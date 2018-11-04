西西里岛：火山继续喷发 地震接连不断

（德国之声中文网）本周三（12月26日）凌晨，一系列地震令西西里岛埃特纳火山附近的居民惊慌失措。震动最强的一次4.8级地震对卡塔尼亚地区的建筑造成破坏。至少有4人被坠落的碎片击伤。

从城市卡塔尼亚也可以看到埃特纳火山

从周一早上开始， 该地区便接连不断发生了上百次轻微或较强地震。据意大利国家地球物理和火山研究所 (ingv) 公布的消息称，埃特纳火山喷发导致火山产生了一个两公里长的缝隙并喷发出熔岩。火山灰雨降落在附近的Zafferana Etnea地区。

受火山灰的影响，位于西西里岛东海岸的卡塔尼亚机场周一晚上已经关闭。机场在推特上宣布, 周二机场重新恢复运营。

埃特纳火山是世界上最活跃的火山之一，经常会发生或大或小的喷发。

火与灰：现时代最危险的五大火山 欧洲最大的火山埃特纳再度喷发 意大利西西里岛上的埃特纳（Etna）火山是欧洲最大、最活跃的火山。数百年来，埃特纳火山频繁喷发，有时破坏力很强，有时较为温和。2017年爆发时，突然喷出的岩浆和滚动的岩石造成至少10人受伤。此次爆发喷出的岩浆冲到150米高空，但当局尚未要求附近村庄疏散。

火与灰：现时代最危险的五大火山 还记得艾雅法拉火山喷发吗？ 2010年，冰岛艾雅法拉（Eyjafjallajokull）冰盖火山喷发，释放出大量火山灰，严重影响了欧洲以及北大西洋地区的陆路及空中交通。仅一周内就有10万个航班被取消。

火与灰：现时代最危险的五大火山 印尼巴厘岛的阿贡火山 印尼阿贡（Agung）火山于 2017年11月喷发后，2018年6月再次爆发。两次期间，印尼有关部门都不得不下令在旅游胜地关闭机场，给成千上万的游客造成“行路难”。

火与灰：现时代最危险的五大火山 危地马拉的恐惧与死亡 2018年6月，危地马拉的富埃戈（Fuego）火山 在没有任何先兆的情况下爆发，数百人死亡或失踪。火山灰喷出6公里之远，给附近的村庄加盖了一层厚厚的灰土。

火与灰：现时代最危险的五大火山 基拉韦厄 - 皮勒女神的愤怒 在夏威夷当地的古老宗教里，皮勒（Pele）女神的使命是镇火山。她管控的火山之一便是基拉韦厄（Kilauea）火山，位于夏威夷主岛上。它上一次喷发还是1983年。但今年（2018）基拉韦厄火山的爆发力度非同一般，岩浆和火山灰摧毁了无数街道和房屋。 作者: Darko Janjevic



李京慧/王凡 (德新社等)