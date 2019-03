西藏起义60周年 德国城镇、NGO"亮出旗帜"

(德国之声中文网)1996年起,德国西藏动议组织(Tibet Initiative Deutschland)每年3月10日在数百个德国城镇公开升起西藏旗帜,以期唤起对西藏形势的关注,并致声援。

3月10日被认为是1959年西藏起义的纪念日,今年迎来60周年。

德国西藏动议组织负责人格拉夫曼斯(Axel Grafmanns)表示,藏人受到很大的孤立,需要得到声援。"他们以非暴力追求正义的斗争,值得受到我们最大的尊重。"他说,唤起人们对西藏严峻形势的关注,责无旁贷。

这一名为"为西藏亮出旗帜"(Flagge zeigen für Tibet)的升旗活动,过去两年的名誉主席是达姆施塔特市长帕尔齐(Jochen Partsch,绿党)。今年1月,名誉主席正式交接给居特斯洛(Gütersloh)县长斯文-格奥尔格·阿登纳(Sven-Georg Adenauer,基民盟籍)。

2008年3月10日德国波茨坦市政厅外升起的西藏旗帜

斯文-格奥尔格·阿登纳是联邦德国首任总理康拉德·阿登纳(Konrad Adenauer)的孙子。他对西藏动议组织表示,最重要的是,不断地指出西藏的严峻境况,"我们必须公开施压,不能放松。这样,我们才能表明立场:不能对不公义的事情置若罔闻,不能对痛苦视而不见。地理上的距离并不能构成阻隔。人权是普世的。"

德国西藏动议组织在对他采访时问道,举行升旗活动的城镇受到来自中国驻德国外交机构的压力,他本人是否有这样的经历?斯文-格奥尔格·阿登纳回答说:"事实上,我的确曾有一次接到中国大使馆的电话……他们想说的是:您怎么能为西藏而努力呢?言下也有点威胁之意。在这一背景下,我的建议是放松一点。权利和公理在我们这边。我完全不受恐吓,如果其他人也这么做,我会很高兴。"

德国西藏动议组织表示,举办升旗活动的德国市镇从数量上最近两年略有下降,其原因是来自中国政府方面的压力。

2005年和2016年,流亡藏人精神领袖达赖喇嘛曾两度与参与3月10日"亮旗"活动的德国市长县长在柏林和班贝格市会面。北京视达赖喇嘛为"分裂分子"。

2007年德国总理默克尔与达赖喇嘛在柏林总理府会晤

NGO参政:"您是否支持下任总理接见达赖喇嘛?"

德国西藏动议组织创立于1989年,在德国有约2000名成员、50余个志愿性质的地区团体及联系点。该组织由流亡藏人以及德国的西藏活动人士创立。其政治立场是支持藏人的自决权、保护西藏的人权。

作为公民社会的一部分,德国西藏动议组织以及国际声援西藏运动(International Campaign for Tibet)德国分部、在德藏人联合会(Verein der Tibeter in Deutschland)发挥政治参与的作用,在每次德国联邦议会选举(即德国大选)前,都会向各大政党议会党团发出问卷,询问其在西藏事务上的具体立场。

最近的一次德国大选是在2017年。在这一年的问卷中,三个非政府组织共提出11个问题。其中一个问题是:您所在议会党团是否支持下任德国总理会晤达赖喇嘛?

在这份公开的问卷中,联盟党(基民盟、基社盟)的回答是:联邦总理默克尔曾于2007年9月会见达赖喇嘛,由此发出联盟党致力于支持藏人及其权利的明确信号;2017年2月9日,联邦总理默克尔会见理查·基尔(Richard Gere),他是"国际声援西藏运动"主席;此外,基民盟和基社盟也寄望于与中国政府的人权对话。

社民党的回答则是,未来的德国总理将根据时政局势决定,是否以及在何种框架下与达赖喇嘛会晤。绿党的回答只有一个字:"会"。左翼党议会党团则表示,这取决于流亡藏人精神领袖达赖喇嘛以何种身份访问德国:如果是私人会晤,那是左翼党所乐见的,但不应该是国事接待。

关注藏人命运

德国西藏动议组织曾致力于关注失踪十一世班禅喇嘛确吉尼玛的命运。他现在应当是29岁了。他在6岁时与家人一起失去下落。

此外,德国西藏动议组织还关注藏人政治犯的处境。根据该组织的数据,目前仍有超过600名藏人因政治原因系狱。2010年,该组织曾邀请系狱西藏电影制作人顿珠旺青(Dhondup Wangchen)的妻子来德国,呼吁人们关注藏人的处境。顿珠旺青曾在2008奥运年拍摄名为"离开恐惧"(Leaving Fear Behind)的纪录片,讲述藏人对举办奥运的看法,为此入狱六年。获释后,2017年,他得以逃亡美国与家人团聚。

2008--"命运之年"

2008年,达赖喇嘛曾应德国西藏动议组织的邀请在德国5个城市举行演讲活动。

德国西藏动议组织在其官方网页上称2008年是"命运之年",因这一年西藏发生严重骚乱。同时,这一年,在德国声援西藏的抗议活动也格外强烈,并延续数月之久。

与在德藏人联合会携手,德国西藏动议组织在数月时间里组织了70余次声援集会、示威和静默集会。在慕尼黑的一次大规模集会中,有超过3000人参加。德国绿党主席罗特(Claudia Roth)、田径奥运冠军保曼(Dieter Baumann)以及演员鲍尔(Ralf Bauer)也参加了集会。

2012年在柏林总理府门前抗议者摆放的自焚藏人照片

自焚

自2009年2月以来,至少153名藏人在藏区自焚。在尼泊尔和印度等地另有11人自焚。单单在2012年,就有至少83名藏人出于抗议自焚。这一年,德国西藏动议组织在柏林总理府门前摆放了一些自焚藏人的照片,以引起人们关注。2014年,该组织在中国驻柏林大使馆门前摆放了自焚藏人的照片以示纪念。

在该组织的网站上可以看到一个自焚藏人的不完全列表,上面有150余位藏人的照片、姓名、自焚时间与地点以及现状。最近的一次是在2018年12月8日或9日,一位名叫确吉加措(Choekyi Gyatso Drukho)的20岁左右的藏人在阿坝藏区(Ngaba)自焚,目前状况不明。

支持自由与自决的声援西藏组织

国际声援西藏运动组织的德国分部则成立于2002年。总部主席是好莱坞演员理查·基尔。该组织致力于使藏人能在自由和自决中生活,其人权得到重视。

该组织通过与政府、联合国机构的对话,向北京施加压力,同时也通过调查,撰写有关藏人文化、宗教自由、言论自由的报告,作为非政府组织政治参与的基础。该组织的工作还包括人道主义援助,比如为逃往印度的藏人孩童在印度的就学和生活提供筹款资助。此外,该组织以及德国西藏动议组织也致力于保护西藏的自然环境。这涉及到当地的自然资源开发、水坝建设项目、牧民强制迁居等。

布鲁塞尔大规模示威活动

西藏起义60周年之际,国际声援西藏运动组织与欧洲的藏人团体以及瑞士藏人友好协会一道,呼吁今年3月10日在布鲁塞尔举行大规模示威游行,以示对藏人的支持。

当日,德国汉堡等地也会举行示威或静默集会,由在德国的关注藏人的NGO负责组织。

此外,在 "亮出旗帜"活动的框架下,德国西藏动议组织也发起了筹款活动,计划于3月10日在德国的著名建筑,如勃兰登堡门上,用灯光打出西藏旗帜图案。