

美国波士顿大学的研究学者们调查发现，中国向非洲国家提供的贷款数量正在大幅减少。过去20余年，中国总共向非洲提供了1700亿美元的贷款。包括赞比亚、加纳、肯尼亚在内的一些非洲国家深陷债务泥潭苦苦挣扎。

In this Tuesday, Feb. 25, 2020 file photo, workers complete an electric car ID.3 body at the assembly line during a press tour at the plant of the German manufacturer Volkswagen AG (VW) in Zwickau, Germany. Volkswagen plans six large battery factories in Europe by 2030 so it sell more electric cars while driving down battery prices and making electric mobility more affordable, an effort that would reduce dependence on Asian suppliers and help the company compete with newcomer Tesla. (AP Photo/Jens Meyer, file)

德国经济萎缩比预期的还糟糕 28.09.2023

德国五大经济研究机构本星期四发出警告称，德国今年的经济衰退将比之前预期的更为严重。不过他们也给消费者带来了一个好消息：通货膨胀或在明年大幅下降。

广告

媒体看中国

E-Auto an Ladesäule

德语媒体：德国电动汽车产业该如何自救？

“焦点在线”发表评论指出，欧盟对中国电动汽车启动反补贴调查不是解决问题的正确路径，补贴也并非中国车企的唯一制胜法宝。德国需要投资1000亿欧元，才能打破中国在电动汽车领域的主导地位。