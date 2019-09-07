西门子总裁：德国须权衡价值观与利益

（德国之声中文网）西门子总裁凯飒（Joe Kaeser）是德国总理默克尔访华的经济代表团成员之一。在返回德国后，凯飒接受了媒体采访。

凯飒称，在中美贸易争端与香港政治冲突的背景下，此行总体上是困难时期的一次成功访问。

保持"一国两制"对德国经济界重要

他说，访问期间较为公开地从德国商界的角度谈及了香港，并强调了对德国经济界而言，香港保持"一国两制"是重要的。

记者问及他是否担心出现军事干预香港，凯飒称，他的印象是双方、包括中方都在寻求和平解决途径；撤回逃犯条例可被视为第一步。记者问及如果出现军事干预，会对该地区企业带来何种后果，凯飒表示，这将会对整个地区地经济发展带来十分严重的影响。"和平的关系、前景的可预计性以及由此而来的稳定，对于企业的操作以及进一步投资而言，是关键的前提。"

记者问及在中美贸易战的背景下，德国企业是否能挺过难关。凯飒称，总体而言是可以的。他提到德国大型企业在目标市场本地化，而德国本地的中型企业则更为依赖于出口。但德国生产的产品在所属行业处于世界领先水平，因而拥有竞争力。

"须权衡价值观与利益"

记者问及德国是否应当让出口目标市场多样化，以便不那么依赖于中国。凯飒说是的，但德国是一个出口大国，因此必须特别权衡价值观与利益。"如果德国国内的就业岗位取决于我们如何对待棘手的话题，那么，就不应当去强化普遍的愤懑之情，而是综合考虑各种立场与措施。"

记者由此而追问说，凯飒所指的是否是应当持保留态度，因为德国需要中国。凯飒对此予以否认。他解释说，应当在加以斟酌后、以尊重的态度来表达自己的不同观点，并要求对方采取具体的改变。"中国也需要德国。因此，我们可以彼此明确表达立场，同时尊重文化差异。"

凯飒称，应当始终选择对话、合作寻找解决方案。"我们也有我们能提供的。现在简单地说：我们把世界划分为两个经济体系吧，这等同于玩火--特别在困难时期更要谨慎。"

德国经济界在华签署多项协议

柏林《日报》报道称，随同默克尔访问的经济代表团在北京签署了多项协议，涉及航空技术、船运、能源、电动车、金融、保险、联网驾驶、垃圾处理等。其中，安联保险与中国银行签署加深金融保险合作的战略约定；西门子与中国国家电力投资集团签署燃气涡轮发电机合作的意向书。德国邮政的子公司Streetscooter与中国奇瑞汽车签署生产与研发用于快递的电动车意向书。该系列产品计划于2021年投产，年产能10万台。此外，欧洲飞机制造商空客也与中国航空工业集团就A320在天津现有车间内的组装达成一项约定。

苗子（综合报道）