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中华人民共和国西南边疆的民族自治区。
藏人在宗教、语言、文化、习俗上均有别于中国人口中占绝大多数的汉族人和其他少数民族族群。藏人最高精神领袖达赖喇嘛１９５９年流亡印度，北京政府视其为分裂国家的分子，国际社会上对达赖喇嘛的非暴力努力则表示肯定。２００８年“拉萨３·１４事件”爆发，再度引发西藏问题长久以来暗藏的民族矛盾以及对北京西藏政策的抗议。自此，北京政府加强对藏区的安全管制。尽管如此，从２００９年以来，中国境内藏区不断发生藏人自焚抗议事件。
在国际人权日前夕，美国宣布对两名在西藏「严重侵犯人权」的中国高官实施制裁。此外，两名远洋渔业公司负责人及其企业也因侵犯人权及非法捕捞受到制裁。中国驻华盛顿大使馆谴责美国对其他国家「指手画脚」，以人权为借口实施单边制裁。
德国总理肖尔茨将于周四启程前往北京。本周二，人权组织和维吾尔社团在柏林举行新闻发布会，呼吁肖尔茨在北京公开提及中国恶劣的人权记录。与此同时，中国异议人士也发表联署信，敦促肖尔茨取消访华计划，以免向世界发出错误信号。
澳大利亞智庫20日發布一份報告，指出中共過去兩年透過第三方機構的協助，在YouTube上推廣以少數民族年輕女性為主角的影片，希望藉此對抗批評其人權紀錄的國際輿論。
在被封城将近二十天后，中国西南大都市成都周一解除了疫情封控。西藏首府拉萨则称抗疫仍在“关键期”。过去的周末，一场自诩“核酸盛世”的商业论坛成为网民批评的焦点。
加拿大「公民實驗室」週二（9月13日）發布報告指出，中國警方自2016年起，可能在西藏收集了90萬至120萬份的DNA樣本。專家告訴德國之聲，中國當局可能以此對當地人民進行社會控制。
人權觀察最新報告指出，中國政府近年在西藏大規模採集民眾的DNA樣本，而且採樣對象有年輕化的現象。當局同時把城市的監控模式擴展至農村，派駐公安深入藏人基層社區。
上海疫情逐渐平息，不过市民仍须进行每周一次的核酸检测直到九月底。而南方省份海南省的疫情仍在上升阶段。西部地区的新疆、西藏也发现确诊和无症状感染者，多个区域实施静态管理措施。
中國多省疫情持續擴散，挑戰當局「動態清零」防疫政策。其中海南省目前疫情仍處於高位發展階段；新疆自7月底至今累計病例已破千；時隔920天沒有發生疫情的西藏也破功。
现年82岁的佩洛西是美国第一位女性众议长，2021年1月第四次当选该职。1991年，她在天安门广场上打开”献给为中国民主事业牺牲之烈士”的横幅。30年多来，她一直支持中国的民主，抨击共产党的“压迫性政权”。其间也曾试图与中方高层交流促转变。
流亡的藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛正在拉達克地區展開訪問。在這個中印邊境的敏感地帶，達賴喇嘛一舉一動格外受矚，週四（7月28日）他在佈道後呼籲，儘管中國對藏人的所作所為，仍要保有慈悲之心。
流亡的藏传佛教精神领袖达赖喇嘛上周抵达印度与中国接壤的偏远山区拉达克，进行为期一个月的访问。专家说，鉴于印中之间的紧张关系，达赖喇嘛在该地区的任何言行都具有重要意义。
法國北部一名32歲、在中國餐廳工作的西藏員工，日前疑遭中國雇主砍殺致死，引發當地藏族社團抗中情緒。據法國媒體報導，當地藏族團體於上週日舉行和平抗議，上千人相應，不少藏人呼籲司法能彰顯正義、還原真相。
溫布爾登網球錦標賽男單決賽週日（7月10日）進行到一半時，一名自稱來自澳洲人權組織的人士舉起標語並高喊「彭帥在哪裡」，導致比賽短暫中斷。此前，「自由西藏」和「香港思源」的活動人士也現身場外抗議，皆遭保安驅離。
达兰萨拉山区重新迎来游客。但在当地经营生意的店主表示，因为通货膨胀的原因，游客们的消费水平不如新冠疫情爆发之前。
身份是学者和作家的王书君曾在纽约帮助创建一个反共民运组织。他被指控收集在美中国异议人士和人权活动家、维吾尔人、西藏人和台湾独立倡导者的情报，并发送给中国政府。
知名好莱坞男星基努·里维斯（Keanu Reeves）的作品日前被多家中国流媒体平台下架。此前他参加了"西藏之家"（Tibet House）的演唱会。
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