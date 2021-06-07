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德国企业，在电机和电子领域是全球业界先驱，并活跃于能源、医疗、工业及基础建设与城市业务领域。
西门子于1847年由维尔纳·冯·西门子建立，总部位于德国慕尼黑和柏林。
西门子前总裁、德国经济亚太委员会（APA）主席凯飒近日在接受德国媒体采访时向德国政府和企业提出建议，德国“不要站在中国的对立面，但同时也要努力寻找替代方案”。他说，一个出口国无法承受贸易争端，但也不能依赖一个不可预测的外国市场。
西门子CEO凯飒近日接受德媒采访谈及对香港以及新疆局势的担忧，引发关注。这家在中国已经有近150年历史的德企解释称，表达顾虑“是因为西门子在意中国的发展——无论是在香港、新疆，还是其他地方”，强调其对中国的承诺没有改变。
7月27日，流亡维吾尔人和人权组织在慕尼黑西门子总部前举行集会，抗议这家德国公司间接参与中国政府在新疆践踏人权的行为。
德国之声及媒体合作伙伴日前报导，北京任意迫害新疆维吾尔族人。人权捍卫者和政治人物现在呼吁德国和欧洲应对中国采取强硬策略。
环保人士的期望落空了，因为西门子总裁凯飒（Joe Kaeser）拒绝让步。他表示，西门子不会改变参与澳大利亚煤矿项目的计划。
在澳大利亚大火火势难熄的背景下，瑞典环保少女通贝里敦促西门子重新考虑为澳大利亚一个有争议的煤矿提供设备的计划。
澳洲森林大火再次传来坏消息：林火的火势不仅持续，而且在强风的助长下合成一股，火势再次加剧。澳洲多个城市的民众举行抗议活动，要求政府采取对策对抗地球暖化。
有关新疆再教育营的报道受到西方舆论的关注以来，一些德国跨国公司也不得不面对人们对其新疆业务的质疑。巴斯夫表示将审视自己的生产链，大众也连忙为自己在乌鲁木齐的工厂辩解。
长年关注中国人权议题的德国联邦议院议员、人权委员会发言人鲍泽(Margarete Bause)认为，中国政府不能在香港、新疆问题上要求国际社会“不干涉内政”。她在接受德国之声专访时还呼吁，德国消费者应该向大众、西门子等经营新疆业务的德国企业施压。
关于新疆的"中国电文"引起各界的担忧，德国外长呼呼国际社会不可对关押数十万人的行动置若罔闻。西门子公司也需澄清是否参与了"一体化联合作战平台"。在接受德国之声采访时，联合国秘书长古特雷斯也就维吾尔人的问题发声，表示“尊重人权绝对必要。”
在周三的德国联邦议会辩论中，在野的自民党主席林德纳向西门子“开火”，指责集团总裁凯飒只敢抨击德国国内的极右势力，在中国问题上却因忌惮商业利益而不敢捍卫自己的自由价值观。凯飒则在推特上反唇相讥。
随同德国总理默克尔访华的西门子总裁凯飒（Joe Kaeser）表示，如果德国国内的就业岗位取决于如何处理棘手问题，那么就应当详加考虑、权衡各方面的立场与措施。
有评论认为，香港“万人牵手”活动显示了“信念不怕子弹，枪炮不可能令人心回归”。与此同时，北京对于抗议运动参与者的清算已经国泰航空开始，名单还会越来越长。
中国经济目前遇到的困难，与90年代的日本泡沫破裂是否具有可比性？面对中国企业的强有力挑战，欧盟原有的反垄断原则是否已经过时？德语报刊评论版关注了这些话题。
出于对中国经济霸权的担忧，德国政府也想搞产业战略，想把欧洲企业整合做大做强。这种做法到底是否可取？德语报刊继续分析在中国中车阴影下的西门子阿尔斯通合并案以及由此而来的反垄断法规之争议。
德国在5G网络的招标中是否考虑让中国的华为参与竞争？旨在与中车集团抗衡的西门子和阿尔斯通机车业务合并被欧盟委员会阻止，是否是有利于欧洲竞争力的合理之举？德语媒体对此发表分析。
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