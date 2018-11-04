 西西里岛：火山继续喷发 地震接连不断 | 科技环境 | DW | 26.12.2018

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科技环境

西西里岛：火山继续喷发 地震接连不断

西西里岛的埃特纳火山还在不停地喷发。其结果：火山灰雨覆盖周边的村镇地区以及不断引发强烈地震。

Italien | Vulkan Etna (Getty Images/F. Villa)

意大利西西里岛的埃特纳火山喷发

（德国之声中文网）本周三（12月26日）凌晨，一系列地震令西西里岛埃特纳火山附近的居民惊慌失措。震动最强的一次4.8级地震对卡塔尼亚地区的建筑造成破坏。至少有4人被坠落的碎片击伤。

Italien | Vulkan Etna (Getty Images/F. Villa)

从城市卡塔尼亚也可以看到埃特纳火山

从周一早上开始， 该地区便接连不断发生了上百次轻微或较强地震。据意大利国家地球物理和火山研究所 (ingv) 公布的消息称，埃特纳火山喷发导致火山产生了一个两公里长的缝隙并喷发出熔岩。火山灰雨降落在附近的Zafferana Etnea地区。

受火山灰的影响，位于西西里岛东海岸的卡塔尼亚机场周一晚上已经关闭。机场在推特上宣布, 周二机场重新恢复运营。

埃特纳火山是世界上最活跃的火山之一，经常会发生或大或小的喷发。

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    作者: Darko Janjevic


李京慧/王凡 (德新社等)

 

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