西班牙餐饮业惨过“996”

（德国之声中文网）直到90年代，如果游客在西班牙入住酒店旅馆，普遍会给打扫房间的服务员小费，甚至和她们攀谈几句。付小费显然也是因为她们收入低。此外，客人也希望对她们的工作表示一下谢意。毕竟，要将房间打扫收拾得干净、整齐，让下一位客人感觉舒适并非易事。

然而，在过去的20年里，情况变得越来越糟糕，小费几乎为零。与此同时，每年来西班牙度假的外国游客多达8200万人。工作节奏因此变得越来越快，要求越来越高，房间也越来越大。但工资却在下降。

在一家酒店工作多年的卡斯顿（Maria Carmen Castón）说："清洁工作犹如现代奴隶的苦役。"他说："我们始终处于工资最低等级，自2008年金融危机以来，我们中的很多人人都受聘于临时职业介绍所，因为对酒店来说使用临时工更便宜"。

然而这些女服务员既没有公司合同也没有劳资协议。西班牙的大型工会对她们几乎毫不关心。

据来自西班牙酒店联合会公布的消息，酒店清洁工的月平均收入在1560欧元左右。按照西班牙的标准来说，这个工资水平并不是太糟糕，但是只有40%的人工资达到这个水平。低工资是西班牙人面临的一个问题，收入微薄的不仅仅是女佣。马德里经济学家奥尔塞塞（Aldo Olcese）说："无论是在学术领域任职还是在简单的呼叫中心工作，我们的报酬都低于欧洲平均水平。"

街上的抗议活动

在宁静悠闲的加那利群岛中的兰萨罗特岛，酒店服务员首次组成"Las Kellys"组织，一起身穿色彩鲜艳的衬衫在公共场所举行抗议活动。

2018年春，当时的西班牙总理拉霍伊（Mariano Rajoy）接见了他们。如果拉霍伊的继任桑切斯（Sánchez）能够在4月28日的选举中胜选连任的话，应该修改劳动法，增加改善劳资待遇的条款。酒店清洁工巴洛斯（Barros）说： "自1978年以来，这里就没有任何改变。"她说，她知道她们的问题不仅限于西班牙："在欧洲层面，从没有人为酒店的女清洁工游说，但我们知道在意大利、希腊和阿根廷就都有。"

依靠弱势群体赢利

那些与其保龄球俱乐部一起来马略卡岛度假的人，也许根本就感觉不到这些问题的存在。但许多连锁酒店的工作条件已经随着时间的推移变得越来越糟糕。在酒店工作的桑切斯（Ricardo Sánchez）抱怨说："在酒店餐厅或者前台接待处都是如此。酒店经理要求员工要会说3种语言，但每月支付的净工资甚至不到1300欧元"。

30岁的桑切斯曾经在德国接受过酒店管理的培训。他说："但培训在这里没什么价值。签合约时他们仍会想方设法减少社会保险。" 桑切斯主要在马德里和塞维利亚的五星级酒店工作。他说："在较低档的酒店，情况更糟糕。"

西班牙工会联合会的加西亚（Sara García）呼吁雇主切实改善员工的待遇。她说："为了达到欧洲的中等收入和生活水平，我们必须每年增加工资，而且要至少增长4％。"但目前的工资涨幅一般只有1%。

工作强度越来越大工资越来越低

在拉霍伊政府的领导下，2012年西班牙实施的劳动市场改革虽然创造了部分新的就业岗位，但是影子经济仍然占西班牙国内生产总值的25%，这就是为什么官方公布的失业率继续保持在14%的原因。

巴洛斯继续从事着酒店服务员的工作，而卡斯顿则已经改行当保姆。因为和她的许多同事一样，多年来在酒店紧张繁忙的工作给她也留下了腰肌劳损的毛病。她说："从前酒店服务员是一个职业，如今被当做普通的清洁工看待。问题是，她们从事着繁重的体力劳动，要挪动家具，推着沉重的洗衣车一个接一个房间的进行清理打扫。"

此外，工作中还要使用越来越具有侵蚀性的清洁剂，导致皮肤过敏。巴洛斯说： "一个人每天打扫20至30间客房。其中有三分之一的客房被客人弄得过于脏乱，需要彻底地打扫"。按照酒店的规定，打扫一个房间不超过15分钟，毛工资2.50欧元。

巴洛斯说："兰萨罗特岛的生活主要依靠旅游业。我们所有人的家中，不是有一个女儿就是有一位女友做酒店服务员的工作。我们要为她们的前途而奋斗。"她说，对酒店员工条件苛刻的不仅仅有大型连锁酒店，而且还有所谓的经济型酒店。

性格坚强的卡纳林（Kanarin）不会将她们的境况归咎于游客，但她认为度假者应该对他们所选择的酒店有所了解。她说："如果他们更关心酒店员工的待遇，那么情况就会迅速得到改变 。最终是顾客决定着一切"。 她的梦想是："有一个机器人在我们身后帮着换床单和吸尘，这样便可以减轻我们的工作。"