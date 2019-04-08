 西班牙餐饮业惨过“996” | 经济纵横 | DW | 27.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

西班牙餐饮业惨过“996”

西班牙餐饮业报酬通常很低。然而在兰萨罗特岛，对旅馆服务员的需求则在上涨。

Spanien Tourismus Lanzarote (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv)

西班牙兰萨罗特岛

（德国之声中文网）直到90年代，如果游客在西班牙入住酒店旅馆，普遍会给打扫房间的服务员小费，甚至和她们攀谈几句。付小费显然也是因为她们收入低。此外，客人也希望对她们的工作表示一下谢意。毕竟，要将房间打扫收拾得干净、整齐，让下一位客人感觉舒适并非易事。

然而，在过去的20年里，情况变得越来越糟糕，小费几乎为零。与此同时，每年来西班牙度假的外国游客多达8200万人。工作节奏因此变得越来越快，要求越来越高，房间也越来越大。但工资却在下降。

在一家酒店工作多年的卡斯顿（Maria Carmen Castón）说："清洁工作犹如现代奴隶的苦役。"他说："我们始终处于工资最低等级，自2008年金融危机以来，我们中的很多人人都受聘于临时职业介绍所，因为对酒店来说使用临时工更便宜"。

然而这些女服务员既没有公司合同也没有劳资协议。西班牙的大型工会对她们几乎毫不关心。

据来自西班牙酒店联合会公布的消息，酒店清洁工的月平均收入在1560欧元左右。按照西班牙的标准来说，这个工资水平并不是太糟糕，但是只有40%的人工资达到这个水平。低工资是西班牙人面临的一个问题，收入微薄的不仅仅是女佣。马德里经济学家奥尔塞塞（Aldo Olcese）说："无论是在学术领域任职还是在简单的呼叫中心工作，我们的报酬都低于欧洲平均水平。"

街上的抗议活动

在宁静悠闲的加那利群岛中的兰萨罗特岛，酒店服务员首次组成"Las Kellys"组织，一起身穿色彩鲜艳的衬衫在公共场所举行抗议活动。

2018年春，当时的西班牙总理拉霍伊（Mariano Rajoy）接见了他们。如果拉霍伊的继任桑切斯（Sánchez）能够在4月28日的选举中胜选连任的话，应该修改劳动法，增加改善劳资待遇的条款。酒店清洁工巴洛斯（Barros）说： "自1978年以来，这里就没有任何改变。"她说，她知道她们的问题不仅限于西班牙："在欧洲层面，从没有人为酒店的女清洁工游说，但我们知道在意大利、希腊和阿根廷就都有。"

Spanien Lanzarote - Organisation Las Kelly (Las Kelly)

依靠弱势群体赢利

那些与其保龄球俱乐部一起来马略卡岛度假的人，也许根本就感觉不到这些问题的存在。但许多连锁酒店的工作条件已经随着时间的推移变得越来越糟糕。在酒店工作的桑切斯（Ricardo Sánchez）抱怨说："在酒店餐厅或者前台接待处都是如此。酒店经理要求员工要会说3种语言，但每月支付的净工资甚至不到1300欧元"。

30岁的桑切斯曾经在德国接受过酒店管理的培训。他说："但培训在这里没什么价值。签合约时他们仍会想方设法减少社会保险。" 桑切斯主要在马德里和塞维利亚的五星级酒店工作。他说："在较低档的酒店，情况更糟糕。"

西班牙工会联合会的加西亚（Sara García）呼吁雇主切实改善员工的待遇。她说："为了达到欧洲的中等收入和生活水平，我们必须每年增加工资，而且要至少增长4％。"但目前的工资涨幅一般只有1%。

工作强度越来越大工资越来越低

在拉霍伊政府的领导下，2012年西班牙实施的劳动市场改革虽然创造了部分新的就业岗位，但是影子经济仍然占西班牙国内生产总值的25%，这就是为什么官方公布的失业率继续保持在14%的原因。

巴洛斯继续从事着酒店服务员的工作，而卡斯顿则已经改行当保姆。因为和她的许多同事一样，多年来在酒店紧张繁忙的工作给她也留下了腰肌劳损的毛病。她说："从前酒店服务员是一个职业，如今被当做普通的清洁工看待。问题是，她们从事着繁重的体力劳动，要挪动家具，推着沉重的洗衣车一个接一个房间的进行清理打扫。"

此外，工作中还要使用越来越具有侵蚀性的清洁剂，导致皮肤过敏。巴洛斯说： "一个人每天打扫20至30间客房。其中有三分之一的客房被客人弄得过于脏乱，需要彻底地打扫"。按照酒店的规定，打扫一个房间不超过15分钟，毛工资2.50欧元。

巴洛斯说："兰萨罗特岛的生活主要依靠旅游业。我们所有人的家中，不是有一个女儿就是有一位女友做酒店服务员的工作。我们要为她们的前途而奋斗。"她说，对酒店员工条件苛刻的不仅仅有大型连锁酒店，而且还有所谓的经济型酒店。

性格坚强的卡纳林（Kanarin）不会将她们的境况归咎于游客，但她认为度假者应该对他们所选择的酒店有所了解。她说："如果他们更关心酒店员工的待遇，那么情况就会迅速得到改变 。最终是顾客决定着一切"。 她的梦想是："有一个机器人在我们身后帮着换床单和吸尘，这样便可以减轻我们的工作。"

 

相关内容

Programmierwettbewerb codeFEST 8 in Aachen

“996.ICU”——码农活命站起来 08.04.2019

一场由中国的程序员发起的在线抗议“996.ICU”在中国的互联网上引起热议。虽然该网站随后被各种中国浏览器禁止访问，但这场抗议已经引发全球关注，后续影响远未结束。

Spanien Barcelona Demonstration nach Kabinettssitzung der Zentralregierung

加独再示威 受伤六十余 22.12.2018

西班牙中央政府在巴塞罗那举行的内阁会议蒙上暴力抗议阴影。周五在加泰罗尼亚首府，暴力示威者与安全力量之间大打出手。

Großbritannien London - LSE - London School of Economics

蔡英文母校艺术装置引发两岸学生主权争论 04.04.2019

英国伦敦政治经济学院最近展出的一个艺术装置作品再次引爆了有关台湾是否是中国一部分，是否是独立国家的讨论。而伦敦校方的最新表态无疑让北京欢喜，台北伤心。偏偏蔡英文还是这家学校的毕业生。

广告
Illustration 5G

中国“数字丝绸之路”引领独裁国家未来？

中国希望用下一代数据技术连接非洲和亚洲，而西方国家在这方面则处于落后的地位。我们能否把互联网的未来交给北京呢？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  