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德国企业，在电机和电子领域是全球业界先驱，并活跃于能源、医疗、工业及基础建设与城市业务领域。
西门子于1847年由维尔纳·冯·西门子建立，总部位于德国慕尼黑和柏林。
西门子宣布终止与北京天圣华信息技术有限公司Transemic的合作。这家中国军工企业被指利用西门子技术给中国军备升级。美国之前已将其列入制裁黑名单。
德国和中国之间的经济交流一直以来相当热络，但在俄乌战争爆发之后，德国政府开始思考：如何降低对单一国家，特别是对中国的经济依赖。然而，目前德国对中国的依赖仍然只增不减，到底问题出在哪？
德国拥有许多开创性的发明成果，许多发明创造迄今都影响着人类世界的发展，你知道吗，电脑、胶带这些日常用品的出生地都是德国。德国还有哪些人们普遍应用的创新发明呢？
西门子总裁博乐仁（Roland Busch）接受德国之声记者Richard Walker的采访，谈到了西门子在中国的业务以及对华战略。鉴于对中国犯台的担忧加剧，Richard Walker向西门子总裁问及德国业务往来多样化的问题。
第17届德国经济亚太会议11月13日在新加坡举行，对中国的定位是会议的焦点议题。德国经济部长哈贝克在会上再次强调减少对中国的依赖是何等重要。德国经济界高管对此表示赞同，但也指出，供应链和销售市场多样化的形成需要10年、20年的时间。
德国总理肖尔茨即将前往北京进行短暂访问。德语媒体披露了随行的德国经济界代表团名单，共12名德国企业老板将陪同肖尔茨访华。
世界上第一批由氢气驱动的中短途列车正在德国境内行驶。其目的是有一天能取代所有的柴油机车。法国公司阿尔斯通和德国的竞争对手西门子正在进行一场激烈的氢能列车竞赛。
北溪1号线为期10天的年度检修期已经过半，而能否如期恢复供气，这关系到德国今年秋冬的能源供应。俄罗斯天然气公司表示，管道是否恢复运转，取决于负责维修的西门子公司能否将涡轮机从加拿大运回德国。
在俄罗斯经营了170年后，西门子决定完全撤出该国市场。此举对西门子第二季度收益影响巨大，并可能带来更多后果。不过，这家德企表示能够消化这些负担。
西门子首席执行官对于德国外交部长采取的强硬对华态度表示反对，并建议以「尊重的方式」与中国相处。
西门子前总裁、德国经济亚太委员会（APA）主席凯飒近日在接受德国媒体采访时向德国政府和企业提出建议，德国“不要站在中国的对立面，但同时也要努力寻找替代方案”。他说，一个出口国无法承受贸易争端，但也不能依赖一个不可预测的外国市场。
西门子CEO凯飒近日接受德媒采访谈及对香港以及新疆局势的担忧，引发关注。这家在中国已经有近150年历史的德企解释称，表达顾虑“是因为西门子在意中国的发展——无论是在香港、新疆，还是其他地方”，强调其对中国的承诺没有改变。
7月27日，流亡维吾尔人和人权组织在慕尼黑西门子总部前举行集会，抗议这家德国公司间接参与中国政府在新疆践踏人权的行为。
德国之声及媒体合作伙伴日前报导，北京任意迫害新疆维吾尔族人。人权捍卫者和政治人物现在呼吁德国和欧洲应对中国采取强硬策略。
环保人士的期望落空了，因为西门子总裁凯飒（Joe Kaeser）拒绝让步。他表示，西门子不会改变参与澳大利亚煤矿项目的计划。
在澳大利亚大火火势难熄的背景下，瑞典环保少女通贝里敦促西门子重新考虑为澳大利亚一个有争议的煤矿提供设备的计划。
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