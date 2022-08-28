《西线无战事》获得英国电影学院奖七项大奖

（德国之声中文网）这是德国作家雷马克著名的反战小说《西线无战事》的第一部非英语改编电影。德国导演伯杰（Edward Berger）尝试进行了德语演绎，并于 2022 年 10 月在 Netflix 上面向全球播映。

一些评论家称赞这部新拍的反战电影很成功，而另一些评论家则批评导演篡改了原作的故事情节，删减了一些人物和关键场景。尽管如此，德语版《西线无战事》已经荣登最高电影奖殿堂。周日（2月19日），它获得了本届英国电影学院奖 （BAFTA）七项大奖，包括最佳影片、最佳剧本、最佳非英语电影和最佳导演等。

这部电影也是3月12日奥斯卡颁奖典礼的热门影片之一，英国电影学院奖被认为是这场好莱坞盛典中获奖可能性的重要指标。

《西线无战事》获得了九项奥斯卡提名，包括最佳影片和最佳国际影片，以及最佳摄影、美术设计、视觉效果、声音、化妆和发型、原创配乐和改编剧本。



《西线无战事》在今天的现实意义

雷马克于1929年出版的这部小说描绘了1914年至1918年第一次世界大战中一代年轻人的经历，主角和他的朋友们离开学校奔赴前线并最终死于战场。

导演伯杰告诉德国之声，这个主题在一战后100 多年的今天仍然具有现实意义，民粹主义和民族主义的抬头使这部电影成为热门话题。

伯杰说，三年前开始制作这部电影时，他对欧洲和世界的政治格局非常担忧。

“英国脱欧，匈牙利出现右翼政府，法国、德国和欧洲许多国家的极右翼势力正在崛起。”他说，“突然之间，像欧盟这样为我们带来了70年和平的机构受到了质疑。”

居住在柏林的伯杰对他从政府机构听到的仇恨言论感到震惊。 “那个演讲传到了大街上。” 他说，“我在去上班的地铁里也听到其中一些句子，这些句子听起来几乎像是来自1930年代的德国，比如：‘我们应该把默克尔吊在墙上。’”

民粹主义和民族主义死灰复燃促使伯杰接手执导这部电影。“我觉得现在是制作一部电影的好时机。它提醒我们，在第一次世界大战之前，情况并没有那么不同。我原来还以为这些是我们永远不会重复的时代。”

雷马克的小说《西线无战事》于 1929 年在德国出版，是德国文学史上最伟大的成就之一。故事来自作者曾经作为一名士兵在战争中的亲身经历。1930年，该作品在美国首次被拍成电影，获得奥斯卡最佳影片奖等两项大奖。随后在 1979 年得到第二次改编。伯杰的电影是该书的第一部德国导演改编作品。

“美国战争电影或英国战争电影中都有英雄，这是来自历史的东西——美国被卷入战争，而英国为自己辩护。”伯格说，“因此，这在那里成长起来的人们包括电影人中，留下了截然不同的遗产。”

伯杰说，在德国，情况有所不同，“我觉得，在德国战争片中，没有英雄和对杀敌的赞颂。”他说，“士兵总是一个接一个死亡。电影里不能有什么英雄气概。”

故事的重新讲述

伯杰并不担心人们批评他的电影与1930年和1979年的版本不一样，它只是取材于小说的新作品。

“雷马克本人曾经说过：‘书就是书。当它被拍成电影时，它就是一种新媒介。’”伯杰说。他认为电影制作人可以而且应该放手改编，他承认他的电影是一种新的诠释。“第一次世界大战发生在100多年前，”他说，“我们今天对此有非常不同的看法。”

当然，伯杰和他的创作团队尽量贴近小说的情节和人物。但导演主要感兴趣的是将主角鲍默（Paul Bäumer）的内心冲突，放在首要和中心位置。

“这个年轻人满怀热情地投入战争，他觉得自己将成为一个纯真的年轻英雄。”伯杰说，“但是，很快他意识到他所有的理想，他小时候在德国长大获得的所有知识都一文不值。”

事实上，主角在影片叙事的进程中变得越来越残忍，从热情洋溢的新兵转变为饱受战争创伤的老兵。

伯杰忠实于雷马克书中“迷失的一代”的主题。该书在序言中写道，它“将试图简单地讲述一代人，他们虽然可能逃脱了炮弹，却被战争摧毁了。”

被宣传鼓动走上战场的以为自己会成为民族英雄的年轻人

为什么会添加故事情节？

导演和他的制作团队还为德国演员布鲁尔（Daniel Brühl）饰演政治人物厄兹贝格（Matthias Erzberger）添加了新的故事情节。通过这样的补充叙述，导演表达了战争的官僚主义荒谬——精英官僚和好战的军事指挥官坐在办公桌前决定战场上无数士兵的命运和生死——并将这些事件置于历史背景之中。

在1918年德国皇帝退位后代表德国与协约国签署停战协定的厄兹贝格，对伯杰导演来说是德国历史上非常重要的人物。“所以现在我们有幸知道这项和平条约的签署导致了什么结果——军方将他作为替罪羊并指责他输掉了战争。”他说。

在战争结束两年后，厄兹贝格被民族主义者暗杀。

影片中的停战谈判表明，战争结束之后，冲突仍在继续。

伯杰说，第一次世界大战仅仅是个开始。“1700 万士兵葬身战场。然而仅仅 15 年之后，世界变得更加疯狂。”伯杰说。他指的是第二次世界大战。

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