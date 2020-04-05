 西里西亚会成为波兰的“武汉”吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.05.2020

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时政风云

西里西亚会成为波兰的“武汉”吗？

虽然新冠病毒在整个波兰的传染趋势正在减弱，但上西里西亚地区的感染数量却在迅速增加。在地下矿井内工作的矿工尤其面临风险。

Traditioneller Abbau von Steinkohle im Bergwerk Wieczorek in Polen (picture alliance/PAP/A. Grygiel)

波兰的传统石煤矿场

（德国之声中文网）五月的第一个周末，波兰上西里西亚的鲁达希隆斯卡市阳光明媚。在100多年前为当地煤矿工人建造的住宅前，通常都会有孩子在玩耍。但是由于今年出现新冠疫情，孩子们不得不待在家中。

上西里西亚成为重灾区

尽管成年人也被禁止聚会，但并非每个人都遵守规定。鲁达希斯隆卡市就有一伙年轻人不顾禁令在庭院内聚会烧烤，该市副市长梅杰尔（Krzysztof Mejer）获悉后，立即在其Facebook帐户上发出了警告。他在Facebook上发文说："烧烤聚会者没有戴口罩。他们近距离站在或坐在一起。几天后得知客人中有一人感染了新冠病毒，有可能也已感染其他人。"

自5月初以来，鲁达希隆斯卡以及上西里西亚地区的其他城市成为波兰最大的新冠病毒流行地区。该地区总共有450万人口。目前全波兰总共约有18000起感染案例，仅西里西亚地区就有5000人感染，其中有大约1000名矿工。目前感染案例不断增加。在每天报告的新病例中，有三分之二来自西里西亚。

反对封城

该地区现在被称为"波兰的武汉"，因为有媒体报道说，当地政府希望像中国的武汉市那样封锁整个地区。但华沙政府坚决否认了这种说法。波兰卫生部长舒莫夫斯基（Lukasz Szumowski）承诺："从没有人计划封城，没有人计划限制行动自由。"

Polen Krzysztof Mejer, Vize-Bürgermeister von Ruda Slaska (privat)

鲁达希斯隆卡市副市长梅杰尔（Krzysztof Mejer）

西里西亚当地政客反对封城计划。梅杰尔副市长在接受德国之声采访时说："尽管是谣言，但谣言并非从天而降。"在他看来，立即封闭整个地区毫无必要。只要限制煤矿的开采，就会有所帮助。上西里西亚的30个矿井中，现在有3个已停止生产。

矿井狭窄无法保持距离

但是关闭矿井对矿工来说是个很棘手的问题。 一名矿工表示："矿井不是商店。一旦关闭，就再也不能打开了。"他解释说："如果矿井停工三到四天，就可能会着火。矿井必须不停地开采和排水。可以少开采，但是不能停工。"因此，尽管有被感染的风险，他还是希望恢复正常的工作。

政治家拢络矿工

波兰的能源供应80％依靠煤炭。采矿业有9万就业员工，还有9万人在与采矿业合作的公司工作。虽然波兰的能源政策有碍于设定长期的气候保护目标，但是多年来，该国的煤炭生产一直受到系统的限制，采矿业的工作岗位也有所减少。

新冠疫情期间对煤炭生产的限制引起了人们的猜测，认为政府可能在加强收缩煤炭开采业。但是波兰副总理萨辛（Jacek Sasin）最近在访问西里西亚时表示，爆发新冠疫情不是加速矿井下马的"借口"。萨辛说："我的目标是，不让任何矿工失业，并确保波兰的能源安全。"

矿工的情绪会直接影响即将举行的总统选举的结果。这也是为什么总统候选人萨辛和现任总统杜达（Andrzej Duda）都试图赢得矿工好感的原因。杜达总统在推特帐户上写道："这些日子我们全都来自西里西亚。我们将共同战胜这场疫情。"

病毒检测太少

但是，鲁达希隆斯卡市副市长梅杰尔认为政府领导人应该采取更多的具体行动而不是说空话。政府刚刚决定在接下来的两周内，在西里西亚进行5万个病毒测试。这位51岁的副市长说："这个决定很好，但还是太少，而且有些太迟了。"

在狭窄矿井下工作的6万名矿工中，现在有15000人接受了病毒测试。梅杰尔说，如果像德国那样从一开始就多做测试，西来西亚的疫情也就不会如此严重了。

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