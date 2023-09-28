要中国还是要印度？寻求平衡的尼泊尔

（德国之声中文网）尼泊尔正在努力加强与中国的关系，尼泊尔总理普拉昌达在访问中国期间与对方签署了多项合作计划，涵盖贸易、旅游、交通、能源和基础设施等领域。普拉昌达上星期六（9月23日）抵达中国，行程一周。

尼泊尔位于中国和印度之间，这个喜马拉雅国家在经济上依赖这两个亚洲大国。几十年来，这迫使加德满都陷入一种尴尬的平衡。

目前，印度是尼泊尔最重要的贸易伙伴，其次是中国。这一状况可能会发生变化，因为中国希望将尼泊尔纳入“一带一路”，该项目包括建立一系列运输链，将中国商品送往西方买家手中。

不过，尼泊尔总理此次访问中，在“一带一路”方面并没有显著进展，尽管普拉昌达与中国国家主席习近平和国务院总理李强举行了会晤，并在改善跨境互联互通上达成协议，但普拉昌达没有签署中国提出的计划草案。

一位尼泊尔外交消息人士在北京接受德国之声电话采访时表示，加德满都的主要担忧之一是该计划中有关安全和法律合作的部分：“文件提出加强法律、执法和安全合作，以促进‘一带一路’合作”，尼泊尔方面尚未完全理解这一内容。“

有尼泊尔官员担忧， “一带一路”框架下的中国贷款可能会引发“债务陷阱”。 然而中国和尼泊尔发布的一份联合声明中，双方承诺加速磋商，早日敲定“一带一路”项目的具体内容。

支持中国在台湾和西藏问题上的立场

在与习近平主席会晤时，普拉昌达表达了对中国主导的“全球发展倡议”（GDI）的支持，并表示尼泊尔在未来愿意加入其中。然而，作为加德满都对其强大邻国的保留态度的一个信号，普拉昌达没有表示尼泊尔将加入北京主导的其他项目。普拉昌达说，尼泊尔不会成为任何安全联盟的一部分。

与此同时，普拉昌达明确表示支持北京在台湾问题上的立场，表示尼泊尔反对“台独”，同时也表示，任何涉及西藏问题都属于中国的内政。他说，尼泊尔绝不允许在其领土上出现反华分裂活动。

希望能吸引更多中国游客

在此次访问期间，双方就尼泊尔-中国电网互联项目达成了一项协议。这个跨境输电线路项目由中国提供援助资金建设。扩大旅游业也是合作的一个重点，双方计划将2025年定为“尼泊尔旅游年”，以此促进旅游业。两国还鼓励航空公司恢复并开通更多航班和航线。

尼泊尔地缘政治分析师巴塔(Chandra Dev Bhatta)认为，这两个邻国在一些领域找到了共识。接受德国之声采访时他说，这次访问：“建立了信心，并为重新审视双边合作的所有问题，包括未决事项，提供了机会”。

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加德满都特里布文大学(Tribhuvan University)教授国际关系的尼亚查伊(Lila Nyaichyai)指出，虽然没有达成新的专属协议，但两国都重申了会执行先前承诺的项目。她对德国之声表示:“在某种程度上，这种理解是继续和深化双边合作的桥梁，尤其是在经济领域。”

回避有争议的问题

尼泊尔总理访问前不久，尼泊尔、印度、越南、菲律宾等多个国家曾抗议中国最近公布的新版地图，其中，该地图将尼泊尔声称拥有主权的几个地区划为印度领土。尼泊尔外交部要求中国进行修改。普拉昌达的执政联盟伙伴建议，总理访问中国时应与对方解决地图问题。

不过，中尼双方联合声明对地图和许多其他有争议的问题只字未提。



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