西边不亮东边亮？德国邮政电动车的中国商机

德国之声中文网）德国邮政希望凭借旗下的电动车企业Streetscooter（“街头滑板”）大举进军中国市场，还打算与中国汽车制造商奇瑞一起，专门为中国、可能的话也为其他国家，量身定制这种电动送货车。双方已经签署了一份意向书，从2021年起，将每年在中国生产最高可达10万辆的电动车。

与之前的销售数额相比，这将是Streetscooter电动车的巨大收益。就在一周前，总部位于波恩的德国邮政刚刚庆贺了一万辆电动车的上路。专家们认为，与中国的这一合作是正确的一步。杜伊斯堡-埃森大学的杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）教授认为，这是"Streetscooter电动车的一个巨大成功"。

对于德国邮政从事汽车制造这件事，这位杜伊斯堡-埃森大学的教授本来是不看好的。鉴于数量上不去，迄今该款电动车的生产成本一直太高。杜登霍费尔教授说："与奇瑞联手后，就可以摆脱昂贵的制造成本，转向工业化的批量生产"。

打开新篇章

早在几年前，德国邮政便因为收购Streetscooter这个初创企业兴奋不已。当时，这个昔日的国家垄断公司热烈盼望，凭借该企业的电动车给传统的老牌汽车制造商带来冲击。然而，这件事并没有他们当初他所想象的那样顺利。

去年，德国邮政一名负责推广StreetScooter电动车的董事会成员被摘掉了"乌纱帽"；今年春季，又更换了电动车部门的负责人。很久以来，邮政公司高层管理人员一直在考虑出售该业务或者与其它公司合作。

与中国伙伴的合作则从此打开新篇章。Streetscooter的新经理萨默尔（Jörg Sommer）说： "进入中国市场是Streetscooter电动车年轻历史上的一个重要里程碑。"

合作伙伴奇瑞在中国电动车市场上占有重要位置，因此与其合作更具有战略意义。奇瑞公司总裁尹同月说:"奇瑞和StreetScooter之间的密切合作将为双方开拓国际市场，特别是进一步开拓欧盟和中国的市场提供机会"。

Streetscooter有望获得高达5亿欧元的总投资额。双方的分工是中国负责投资，Streetscooter负责提供技术、知识产权和生产经验。

也对其他市场感兴趣

对于Streetscooter来说，国外市场并不是一个全新的领域。 例如，3月份就已经有一家日本物流公司表示要购买500辆电动车。而在中国的生产将能够进一步推动其海外市场的扩张。

Streetscooter电动车公司的新负责人在谈到其国际扩张计划时表示，公司还考虑在美国也建厂生产。德国邮政一位发言人表示，预计为美国量身打造的专款电动送货车将在未来两到三年内在美国生产出来。

“街头滑板”颠覆电动汽车业 人人都用的起的电动汽车 一家在德国名不见经传的电动汽车制造商在中国的知名度更高。各种报道将这个名为“街头滑板”（StreetScooter）的公司冠以“颠覆者”、“王者”的称号。其概念车“Compact”从外形上来说有点像迷你版的陆虎，但价格却是陆虎的大约十分之一，只要5000至15000欧元。能源消耗成本每百公里大约3至4欧元。绝对可谓是人人都买得起、用的起的电动汽车。

“街头滑板”颠覆电动汽车业 会“做减法”的电动汽车 梦想总是很美。仔细看看，就会发现。无论从外形还是内设来说，这都是一款精通“做减法”的汽车。其低廉的价格决定了它是所有“不需要身份象征的人的身份象征”。整车大量采用塑料，只装配了必不可少的几个安全保障系统，如安全气囊、防抱死制动系统（ABS）和电子助力转向（EPS）。所以，通过德国汽车质检机构Dekra的检测，被允许上路也不是什么问题。

“街头滑板”颠覆电动汽车业 能省就省 StreetScooter公司创建于2010年。成立之初，总投资额为230万欧元。对于传统的汽车公司来说，这笔钱还不够研发出一套车灯。看看其位于德国亚琛市的公司总部就知道，StreetScooter是一个处处能省就省的公司。这个被人们誉为“电动汽车颠覆者”的企业和许多其它公司一起，共用一座工业园中很“反古”的办公楼。

“街头滑板”颠覆电动汽车业 梦开始的地方 2014年6月，公司业务扩张后迁入新址。也许很难想象，但这里可能就是电动汽车业“苹果”的诞生地。正是由于管理层精打细算，公司成立后，从研发出产品到小批量生产，在这一过程中，并没有需要额外注资，基本上还是凭着当初的原始资本运作。每间办公室的电脑都和一个庞大的开放式研发平台相连。工程师和技术人员可以随时和全世界各地参与整车设计的合作方展开交流，最大程度的提高创新和工作的效率。

“街头滑板”颠覆电动汽车业 年轻的掌门人 一切的背后就是这位年轻的亚琛工业大学教授坎普克（Achim Kampker）。他1976年出生，通过研究流程技术规划和变革管理获得博士学位，随后还学了一个EMBA。“街头滑板”能如此高效运行的秘密也在于他亲手开发的开放式共享研发平台。这个平台能将上百家不同领域的同盟者有序的组织起来，打破了整车厂商主导的传统模式，让汽车的设计和制造在供应商的支持下更加的“扁平化”。

“街头滑板”颠覆电动汽车业 大客户 大救星 公司全新的理念和产品吸引了传统行业的注意。对于德国邮政（Deutsche Post）来说，StreetScooter公司廉价、节能、环保的电动汽车是物流链中最后几公里的理想选择。这也是StreetScooter公司创业阶段的最关键客户。按照德国邮政的要求，StreetScooter专门为邮递员们量身打造了一款小型货运车，车上的每一个零件都严格按照客户的要求设计。

“街头滑板”颠覆电动汽车业 一切都刚刚开始 公司的新厂房看上去不大，也看不到无数机器人作业的流水线。每辆车的制造流程可以和世界级的顶级跑车相“媲美”——几乎完全是手工组装。这也决定了StreetScooter在初期阶段的产量：每天大约5至10辆。

“街头滑板”颠覆电动汽车业 时刻准备着 别看StreetScooter公司虽小，但产品仍然多样化。从电动自行车，到民用轿车，再到货运车应有尽有。到目前为止，公司所采取的是“买方推进”的销售模式，也就是说客户先下单，车间再生产。总裁坎普克说，公司未来几年的目标是年产量达到20000至25000辆。公司新址附近的工业园区可以迅速满足扩大生产的需要。比如说这个目前还印着别的公司标志的厂房，不久后就会挂上StreetScooter的牌子。

“街头滑板”颠覆电动汽车业 前仆后继 行业里也有不少其它公司和StreetScooter的理念类似，比如说“Coda”或者“Better Place”。但二者在“烧”掉不少钱之后均已宣布破产。目前行业的龙头老大“特斯拉”还能让人看到些希望。与StreetScooter不同，特斯拉完全走高端路线，也在电动汽车领域推出了不少革新式的技术，比如说快速更换电池。在StreetScooter眼中，“特斯拉”不是竞争对手，而是战友。

“街头滑板”颠覆电动汽车业 期待与中国“一拍即合” 总裁坎普克相信，未来属于电动汽车。其发展的关键就是电池制造成本的降低和充电设施的普及。他认为，在这一过程中，利用中国尚存的生产优势，进行优势互补的合作就显得更为重要。据称，已经有不少中国老板到访在亚琛的这座“小公司”洽谈合作，甚至有中方企业直接提出了全盘收购的要求。在坎普克看来，其公司的潜在价值要远远高于账面上的投资额。如果与中国合作，首先因该做到能够无条件的相互信任。他仍然在等待一个来自中国的，“一拍即合”的合作伙伴。 作者: 任琛



李京慧/王凡 (德新社、法新社)