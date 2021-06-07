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西门子

德国企业，在电机和电子领域是全球业界先驱，并活跃于能源、医疗、工业及基础建设与城市业务领域。

西门子于1847年由维尔纳·冯·西门子建立，总部位于德国慕尼黑和柏林。

Siemens-Chef Joe Kaeser zu Gast bei DW TV

西门子前总裁：欧洲低估了中国“一带一路”的影响 07.06.2021

西门子前总裁、德国经济亚太委员会（APA）主席凯飒近日在接受德国媒体采访时向德国政府和企业提出建议，德国“不要站在中国的对立面，但同时也要努力寻找替代方案”。他说，一个出口国无法承受贸易争端，但也不能依赖一个不可预测的外国市场。
05.02.2020, Bayern, München: Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender von Siemens, nimmt an einer Pressekonferenz im Rahmen der Siemens-Hauptversammlung in der Olympiahalle teil. Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

西门子：表达顾虑是因为“在意中国” 14.09.2020

西门子CEO凯飒近日接受德媒采访谈及对香港以及新疆局势的担忧，引发关注。这家在中国已经有近150年历史的德企解释称，表达顾虑“是因为西门子在意中国的发展——无论是在香港、新疆，还是其他地方”，强调其对中国的承诺没有改变。
GfbV-Menschenrechtsaktion vor der Siemens-Konzernzentrale in München. Foto: Hanno Schedler, GfbV (Gesellschaft für bedrohte Völker) Quelle: https://www.presseportal.de/pm/29402/4663342

流亡维吾尔人在西门子总部抗议集会 28.07.2020

7月27日，流亡维吾尔人和人权组织在慕尼黑西门子总部前举行集会，抗议这家德国公司间接参与中国政府在新疆践踏人权的行为。
(FILES) This file photo taken on May 31, 2019 shows watchtowers on a high-security facility near what is believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, on the outskirts of Hotan, in China's northwestern Xinjiang region. - A recurrence of the Urumqi riots which left nearly 200 people dead a decade ago is hard to imagine in today's Xinjiang, a Chinese region whose Uighur minority is straitjacketed by surveillance and mass detentions. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH: China rights minorities Xinjiang, FOCUS by Eva XIAO

新疆「墨玉名单」发酵 德政坛呼吁联合国调查 20.02.2020

德国之声及媒体合作伙伴日前报导，北京任意迫害新疆维吾尔族人。人权捍卫者和政治人物现在呼吁德国和欧洲应对中国采取强硬策略。
30.01.2019 JOE KAESER (CEO,Vorstandsvorsitzender), Gestik,hinter Rotlicht. Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,Porträt. Pressekonferenz vor der Siemens Hauptversammlung 2019 am 30.01.2019 in der Olympiahalle in Muenchen. | Verwendung weltweit

西门子拒绝向环保人士让步 13.01.2020

环保人士的期望落空了，因为西门子总裁凯飒（Joe Kaeser）拒绝让步。他表示，西门子不会改变参与澳大利亚煤矿项目的计划。
ARCHIV - Ein Schild und drei Fahnen mit dem Logo der Firma Siemens, aufgenommen am 16.02.2017 vor dem Siemens-Werk in Tübingen (Baden-Württemberg). (zu dpa «Siemens-Führung informiert Arbeitnehmervertreter über geplante Einsparungen in zwei Sparten» vom 16.11.2017) Foto: Lino Mirgeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

环保少女喊话西门子：勿助澳洲煤矿项目 12.01.2020

在澳大利亚大火火势难熄的背景下，瑞典环保少女通贝里敦促西门子重新考虑为澳大利亚一个有争议的煤矿提供设备的计划。

January 10, 2020*** MOUNT ADRAH, AUSTRALIA - JANUARY 10: General view of the Dunn Road fire on January 10, 2020 in Mount Adrah, Australia. NSW is bracing for severe fire conditions, with high temperatures and strong winds forecast across the state. There are about 135 fires burning in NSW, 50 of which are uncontained. 20 people have died in the bushfires across Australia in recent weeks, including three volunteer firefighters. About 1995 homes have been destroyed and another 816 have been damaged across NSW. (Photo by Sam Mooy/Getty Images)

澳洲林火火势加剧 “灾难看不到尽头” 11.01.2020

澳洲森林大火再次传来坏消息：林火的火势不仅持续，而且在强风的助长下合成一股，火势再次加剧。澳洲多个城市的民众举行抗议活动，要求政府采取对策对抗地球暖化。
Eine Metallabsperrung versperrt am 07.04.2014 die Einfahrt zum neuen Werk von Volkswagen im westchinesischen Ürümqi (Xinjiang). Volkswagen wagt sich in Chinas Westen. Das Abenteuer könnte sich auszahlen. China ist für VW ohnehin unverzichtbar. Foto: Stephan Scheuer/dpa (zu dpa «Volkswagen ringt mit Chinas wildem Westen») +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

新疆投资成众矢之的 德企尴尬辩白 09.12.2019

有关新疆再教育营的报道受到西方舆论的关注以来，一些德国跨国公司也不得不面对人们对其新疆业务的质疑。巴斯夫表示将审视自己的生产链，大众也连忙为自己在乌鲁木齐的工厂辩解。
Margarete Bause, Bundestagsabgeordnete der Grünen. Foto: DW/Mu Cui, Aufgenommen am 27.Nov.2019 in Berlin.

专访：普世人权 绝非内政 28.11.2019

长年关注中国人权议题的德国联邦议院议员、人权委员会发言人鲍泽(Margarete Bause)认为，中国政府不能在香港、新疆问题上要求国际社会“不干涉内政”。她在接受德国之声专访时还呼吁，德国消费者应该向大众、西门子等经营新疆业务的德国企业施压。
United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks at the opening of the 2019 Internet Governance Forum in Berlin, Germany, November 26, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

"中国电文"反响强烈 联合国秘书长发声 26.11.2019

关于新疆的"中国电文"引起各界的担忧，德国外长呼呼国际社会不可对关押数十万人的行动置若罔闻。西门子公司也需澄清是否参与了"一体化联合作战平台"。在接受德国之声采访时，联合国秘书长古特雷斯也就维吾尔人的问题发声，表示“尊重人权绝对必要。”

11.09.2019 Christian Lindner, chairman of the federal free democratic FDP party, speaks during a debate on the federal budget at the Bundestag, the lower house of Parliament, on September 11, 2019 in Berlin. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

因为香港:德国自民党主席与西门子老总打嘴仗 12.09.2019

在周三的德国联邦议会辩论中，在野的自民党主席林德纳向西门子“开火”，指责集团总裁凯飒只敢抨击德国国内的极右势力，在中国问题上却因忌惮商业利益而不敢捍卫自己的自由价值观。凯飒则在推特上反唇相讥。
15.07.2019, Sachsen, Görlitz: Siemens-Vorstand Joe Kaeser steht nach der Unterzeichnung eines Zukunftpaktes in einer Fertigungshalle des Siemens-Werk Görlitz vor einer Turbine. Eineinhalb Monate vor der Landtagswahl in Sachsen besucht Bundeskanzlerin Merkel im Freistaat das Siemenswerk in der Neißestadt Görlitz sowie ein Frauennetzwerktreffen in der Landeshauptstadt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

西门子总裁：德国须权衡价值观与利益 09.09.2019

随同德国总理默克尔访华的西门子总裁凯飒（Joe Kaeser）表示，如果德国国内的就业岗位取决于如何处理棘手问题，那么就应当详加考虑、权衡各方面的立场与措施。
Protesters hold hands to form a human chain during a rally to call for political reforms at Tsim Sha Tsui and Hung Hom Promenade in Hong Kong, China, August 23, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan

墙外文摘：牵手震撼人心 清算仍在继续 25.08.2019

有评论认为，香港“万人牵手”活动显示了“信念不怕子弹，枪炮不可能令人心回归”。与此同时，北京对于抗议运动参与者的清算已经国泰航空开始，名单还会越来越长。

Senior citizens relax on the Duolun Road on February 21, 2009 in Shanghai, China. The Shanghai Government has finalized new residency regulations under which those who hold a Shanghai Residence Card (temporary stay permit) and have already lived in the city for a time span of at least seven years might be qualified for permanent residency in 2009. The city has approximately 6 million temporary stay permit holders. (Photo by China Photos/Getty Images)

德语媒体：此一时 彼一时也 04.04.2019

中国经济目前遇到的困难，与90年代的日本泡沫破裂是否具有可比性？面对中国企业的强有力挑战，欧盟原有的反垄断原则是否已经过时？德语报刊评论版关注了这些话题。
Bullet trains are seen at a high-speed train maintenance base before the Spring Festival travel rush kicks off ahead of Chinese Lunar New Year, in Guangzhou, Guangdong province, China January 18, 2019. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY

德语媒体：垄断和中国 哪个更可怕？ 08.02.2019

出于对中国经济霸权的担忧，德国政府也想搞产业战略，想把欧洲企业整合做大做强。这种做法到底是否可取？德语报刊继续分析在中国中车阴影下的西门子阿尔斯通合并案以及由此而来的反垄断法规之争议。
11.12.2018 A woman browses her smartphone as she walks by a Huawei store at a shopping mall in Beijing, Tuesday, Dec. 11, 2018. China's foreign minister vowed Tuesday to protect its citizens abroad as a Canadian court decided whether to release a technology executive on bail in a case that has riled U.S.-Chinese relations. (AP Photo/Andy Wong) |

德语媒体：华为让柏林左右为难 07.02.2019

德国在5G网络的招标中是否考虑让中国的华为参与竞争？旨在与中车集团抗衡的西门子和阿尔斯通机车业务合并被欧盟委员会阻止，是否是有利于欧洲竞争力的合理之举？德语媒体对此发表分析。
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