西门子拒绝向环保人士让步

（德国之声中文网）周日晚间西门子董事会特别会议结束后，总裁凯飒发布推文称：我们对所有的选项都进行了审核，最终得出的结论是"我们必须履行我们的合同义务"。他写道："我们不能成为对客户不守信用的公司。"

总部位于慕尼黑的西门子公司将向印度在澳大利亚开矿的阿达尼公司出售铁路信号设备，而这些设备则会安装在连接卡米歇尔煤矿和港口长达数百公里的运煤铁路线上。通过这条铁道线，阿达尼公司将向印度每年输送六千万吨煤炭，供印度发电厂使用。该合同将为西门子带来1800万欧元的收益。

瑞典环保积极分子通贝里以及"星期五为未来"（Fridays for Future）运动此前曾呼吁西门子放弃这一合同。周五，西门子总裁凯飒甚至亲自同"星期五为未来"运动德国代表诺伊鲍尔（ Luisa Neubauer ）举行会谈，并承诺将会重新审视澳大利亚的煤矿项目。

"不可原谅的错误"

会谈中，凯飒表示诺伊保尔可以进入西门子能源公司监事会担任监事，但现年23岁的诺伊鲍尔没有接受这一职位。她建议应由"科学家为未来"（Scientists for Future）组织内的一名学者担任监事。"科学家为未来"是"星期五为未来"运动的后援组织。但凯飒则拒绝了诺伊鲍尔的人选建议。凯飒周日表示："我们内部已经有足够多的科学家和专业人士。"

西门子董事会商讨的结果公布后，诺伊鲍尔非常气愤。她对媒体表示："凯飒犯了一个不可原谅的错误。西门子的决定背离了时代精神。"她说，西门子本应为遵守巴黎气候协定承担义务，但现在却支持煤矿项目，从而使地球气温升高不超过两摄氏度的目标受到威胁。



澳大利亚煤矿项目令西门子成为批评对象后，西门子公司表示今后将吸取教训，更多地关注环保议题。凯飒表示，对于类似澳大利亚煤矿的这类项目，西门子可持续发展委员会今后将拥有否决权。与此同时，凯飒还指出，澳大利亚的"卡米歇尔"煤矿项目，不仅得到了澳大利亚选民和政府的首肯，同时也得到了澳大利亚最高法庭以及原住民的支持。

凯飒援引澳大利亚主管部长卡纳万（Matthew Canavan）一份信件称："如果屈从于反煤矿项目示威者的压力，将是对澳大利亚劳工和印度煤炭需求的侮辱。"

达扬/叶宣（德新社、路透社）