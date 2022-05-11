西门子彻底告别俄罗斯市场

在俄罗斯经营了170年后，西门子决定完全撤出该国市场。此举对西门子第二季度收益影响巨大，并可能带来更多后果。不过，这家德企表示能够消化这些负担。
（德国之声中文网）西门子将完全退出俄罗斯。这一技术性德企周四（5月12日）宣布，继停止新业务和中止对俄供货后，决定彻底离开该国。
该行动对西门子同时公布的第二季度业务盈利数据带来压力，该季度的盈利为12亿欧元，仅为去年同期一半。不过，西门子无意修订对本经营年度的预期值。
上季度，与俄罗斯有关的注销及其它负担使西门子损失约6亿欧元利润。未来有可能再增加数亿损失。
西门子在俄雇员约3000人，该国业务收入约占公司总收入的1%。
西门子首席执行官布施（Roland Busch）表示，这是一个艰难的决定。他指出，西门子在俄罗斯的历史达170年，对客户和员工均负有责任。 完全撤离事宜需时多久，暂不清楚。
除了俄罗斯外，去年同期比较数字比正常情况下要高，也导致本次数据下滑。彼时，出售弗兰德（Flender）公司等商业活动带来约9亿欧元收益。
另一方面，其它关键数字呈现强劲增长：营业额名义增长16%，达170亿欧元；订单增长32%，达到近210亿欧元，致订单总值达到创纪录的940亿欧元。
据此，西门子首席财务官托马斯（Ralph Thomas）表示，该公司能消化俄罗斯问题的负担，勿需修订既有预测值。他提醒说，这是一个强有力信息，公司为此自豪。
首席执行官布施也表示满意。他称：“身处极困难环境，我们的业务依然强劲。”他强调，看到所有各项业务都显示强劲、持续增长趋势。
不过，来自西门子的信息还是在股市引发恐慌。周四上午，西门子的股价下跌超5%，成为达克斯最大输家之一。
（德新社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
长年关注中国人权议题的德国联邦议院议员、人权委员会发言人鲍泽(Margarete Bause)认为，中国政府不能在香港、新疆问题上要求国际社会“不干涉内政”。她在接受德国之声专访时还呼吁，德国消费者应该向大众、西门子等经营新疆业务的德国企业施压。
西门子CEO凯飒近日接受德媒采访谈及对香港以及新疆局势的担忧，引发关注。这家在中国已经有近150年历史的德企解释称，表达顾虑“是因为西门子在意中国的发展——无论是在香港、新疆，还是其他地方”，强调其对中国的承诺没有改变。