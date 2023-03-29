西班牙首相访华 鼓励习近平与泽伦斯基对话

（德国之声中文网）西班牙首相桑切斯3月30日、31日对中国进行访问。他在周五下午和中国国家主席习近平的会面后表示，已敦促习近平与乌克兰总统进行对话。

桑切斯在西班牙驻北京大使馆举行的新闻发布会上说：「我鼓励习主席与（乌克兰）总统泽伦斯基进行对话，以了解乌克兰政府和平计划的第一手情况。」泽伦斯基曾在去年11月公布10点和平计划，其中内容包括要求恢复乌克兰领土完整、赔偿战争造成的财产损失、惩处战争犯等。泽伦斯基曾多次表示出愿与习近平进行会谈，但对方尚未对这一请求作出回应。不过，乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克（Mikhailo Podolyak）3月23日曾透露，安排泽连斯基和习近平电话交谈的准备工作正在进行中。

批评俄罗斯 肯定中国

桑切斯在新闻发布会上也表示，他向习近平转达了对于乌克兰遭到非法入侵的关切。他提到：「相信这（10点和平计划）是一个为乌克兰持久和平奠定基础的计划，完全符合联合国宪章及其原则，而普京的入侵行为已经违反了这些原则。」桑切斯拒绝透露习近平关于此议题的回覆。同时，他也对北京反对在冲突中使用核武器的立场以及其对「领土完整」的支持表示欢迎：「我想肯定中国政府为自身定位所做的努力」。

央视新闻报导，习近平在双方就乌克兰危机交换意见时强调，中方立场一以贯之、清晰明确，就是劝和促谈、政治解决。他认为：「应该摒弃冷战思维和阵营对抗，放弃极限制裁施压。希望有关各方通过对话协商，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构」。

另外，中国驻巴塞罗那总领事朱京阳3月30日就桑切斯访华一事接受西班牙《独立报》采访时也提到，当前乌克兰危机到了紧要关头，……，和谈进程应尽快开启，各方合理安全关切都应得到尊重，从而找到实现欧洲长治久安之策。他指出，习近平近日访问俄罗斯期间曾同普京就乌克兰危机深入交换意见，「强调一切矛盾最终都要通过对话谈判解决」。

中国外交部在上个月俄乌战争满一周年之际提出了12点声明，呼吁各界尊重各国主权、停火止战并启动和谈。不过，此份文件却被外界认为声明内容缺乏能让俄罗斯改变行为的诱因，且难从文件看出北京真正的立场为何。

桑切斯7月接任欧盟轮值主席

桑切斯此趟旅途是应中国国务院总理李强所邀，于中西建交50周年之际访问中国。此前，习近平与桑切斯曾在去年二十国集团领导人峰会期间于印尼进行了双边会晤。今年3月，中国外长秦刚和西班牙外交大臣阿尔巴雷斯也在新德里举行了会晤。

自今年7月1日起，西班牙接任欧盟轮值主席国并且由桑切斯接任欧盟轮值主席。桑切斯于3月30日先前往在海南举办的博鳌亚洲论坛2023年年会。在论坛开幕式的致辞中，桑切斯表示：中国的现代化和亚洲的增长使世界受益，欧洲与亚洲合作前景广阔。

（综合报导）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。