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中华人民共和国西南边疆的民族自治区。
藏人在宗教、语言、文化、习俗上均有别于中国人口中占绝大多数的汉族人和其他少数民族族群。藏人最高精神领袖达赖喇嘛１９５９年流亡印度，北京政府视其为分裂国家的分子，国际社会上对达赖喇嘛的非暴力努力则表示肯定。２００８年“拉萨３·１４事件”爆发，再度引发西藏问题长久以来暗藏的民族矛盾以及对北京西藏政策的抗议。自此，北京政府加强对藏区的安全管制。尽管如此，从２００９年以来，中国境内藏区不断发生藏人自焚抗议事件。
流亡藏人学者周三发布的一项研究报告指出，中国迅猛发展的电动车行业掀起了在青藏高原开采锂矿的热潮，而此举正在严重损害当地民众的权益，并重创此间脆弱的生态环境。
尼泊尔总理普拉昌达访问中国一周的时间里，双方承诺将增进贸易，促进旅游，但他表示，尼泊尔不会加入任何安全联盟。目前，印度是该国最重要的贸易伙伴。
有评论认为，虽然李尚福也是红二代，但是与习近平交情不如张又侠深厚，他成为这波军队将领整风的指标，可以借由打贪腐又可威吓蠢蠢欲动的大老与太子党。可见李尚福是凶多吉少。
本周末G20峰会在印度新德里登场之前，印度的流亡藏人举行示威抗议中国的统治，要求与会领导人关注西藏问题。
美國國務院宣布對涉及西藏同化政策的中國官員開鍘，將停止發放他們的簽證。於此同時，中國學者在上週呼籲，應該更改西藏的英文譯名，從英文慣用的Tibet，改為漢語拼音的Xizang。
七月初，刚刚度过88岁生日的西藏精神领袖达赖喇嘛对媒体表示："中国官员已经意识到，西藏人民的意志非常坚强，因此，他们已经开始尝试同我进行接触，以期解决西藏问题。"
由於資訊受限，長期以來外界對西藏的監獄與關押機構了解不多。蘭德智庫27日最新報告分析，許多西藏的拘禁設施早在2011年之前便已設立，且近年對異議人士的關押有轉為長期監禁、而非短期拘留的趨勢。
達賴喇嘛6日在慶祝88歲生日之際，向媒體表示近來北京政府試圖聯繫他，而他也願就藏人議題與其對話。9日亦有美國官員在德里會見達賴喇嘛，引起中國抗議。
西藏人權議題持續受到矚目。在28日的美國國會上，藏人行政中央官員及好萊塢知名演員雙雙發言呼籲各國關注西藏人權受迫情況，國際特赦組織27日發布的年度人權報告也指出，西藏的人權狀況正在持續惡化。他們說了什麼？
据《华盛顿邮报》报道，前NBA球员坎特的TikTok账号被封禁12天之后，已获解封。解封当天，TikTOk总裁正在美国国会就该公司同中国政府的关系接受问询。
3月10日是西藏「抗暴」64週年，流亡藏人在台北舉辦活動，帶領現場民眾以藏語吟誦《真心祈願頌》，悼念64年前起義反對中國政府的同胞。這些他們珍視的傳統本該在一千公里外的西藏傳承，但現實上卻在中國的「雙語教育」政策逐漸消失。
作为缔约国的中国，是否执行了联合国社会公约规定的义务？在此问题上，中国官方同人权组织的观点针锋相对。一个联合国委员会将对此做出判断。
氣球仍然是中美論戰焦點，美國稱中國擁有氣球艦隊，中國反批美國曾派氣球飛越新疆和西藏上空。另外，美國參院15日通過兩項決議案譴責中國，對此，中國全國人大外事委員會要求美國國會「停止汙蔑抹黑」。雙方持續攻防，「氣球事件」最後將如何收場？
聯合國獨立人權專家警告，中國政府透過寄宿學校，在文化、宗教和語言上同化藏族人民的政策，影響了約1百萬名藏族兒童。
西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在印度进行法会时称中国当局企图摧毁佛教，但无济于事，今天仍有许多中国人信佛。
中国外交部12月23日表示，对余茂春、斯坦恩这两名美国公民实施制裁，以反制美方因西藏人权议题对两名中国官员的制裁。余茂春曾任前国务卿蓬佩奥的中国事务顾问，斯坦恩则是国会—行政部门中国委员会”办公室副主任。
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