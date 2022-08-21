《西线无战事》竞争奥斯卡最佳外语片

（德国之声中文网）设在慕尼黑的一个评委会本周就哪部电影代表德国参加2023年奥斯卡最佳外语片的评选做出决定，《西线无战事》（Im Westen nichts Neues, 英文片名All Quiet on the Western Front）最终入选。

由爱德华·贝尔格（Edward Berger）指导的这部影片，根据德国作家雷马克（Erich Maria Remarque）1929年出版的著名同名小说改编。该书被认为是反战文学的代表作品。雷马克描绘的一代德国年轻人，刚离开学校就满怀兴奋走上前线，最终在第一次世界大战凶残的战争机器中被毁灭。

《西线无战事》当时成为德国文学史上最成功的作品之一。这部小说在1930年首次在美国被搬上银幕，1979年再次被拍成电影。第一版曾获得两项奥斯卡奖。贝尔格的制作已是第三版，也是第一个由德国出品的版本。

"雷马克在一百年前写下这部作品，不幸的是，它在今天的现实意义比我们预想的要大得多"，贝尔格在获知他的电影选送奥斯卡评奖后说。他还表示，对能携该片参选奥斯卡奖感到荣幸。

其余8部入围的候选片分别是施魏格（Til Schweiger）导演的《亲爱的库尔特》（Lieber Kurt）、德雷森（Andreas Dresen）导演的《库纳兹诉乔治·布什》（Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush）、平斯克（Annika Pinske）的《大家都在谈天气》（Alle reden übers Wetter）、布隆克霍斯特（Natja Brunckhorst）的《一切都好》（Alles in bester Ordnung）、佩伦（Maggie Peren）的《伪造护照者》（Der Passfälscher）、格尔林（Eline Gehring）的《尼科》（Nico）、萨拉比（Sabrina Sarabi）的《没人看着小牛犊》（Niemand ist bei den Kälbern）、西内尔尼科娃（Natalia Sinelnikova）的《我们差点丧命》（Wir könnte genauso gut tot sein）。

值得注意的是，上述影片除前两部外，其它均为女导演之作。

评选奥斯卡奖的美国电影学会将在今年12月公布15部外语片竞争者的短名单。之后从这份名单中选出五部作为提名影片。

上一次德国电影获得奥斯卡最佳外语片奖是15年前--冯·多纳斯马克（Florian Henckel von Donnersmarck）讲述前东德秘密警察监听公民的《别人的生活》（Das Leben der Anderen，又译"窃听风暴"）。

去年，德国选送的女导演施拉德（Maria Schrader）带有科幻元素的忧伤喜剧《我是你的人》（Ich bin dein Mensch，又译"我是你的完美男友"）是入围短名单的15部电影之一，但最终未能被提名。

下一届奥斯卡奖将在2023年3月12日举行颁奖。

（德新社、法新社）

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