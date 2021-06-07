因为香港:德国自民党主席与西门子老总打嘴仗

在周三的德国联邦议会辩论中，在野的自民党主席林德纳向西门子“开火”，指责集团总裁凯飒只敢抨击德国国内的极右势力，在中国问题上却因忌惮商业利益而不敢捍卫自己的自由价值观。凯飒则在推特上反唇相讥。