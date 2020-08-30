西门子：表达顾虑是因为“在意中国”

（德国之声中文网）西门子总裁兼首席执行官（CEO）凯飒（Joe Kaeser）被指"指手画脚指责中国在香港和新疆的政策"。在9月9日接受德国《时代周报》采访时，凯飒说，"我们正密切关注香港以及新疆当前事态的发展，并对此感到忧虑"。他指出，对于西门子而言，香港的特别行政区地位很重要，希望香港在港区国安法生效后继续可靠，强调西门子"反对任何形式的压迫、强迫劳动以及侵犯人权的行为"，无论是在自己的企业还是在伙伴企业。在谈到香港局势时，凯飒称："我们一直说，只要北京坚持一国两制的约定，德国经济界就可以接受、应对。然而中国已经有一段时间没有清晰确认这一点了，这的确不寻常。"

不过在采访中，这位西门子CEO并没有详述德国经济界将对此做出怎样的反应。他仅表示，德企之间会就这些问题交流，但"更会与我们的中国合作伙伴在私下交流"。《时代周报》文章指出，凯飒是第一位公开就香港的未来以及德中关系问题表态的德国达克斯企业CEO。

这并非凯飒第一次就敏感话题表态。2019年9月随同德国总理默克尔访华后，凯飒对德国媒体RND指出中国坚持在香港实行一国两制的重要性，并称德国必须特别权衡价值观与利益。"如果德国国内的就业岗位取决于我们如何对待棘手的话题，那么，就不应当去强化普遍的愤懑之情，而是综合考虑各种立场与措施。"他的表态当时受到德国一些政界人士批评，指这位西门子CEO在中国问题上因忌惮商业利益而不敢捍卫自由价值观。

西门子是中国最大的外商投资企业之一。根据其网站信息，2018财年，西门子在中国的总营收达到81亿欧元，拥有超过3.4万名员工。2018年西门子集团中国客户订单额占其全球订单总额的15%。而这家德国企业最早在中国开展经营活动可以追溯到1872年清廷洋务运动时期，当时西门子向中国提供了第一台指针式电报机，并在19世纪末交付了中国第一台蒸汽发电机以及第一辆有轨电车。1985年，西门子与中国政府签署了全面合作备忘录，成为第一家与中国进行深入合作的外企。目前，中国已成为西门子第二大的海外市场（第一大是美国）。

对于凯飒接受德国《时代周报》采访，中国官媒《环球时报》发文称，西门子CEO"发表涉华不当言论"，表示凯飒所言"在推特上获得部分'港独'分子的'点赞'，也引起中国网友的反感"。报道强调，西门子公司德国总部于周六（9月12日）深夜给《环球时报》记者发来声明，重申该公司对中国主权和领土完整的尊重，表示"相信一国两制是香港发展的正确路径，也相信任何问题都可以通过相互沟通和协作得到解决。"。

西门子德国总部媒体部向德国之声表示，"凯飒在接受《时代周报》采访时的表达和西门子给《环球时报》的声明是一致的"，再次指出"我们一直表示只要北京坚持'一国两制'，德企就能应对"，并称相信"中国有能力维持香港的和平与繁荣"。西门子媒体部门解释凯飒"表达了对复杂问题的顾虑，是因为西门子在意中国的发展--无论是在香港、新疆，还是其他地方"，还强调"我们对中国的承诺没有改变"。

在针对新疆再教育营的报道受到国际舆论关注后，包括西门子在内的在华德企开始面对压力和质疑。今年7月底，流亡维吾尔人和人权组织曾在西门子位于德国慕尼黑的总部前举行集会，指责这家德国公司间接参与中国政府在新疆侵犯人权的行为，要求其停止与中国电子科技集团合作。示威者称，中国电科生产的特种监控软件为新疆大规模拘押提供了技术支持。

本周一（9月14日），因为疫情原因而延迟的中欧峰会以视频形式举行。欧盟理事会主席、欧委会主席以及德国总理默克尔（德国目前是欧盟轮值主席国）将与中国国家主席习近平就一系列问题进行交流。欧盟在香港、新疆等问题上如何表态，这将如何影响未来欧中关系的走向，受到外界普遍关注。

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