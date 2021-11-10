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中华人民共和国西南边疆的民族自治区。
藏人在宗教、语言、文化、习俗上均有别于中国人口中占绝大多数的汉族人和其他少数民族族群。藏人最高精神领袖达赖喇嘛１９５９年流亡印度，北京政府视其为分裂国家的分子，国际社会上对达赖喇嘛的非暴力努力则表示肯定。２００８年“拉萨３·１４事件”爆发，再度引发西藏问题长久以来暗藏的民族矛盾以及对北京西藏政策的抗议。自此，北京政府加强对藏区的安全管制。尽管如此，从２００９年以来，中国境内藏区不断发生藏人自焚抗议事件。
周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
丹麦地方选举一候选人在哥本哈根中国大使馆门前悬挂印有“藏独”旗帜图案的政治广告。该广告之后被移除。中国驻丹麦使馆发表声明称，“坚决反对借选举之名和所谓'言论自由'干涉中国内政，损害中国的主权，破坏中国的领土完整”。
距2022北京冬季奥运会开幕还剩100天。它将是一次不同寻常的奥运：不仅是因新冠疫情，也因有关主办国涉嫌侵犯人权、破坏环境、窃取技术的争议不断。
人权组织呼吁抵制北京冬奥会，以唤起国际社会对新疆人权状况的关注。而对实行专制统治的中国共产党来说，举办奥运会则是一次展示其“制度优越性”的绝佳机会。
2019年NBA球队经理莫雷因支持香港反送中，而引发一连串风波。坎特此番发言会否让北京与NBA再度陷入紧张关系？
2022冬奥圣火已抵达北京，但在中国进入最后筹备期时，人权活动人士也纷纷表达抗议、要求国际社会抵制赛事，他们提出了哪一些方式?
十月19日，中国官方宣布任命王君正担任西藏党委书记。而这位王君正恰恰是受到欧美多个国家制裁的中共官员之一，原因是他直接参与了新疆践踏人权的行为。
按照传统，2022年北京冬奥会的圣火在古奥林匹亚赫拉神庙遗址点燃。虽然抗议声音犹在，但此次奥运圣火传递不会像2008年那样，直面抗议的尴尬。
北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。
海外藏人组织近日连续发布四川当地超过百名藏人遭警察抓捕的消息，称这些人主要是因被怀疑本存达赖喇嘛图像或与流亡藏人联系而被抓捕。
中国近日在海拔4000多米的雪域高原开展“雪域使命-2021”演习。据中国媒体报道，西藏军区组织所属的10多个旅团、近万名士兵参加了演习，显示了解放军“维护中国边境和西藏稳定的决心“。
东京奥运开幕、郑州暴雨成灾、台湾宣布设立陶宛代表处、习近平任内首度访西藏……本周发生了哪些重要事件？七张图带你一览一周大事。
中国官媒周五报道，中国国家主席习近平本周三前往西藏访问。非政府组织认为，此次访问的组织方式以及官媒的报道“透露出西藏依旧是敏感议题，中国当局对其在西藏人民中的合法性缺乏信心”。
印度总理莫迪上一次向达赖喇嘛公开祝贺已经是2015年的事了。达赖喇嘛向来是印度领袖的敏感议题，在中印关系低迷的情况下，莫迪对达赖喇嘛的友好态度更加引人关注。
西藏流亡政府新一届领导人表示他将尽最大努力，恢复同中国已中断十多年的对话。而如果能促成达赖喇嘛重返西藏，则无疑是朝前迈出的重要一步。
在人权记录欠佳的国家举办奥运会是否有悖奥林匹克精神？随着北京冬奥会日期的逼近，相关的讨论也变得越来越激烈。
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