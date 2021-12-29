西门子CEO：以“尊重的方式”同中国相处

（德国之声中文网）德国现任外交部长贝尔博克曾说在与中国打交道时将采取「对话和强硬态度」，并在本周宣布因为「个人的决定」不出席北京冬奥。对此，德国跨国企业西门子的首席执行官博乐仁（Roland Busch）警告德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）不要与中国对抗，而应该以「尊重的方式」相处。

在昨天（12月30日）发布的一篇访谈中，他向德国《南德意志报》表示：「中国理所当然是一个非常有自信的国家。在这20年里，它使10亿人摆脱了贫困，并建立起一群真正的中产阶级人口。」在涉及到人权的问题上，博乐仁表示，「德国工业界遵守自己的人权准则，我们在全球范围内遵守它，在中国的工作岗位也是如此。」

博乐仁：尙未就此与问题贝尔博克交流

由于中国人权记录欠佳，德国外交部长贝尔博克一直在推动对北京政权采取更强硬的立场，包括欧盟对强迫劳动产品的进口禁令。博乐仁提到，尽管他是德国经济亚太委员会的主席，但贝尔博克还没有就此问题与他进行任何相关交流。

在与《南德意志报》的访谈中，博乐仁指出中国的过错「无法透过对抗性的外交政策来解决。」如果实施贸易禁令，可能会「导致我们再也无法从中国购买太阳能电池。到那时，能源转型就没戏唱了。」他对贝尔博克的政党 ── 绿党将推进交通、运输、建筑和气候保护等问题持乐观态度，但也希望其政策能保持适当的分寸。

西门子首席执行官博乐仁（Roland Busch）

「同中国一道规划建设性经济政策」

博乐仁向来强调和中国保持对话的重要性，他在今年11月接受德国《商报》采访中指出：德国决策层的工作重点应该着眼于同中国一道规划建设性的经济政策，此外，与亚太地区所有国家深化伙伴关系，制定明确且务实的经济和产业政策，让欧洲继续保持亚太地区国家重要合作伙伴的地位，也应该是政策制定者关注的重点。

前一任西门子首席执行官凯撒（Joe Kaeser）曾经在去年罕见地表示：「正在密切关注香港和新疆局势发展」。凯萨在2020年接受德国《时代周报》采访时指出：「坚决反对任何形式的压迫、强迫劳动和侵犯人权的行为。我们不会容忍我们公司内出现这些行为，也不会接受我们的合作伙伴做出这些行为而不需承担后果。」但他作为德国经济亚太委员会主席时，对中国奉行了一条温和与合作的路线。

根据中国西门子官网的资料显示，该企业与中国合作已逾150年。截至2020年，西门子在中国拥有3万名员工、21个研发中心，主要提供电气化、自动化和数字化领域的服务。

（综合报导）

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