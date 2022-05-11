西门子彻底告别俄罗斯市场

（德国之声中文网）西门子将完全退出俄罗斯。这一技术性德企周四（5月12日）宣布，继停止新业务和中止对俄供货后，决定彻底离开该国。

该行动对西门子同时公布的第二季度业务盈利数据带来压力，该季度的盈利为12亿欧元，仅为去年同期一半。不过，西门子无意修订对本经营年度的预期值。

上季度，与俄罗斯有关的注销及其它负担使西门子损失约6亿欧元利润。未来有可能再增加数亿损失。

西门子在俄雇员约3000人，该国业务收入约占公司总收入的1%。

西门子首席执行官布施（Roland Busch）表示，这是一个艰难的决定。他指出，西门子在俄罗斯的历史达170年，对客户和员工均负有责任。 完全撤离事宜需时多久，暂不清楚。

除了俄罗斯外，去年同期比较数字比正常情况下要高，也导致本次数据下滑。彼时，出售弗兰德（Flender）公司等商业活动带来约9亿欧元收益。

另一方面，其它关键数字呈现强劲增长：营业额名义增长16%，达170亿欧元；订单增长32%，达到近210亿欧元，致订单总值达到创纪录的940亿欧元。

据此，西门子首席财务官托马斯（Ralph Thomas）表示，该公司能消化俄罗斯问题的负担，勿需修订既有预测值。他提醒说，这是一个强有力信息，公司为此自豪。

首席执行官布施也表示满意。他称：“身处极困难环境，我们的业务依然强劲。”他强调，看到所有各项业务都显示强劲、持续增长趋势。

不过，来自西门子的信息还是在股市引发恐慌。周四上午，西门子的股价下跌超5%，成为达克斯最大输家之一。

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（德新社）

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