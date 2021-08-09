西非新发马尔堡热有多危险？

（德国之声中文网）西非国家几内亚卫生当局和世卫组织确认，该国发现首例危及生命的马尔堡热病例，——在该国宣布埃博拉疫情结束近两个月后。

有哪些症状？

马尔堡病毒是已知最危险病毒之一。它会感染血液、肝脏和皮肤细胞，从而在人体内迅速强力扩散。

在5至10天的潜伏期后，感染者会突然发烧、头部和肌肉疼痛，以及由于血液凝固受损而导致皮肤和粘膜出血，口腔、眼睛、胃肠道和内脏亦受影响。

马尔堡病毒能感染并毁损血液、肝脏和皮肤细胞

严重情况下，还会出现神经麻痹症状。此外，严重的凝血障碍会引发“失血性休克”，使器官和循环衰竭，从而导致死亡。除非得到重症监护，否则，大多数患者都会死亡。

以何种方式传播？

该病毒经由感染者的血、尿或口水等体液传播给他人，这就是密切接触者和护理人员会被感染的原因。

该病毒体外存留时间不长，因此，经由空气中的飞沫感染极罕见。

是否有针对性疫苗？

马尔堡病毒的疫苗尚未获批准。德国马尔堡大学病毒学研究所所长贝克尔（Stephan Becker）教授告知，已有相关疫苗， “开发针对马尔堡热的疫苗实际不难，若干疫苗在动物试验中显示良好效果，但到目前为止，尚无获批所需的临床研究。”

与SARS-CoV2冠状病毒相比，缺乏研制马尔堡病毒疫苗的政治意愿和经济动力。病毒学家贝克尔博士指出：“它与2013年埃博拉病毒的情况完全相同。我们当时与其他很多人合作，较快实施了I期临床研究，然后在西非完成了 II 期和 III 期研究。疫苗的确很好。2018 年，默克（Merck）制药公司为刚果爆发的埃博拉病毒生产了数十万剂。” 此间，该疫苗已获批上市。

贝克尔教授指出，“针对马尔堡病毒，已有一种非常相似的疫苗，甚至可能比埃博拉病毒疫苗更好。在猴子身上，这种疫苗即使在感染后也有效，所以，甚至可作为治疗性疫苗接种。原因或许在于，马尔堡病毒的繁殖速度比埃博拉病毒要缓慢些。”

他相信，一旦完成必要的临床研究和审批，只要有意愿，马尔堡病毒疫苗便可快速投入生产。这位德国病毒学家还表示，鉴于马尔堡病毒和埃博拉病毒十分相似，亦可考虑混合接种。他说：“是的，那会很理想。这已在动物实验中做过尝试，效果非常好。”

如何治疗？

由于感染风险高，感染者通常必须在重症监护室接受治疗并被隔离。

到目前为止，医生只能治标、输液以防止体液流失、用电解质代替血盐、用葡萄糖调节糖平衡。

另外，使用其它药物以期稳定血压、降低发烧或停止腹泻或呕吐。若发生大出血，则给予患者血液储备和凝血因子。

贝克尔教授则认为，应考虑使用也用于 COVID-19冠状病毒疾病的药物：“例如，瑞德西韦原是为埃博拉病毒开发的，而鉴于导致病毒 RNA 倍增的聚合酶在马尔堡病毒和埃博拉病毒中相对近似，所以，可以设想，瑞德西韦也能对抗马尔堡病毒。”

这位病毒学家表示，当然可考虑使用抗体，不过，对付病毒的最有效手段无疑是接种疫苗。

马尔堡热多久发生一次？

除了 1967 年在马尔堡、法兰克福和贝尔格莱德爆发外，该病毒感染病例仅零星出现，或仅小规模流行，且只发生在撒哈拉以南非洲国家。

受马尔堡病毒和埃博拉病毒打击最重的分别有安哥拉、刚果民主共和国、南苏丹、加蓬和乌干达。

埃博拉疫苗接种运动中获得的经验现正让几内亚受益

据世界卫生组织的通报，最近的马尔堡热病例是在几内亚南部盖凯杜省（Guéckédou）的一个村庄发现的。 2013 年至 2016 年埃博拉病毒的爆发便起于该地。迄今，几内亚和整个西非地区从未出现过马尔堡热病例。

世卫组织称，感染者最初在当地医院接受治疗，但病情恶化，一医疗调查队被派往该医院。不过，出现首个症状一周后，患病男子即告别人世。采样对埃博拉病毒呈阴性、对马尔堡病毒呈阳性反应。

世卫组织一10人团队已赶赴当地，对实施紧急措施提供支持，并在民众中实施检测。该组织称，死者的３名亲属和１名医务人员被确定为高危病例，其健康状况受到监控。另外，共有 155 名接触者也每天接受监测。

不过，到目前为止，未发现马尔堡病毒越界疑似病例。几内亚众邻国也进入戒备状态。

近期会不会爆发瘟疫？

世卫组织非洲大区主任莫蒂（Matshidiso Moeti）说，马尔堡病毒具“广泛传播”潜力，但从目前情况分析，该病毒在几内亚及附近地区流行风险“高”，在全球范围风险“低”。

世卫组织对几内亚卫生当局的“警惕性和快速调查”表示赞赏。莫蒂透露，在控制该病毒方面，世卫组织受益于“几内亚在应对传播方式类似的埃博拉病毒方面的经验和专业知识”。

病毒学专家贝克尔也特别赞扬了几内亚相关人员的专业做法：“由于上次埃博拉疫情爆发，几内亚似乎做好了充分准备。他们反应非常迅速，在达喀尔（Dakar ）巴斯德研究所（Institut Pasteur）的帮助下，快速鉴别出病毒，”从而能使人们很快采取隔离措施。那里的确做了很多事情，而这是个好消息。希望由此能相对较早地遏制疫情。”

马尔堡病毒源于何地？

该病毒以德国黑森州的拉恩河（Lahn）畔一田园般小镇命名，原因是，它在该地被首次发现：1967 年，黑森州的马尔堡、法兰克福以及前南斯拉夫首都贝尔格莱德的几名实验室员工同时被一只进口自乌干达的猴子感染了该病毒。

各种蝙蝠、果蝠很可能是马尔堡病毒和埃博拉病毒的天然宿主。该病毒通过与之接触或与其体液接触而传播给猴子或人类。食用受感染的野生动物也会染上。

世界上十大最危险病毒 马尔堡病毒 最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

世界上十大最危险病毒 埃博拉病毒 埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

世界上十大最危险病毒 汉坦病毒 汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

世界上十大最危险病毒 禽流感病毒 不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

世界上十大最危险病毒 拉沙病毒 尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

世界上十大最危险病毒 胡宁病毒 胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

世界上十大最危险病毒 克里米亚-刚果发热病毒 克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

世界上十大最危险病毒 马丘波病毒 马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

世界上十大最危险病毒 科萨努尔森林病毒 科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

世界上十大最危险病毒 登革热 登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。 作者: Helena Schwar



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