西藏流亡政权：中国正推行同化教育

（德国之声中文网）流亡印度的藏人行政中央司政边巴次仁在维也纳接受德国之声采访时披露，自2023年初以来，西藏流亡政府就在和中国方面通过"秘密渠道"举行谈判，关注达赖喇嘛返回西藏等一系列议题。边巴次仁说，会谈仍处于早期阶段，但双方都希望重新建立正式的沟通渠道。不过他并没有透露参与谈判的官员姓名。

边巴次仁的这一表态意义重大，因为中国官方与流往藏人组织之间的正式谈判在2010年就宣告停滞。

会谈能否取得突破？

中共政权自1951年起统治西藏，并且在藏人1959年起义反抗失败后，全面取缔了政教合一的西藏地方政权。十四世达赖喇嘛也从那时起流亡印度，并在达兰萨拉设立藏人流亡政权。北京方面声称，西藏数百年来一直是中国的一部分，但是不少藏人不认同这一说法，并强调在若干历史时期西藏都拥有自治权。

中国当局多年来一直指责达赖喇嘛以及流亡藏人组织试图推动西藏独立，认为藏人精神领袖是"分裂分子"和"披着袈裟的狼"。但达赖喇嘛本人则一再表示，他只是寻求西藏真正的自治，而非脱离中国。

长年研究西藏问题的伦敦国王学院国际关系学教授潘特(Harsh V. Pant)因此认为，在这种背景下，当前的秘密会谈不太能取得什么成果。"各种形式的私下对话已经持续了一段时间，但迄今没有任何成果。"

潘特指出，习近平在全球范围内开启了多条战线，但现在正寻求回退一步。"全球各方的抵制力度超过预期，而且中国经济正处于疲软阶段，因此习近平有推动缓和的动机。"不过，潘特同时也认为，习近平在西藏问题上不太可能做出太大让步。

许多西藏人都担心他们的传统佛教文化遭到中国政治和经济的全面侵蚀

担心中国同化西藏青少年

如今，许多西藏人都担心他们的传统佛教文化遭到中国政治和经济的全面侵蚀。藏人行政中央司政边巴次仁近期出访美国、加拿大、拉美地区、欧洲，就指责中国当局对藏人实行单一文化宣教，还试图消弭西藏的民族认同，对藏人的政治活动予以打压。边巴次仁认为，北京正通过全面监控、反间谍法案、大面积收集敏感数据等措施制造持续的恐惧状态。

此外，中国当局还被指控在西藏开办具有殖民色彩的寄宿制学校，造成少年儿童脱离了他们的家庭、传统文化、语言和宗教。美国方面甚至在8月份表示，将对推行"强制同化"西藏少年儿童的中国官员实施签证制裁，因为联合国专家指出约有100万藏人少儿被迫与家庭分离。

边巴次仁指出，中国政府想通过此类同化手段来避免今后的民族冲突，"我认为他们正寻求一种既能控制西藏局势、又不会丢面子的方式。他们知道现状是不可持续的。"

转世灵童问题

在采访中，边巴次仁还提到了达赖喇嘛的转世问题。他说，流亡藏人政权"并不关心"中国政府试图控制达赖喇嘛转世。现年88岁的达赖喇嘛此前已经表示，他可能会打破佛教传统，选择自己的转世灵童，或者宣布终结转世机制。因为他担心北京可能会借转世挑选和培养一名顺从的继任者。

边巴次仁则说，无神论的中国政权其实并不相信死后还会有生命转世，官员也不理解藏传佛教的转世概念。"一个不信教的无神论政权怎么能负责寻找达赖喇嘛转世灵童呢？"

这位流亡藏人政权负责人还呼吁国际社会加大支持，并指出美国是全球唯一拥有涉藏法案的国家。美国国会2020年通过《西藏政策与支持法案》，奠定了美国官方的涉藏政策：藏传佛教领袖的继任人选应完全由藏传佛教信众决定，不应受中国当局的干涉。

在谈到欧盟时，边巴次仁则说，欧盟"在很多方面都存在裂痕"，并呼吁欧盟对中国采取更加一致的外交和经贸政策。

边巴次仁表示，他与散落世界各地的约15万藏人保持定期联系，但这只占藏人总数的2%。630万藏人仍生活在中国。他透露，一些流亡藏人对与中国政府的谈判缺乏进展愈发沮丧。

不过，边巴次仁依旧对西藏事业的未来充满希望，"境内外的藏人都有一种坚定不移的精神，我们永远不放弃我们的斗争。"

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