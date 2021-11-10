为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

西藏

中华人民共和国西南边疆的民族自治区。

藏人在宗教、语言、文化、习俗上均有别于中国人口中占绝大多数的汉族人和其他少数民族族群。藏人最高精神领袖达赖喇嘛１９５９年流亡印度，北京政府视其为分裂国家的分子，国际社会上对达赖喇嘛的非暴力努力则表示肯定。２００８年“拉萨３·１４事件”爆发，再度引发西藏问题长久以来暗藏的民族矛盾以及对北京西藏政策的抗议。自此，北京政府加强对藏区的安全管制。尽管如此，从２００９年以来，中国境内藏区不断发生藏人自焚抗议事件。

DEUTSCHLAND, KOENIGSWINTER, 29.04.1994, Dalai Lama (S.H. Tenzin Gyatso), geistliches und politisches Oberhaupt der Tibeter, in Bonn. U.B.z. ihn während eines Pressetermins im Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

达赖喇嘛：中共领导人不懂文化多样性 10.11.2021

周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
FILE PHOTO: Political candidate in upcoming local elections Thomas Rohden hangs up posters displaying him next to a Tibetan flag outside the Chinese embassy near Copenhagen, Denmark October 26, 2021. REUTERS/Nikolaj Skydsgaard/File Photo

丹麦地方选举候选人在中国使馆门前悬挂雪山狮子旗 27.10.2021

丹麦地方选举一候选人在哥本哈根中国大使馆门前悬挂印有“藏独”旗帜图案的政治广告。该广告之后被移除。中国驻丹麦使馆发表声明称，“坚决反对借选举之名和所谓'言论自由'干涉中国内政，损害中国的主权，破坏中国的领土完整”。
ARCHIV - 29.12.2017, China, Zhangjiakou, Olympia: ein Mann geht an einer Aufsteller mit dem Logo der Olympischen Winterspiele 2022 Peking vorbei. (zu dpa-Meldung: «Auf dem Weg nach Peking 2022: Wirtschaftlich vor, politisch zurück?» vom 23.02.2018) Foto: ---/Kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

北京冬奥进入百日倒计时:你需要了解这些 27.10.2021

距2022北京冬季奥运会开幕还剩100天。它将是一次不同寻常的奥运：不仅是因新冠疫情，也因有关主办国涉嫌侵犯人权、破坏环境、窃取技术的争议不断。

Teilnehmer einer Protestaktion mehrerer Menschenrechtsorganisationen gegen die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2022 an Peking stehen vor dem Brandenburger Tor mit einem Transparent. Darauf steht «Boycott Beijing 2022». +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：被政治化了的北京冬奥会 25.10.2021

人权组织呼吁抵制北京冬奥会，以唤起国际社会对新疆人权状况的关注。而对实行专制统治的中国共产党来说，举办奥运会则是一次展示其“制度优越性”的绝佳机会。
Miami Heat center Dewayne Dedmon (21) defends Boston Celtics center Enes Kanter, right, during the first half of a preseason NBA basketball game, Friday, Oct. 15, 2021, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)

NBA球星为西藏发声 批习近平残暴独裁者 22.10.2021

2019年NBA球队经理莫雷因支持香港反送中，而引发一连串风波。坎特此番发言会否让北京与NBA再度陷入紧张关系？
TOPSHOT - Communist Party Secretary of Beijing, Cai Qi, lights the cauldron during the Olympic flame welcoming ceremony ahead of the Beijing 2022 Winter Olympics, in the lobby of the Olympic Tower in Beijing on October 20, 2021. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

盼选手响应 维族团体再吁抵制北京冬奥 21.10.2021

2022冬奥圣火已抵达北京，但在中国进入最后筹备期时，人权活动人士也纷纷表达抗议、要求国际社会抵制赛事，他们提出了哪一些方式?
This photo taken on June 2, 2019 shows buildings at the Artux City Vocational Skills Education Training Service Center, believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, north of Kashgar in China's northwestern Xinjiang region. - As many as one million ethnic Uighurs and other mostly Muslim minorities are believed to be held in a network of internment camps in Xinjiang, but China has not given any figures and describes the facilities as Òvocational education centresÓ aimed at steering people away from extremism. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH China-Xinjiang-media-rights-press,FOCUS by Eva XIAO (Photo credit should read GREG BAKER/AFP via Getty Images)

受欧美制裁 新疆政法王升任西藏党委书记 20.10.2021

十月19日，中国官方宣布任命王君正担任西藏党委书记。而这位王君正恰恰是受到欧美多个国家制裁的中共官员之一，原因是他直接参与了新疆践踏人权的行为。

奥林匹亚点燃北京冬季奥运圣火 18.10.2021

按照传统，2022年北京冬奥会的圣火在古奥林匹亚赫拉神庙遗址点燃。虽然抗议声音犹在，但此次奥运圣火传递不会像2008年那样，直面抗议的尴尬。

17.10.2021, Athen*** Demonstranten hissen eine tibetische Flagge und ein Banner von einem Baugerüst auf dem Akropolis-Hügel. Drei Personen versuchten, aus Protest gegen die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking ein Transparent von der Akropolis in Athen zu hängen, wurden aber verhaftet, bevor sie ihre Mission beenden konnten. Im antiken Olympia wird in einer feierlichen Zeremonie das olympische Feuer für die Winterspiele in Peking 2022 entzündet. Die Flamme wird anschließend nach Athen Reisen, wo das Olympischer Feuer am Dienstag, 19. Oktober, an das Pekinger Olympische Komitee übergeben wird. +++ dpa-Bildfunk +++

呼吁抵制北京冬奥会 两女子雅典卫城示威 17.10.2021

北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。
(210723) -- LHASA, July 23, 2021 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, arrives at the Nyingchi Mainling Airport and is warmly welcomed by local people and officials of various ethnic groups in southwest China's Tibet Autonomous Region, July 21, 2021. Xi visited the Tibet Autonomous Region from Wednesday to Friday. He extended congratulations to the 70th anniversary of Tibet's peaceful liberation and visited officials and ordinary people of various ethnic groups. (Xinhua/Li Xueren)

传四川百名藏人被捕 疑与保存达赖喇嘛图像有关 03.09.2021

海外藏人组织近日连续发布四川当地超过百名藏人遭警察抓捕的消息，称这些人主要是因被怀疑本存达赖喇嘛图像或与流亡藏人联系而被抓捕。
In this Sept. 14, 2017, photo, Pangong Tso lake is seen near the India China border in India's Ladakh area. India and China sought Wednesday, June 17, 2020, to de-escalate tensions following a fatal clash along a disputed border high in the Himalayas that left 20 Indian soldiers dead. The skirmish Monday in the desolate alpine area of Ladakh, in Kashmir, followed changes by India to the political status of Kashmir amid a geopolitical tug-of-war with the United States in the region. (AP Photo/Manish Swarup) |

亮剑印度？西藏军区举行大规模军演 26.08.2021

中国近日在海拔4000多米的雪域高原开展“雪域使命-2021”演习。据中国媒体报道，西藏军区组织所属的10多个旅团、近万名士兵参加了演习，显示了解放军“维护中国边境和西藏稳定的决心“。

A man stands on a stranded vehicle on a flooded road following heavy rainfall in Zhengzhou, Henan province, China July 22, 2021. REUTERS/Aly Song

七张图看一周大事 25.07.2021

东京奥运开幕、郑州暴雨成灾、台湾宣布设立陶宛代表处、习近平任内首度访西藏……本周发生了哪些重要事件？七张图带你一览一周大事。
21.07.21 *** (210723) -- LHASA, July 23, 2021 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, arrives at the Nyingchi Mainling Airport and is warmly welcomed by local people and officials of various ethnic groups in southwest China's Tibet Autonomous Region, July 21, 2021. Xi visited the Tibet Autonomous Region from Wednesday to Friday. He extended congratulations to the 70th anniversary of Tibet's peaceful liberation and visited officials and ordinary people of various ethnic groups. (Xinhua/Li Xueren)

习近平任内首次访问西藏 23.07.2021

中国官媒周五报道，中国国家主席习近平本周三前往西藏访问。非政府组织认为，此次访问的组织方式以及官媒的报道“透露出西藏依旧是敏感议题，中国当局对其在西藏人民中的合法性缺乏信心”。

Exile Tibetan government officials watch a message from their spiritual leader the Dalai Lama on a screen during a ceremony to mark the 86th birthday of the Tibetan leader in Dharmsala, India, Tuesday, July 6, 2021. This year, due to the coronavirus pandemic, the celebrations were muted and behind closed doors. (AP Photo/Ashwini Bhatia)

6年来首次 莫迪公开祝贺达赖喇嘛生日 07.07.2021

印度总理莫迪上一次向达赖喇嘛公开祝贺已经是2015年的事了。达赖喇嘛向来是印度领袖的敏感议题，在中印关系低迷的情况下，莫迪对达赖喇嘛的友好态度更加引人关注。
An exile Tibetan Buddhist monk wearing a mask as a precaution against the coronavirus casts his ballot in Dharmsala, India, Sunday, Jan. 3, 2021. Exile Tibetans Sunday voted in the first round to elect a new political leader and members of the Tibetan parliament in exile. (AP Photo/Ashwini Bhatia)

流亡藏人新司政希望重启同中国政府的对话 18.06.2021

西藏流亡政府新一届领导人表示他将尽最大努力，恢复同中国已中断十多年的对话。而如果能促成达赖喇嘛重返西藏，则无疑是朝前迈出的重要一步。
(file) The Olympic Rings are seen at the Adler airport, outside of Sochi, Russia, 25 February 2013. The 22nd Olympic Winter Games will take place in Sochi from 07 February until 23 February 2014. EPA/MAXIM SHIPENKOV (zu dpa: Russisches Anti-Homo-Gesetz: Debatte um Olympia-Boykott tobt) +++(c) dpa - Bildfunk+++

联邦议院评估报告: 办奥运无助于改善中国人权 19.03.2021

在人权记录欠佳的国家举办奥运会是否有悖奥林匹克精神？随着北京冬奥会日期的逼近，相关的讨论也变得越来越激烈。
显示更多文章