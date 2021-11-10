中华人民共和国西南边疆的民族自治区。

藏人在宗教、语言、文化、习俗上均有别于中国人口中占绝大多数的汉族人和其他少数民族族群。藏人最高精神领袖达赖喇嘛１９５９年流亡印度，北京政府视其为分裂国家的分子，国际社会上对达赖喇嘛的非暴力努力则表示肯定。２００８年“拉萨３·１４事件”爆发，再度引发西藏问题长久以来暗藏的民族矛盾以及对北京西藏政策的抗议。自此，北京政府加强对藏区的安全管制。尽管如此，从２００９年以来，中国境内藏区不断发生藏人自焚抗议事件。