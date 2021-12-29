 西门子CEO：以“尊重的方式”同中国相处 | 经济纵横 | DW | 31.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

西门子CEO：以“尊重的方式”同中国相处

西门子首席执行官对于德国外交部长采取的强硬对华态度表示反对，并建议以「尊重的方式」与中国相处。

Siemens Jahresabschluss Pressekonferenz 6.11.

西门子与中国合作已逾150年。

DW.COM

12月30日的德语报刊，密集关注了德国外长以及内政部长表态不参加北京冬奥的“个人决定”。《总汇报》认为，欧盟应当共同宣布外交抵制；《慕尼黑信使报》指出，表态总比沉默好；《斯图加特新闻报》呼吁德国外长稍微降低一些音量、切勿威胁德国企业的就业岗位；《人民之声报》则担心，柏林最终会输掉这场德中外交较量。

谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。

（德国之声中文网）德国现任外交部长贝尔博克曾说在与中国打交道时将采取「对话和强硬态度」，并在本周宣布因为「个人的决定」不出席北京冬奥。对此，德国跨国企业西门子的首席执行官博乐仁（Roland Busch）警告德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）不要与中国对抗，而应该以「尊重的方式」相处。

在昨天（12月30日）发布的一篇访谈中，他向德国《南德意志报》表示：「中国理所当然是一个非常有自信的国家。在这20年里，它使10亿人摆脱了贫困，并建立起一群真正的中产阶级人口。」在涉及到人权的问题上，博乐仁表示，「德国工业界遵守自己的人权准则，我们在全球范围内遵守它，在中国的工作岗位也是如此。」

博乐仁：尙未就此与问题贝尔博克交流

由于中国人权记录欠佳，德国外交部长贝尔博克一直在推动对北京政权采取更强硬的立场，包括欧盟对强迫劳动产品的进口禁令。博乐仁提到，尽管他是德国经济亚太委员会的主席，但贝尔博克还没有就此问题与他进行任何相关交流。

在与《南德意志报》的访谈中，博乐仁指出中国的过错「无法透过对抗性的外交政策来解决。」如果实施贸易禁令，可能会「导致我们再也无法从中国购买太阳能电池。到那时，能源转型就没戏唱了。」他对贝尔博克的政党 ── 绿党将推进交通、运输、建筑和气候保护等问题持乐观态度，但也希望其政策能保持适当的分寸。

Siemens Dr. Roland Busch

西门子首席执行官博乐仁（Roland Busch）

「同中国一道规划建设性经济政策」

博乐仁向来强调和中国保持对话的重要性，他在今年11月接受德国《商报》采访中指出：德国决策层的工作重点应该着眼于同中国一道规划建设性的经济政策，此外，与亚太地区所有国家深化伙伴关系，制定明确且务实的经济和产业政策，让欧洲继续保持亚太地区国家重要合作伙伴的地位，也应该是政策制定者关注的重点。

前一任西门子首席执行官凯撒（Joe Kaeser）曾经在去年罕见地表示：「正在密切关注香港和新疆局势发展」。凯萨在2020年接受德国《时代周报》采访时指出：「坚决反对任何形式的压迫、强迫劳动和侵犯人权的行为。我们不会容忍我们公司内出现这些行为，也不会接受我们的合作伙伴做出这些行为而不需承担后果。」但他作为德国经济亚太委员会主席时，对中国奉行了一条温和与合作的路线。

根据中国西门子官网的资料显示，该企业与中国合作已逾150年。截至2020年，西门子在中国拥有3万名员工、21个研发中心，主要提供电气化、自动化和数字化领域的服务。

（综合报导）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

23.12.21 *** German Foreign Minister Annalena Baerbock addresses the media during a statement on Afghanistan at the foreign office in Berlin, Germany, Thursday, Dec. 23, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

德国外交、内政部长宣布不出席北京冬奥会 29.12.2021

北京冬季奥运会即将开幕。美国已宣布外交抵制。欧盟尚在寻求共同立场。联邦德国外交、内政部长则已作出个人决定：不去北京。

Die Flaggen von China und Deutschland . Chongqing , China . Flags of China and Germany . Chongqing , China . 14.06.2008 , Chongqing China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxKoehlerx the Flags from China and Germany Chongqing China Flags of China and Germany Chongqing China 14 06 2008 Chongqing China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxKoehlerx

德中关系何处去 “肖习通话”现端倪 23.12.2021

关于肖尔茨和习近平之间的首次电话会谈，新华社通稿洋洋洒洒上千字，而德方声明只有几句话。柏林新政府在对华政策上是否表现得过于低调？总理肖尔茨和外长贝尔博克之间是否像外界猜测的那样，就如何对待中国存在严重分歧？

Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Photo taken Aug. 27, 2020, shows Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian attending a press conference in Beijing. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

中国外交部证实收到美国出席北京冬奥会官员签证申请 27.12.2021

中国外交部发言人周一在例行记者会上证实，“中方已经收到美方有关人员的签证申请”。对于美方官员是否可获得相关签证的提问，这名发言人仅表示，“中方将根据国际惯例、有关规定和对等原则进行处理”。

广告
Fakt oder Fake Symbolbild

2021年社交媒体上传播最广的七大假信息

根据智库“新责任基金会”（Stiftung Neue Verantwortung）所做的网上调查发现，每三个德国人当中就有一人无法辨识假信息，会把假信息当真信息接受。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  