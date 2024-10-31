西班牙遭遇数十年来最严重水灾，已有158人遇难

西班牙巴伦西亚地区发生大规模洪水灾害，已造成至少158人死亡，多人失踪。官方表示，随着搜救工作的进展，死亡人数还有可能上升。

（德国之声中文网）西班牙东南部发生大规模洪水灾害，已造成至少158人死亡，多人失踪。目前，大约 1000 名西班牙军人、警察和消防员一起在巴伦西亚地区的废墟中展开搜救工作。

西班牙首相桑切斯已宣布全国哀悼三天，并于周四（10月31日）前往受灾地区访问。

周四，他呼吁遭受整整一代人中最严重洪水袭击的居民留在家中。

"请留在家里……听从紧急服务的指示……现在最重要的是尽可能多地拯救生命。"桑切斯对巴伦西亚省和卡斯特利翁省的居民说道。

这是1973年以来西班牙经历的最严重的一次洪水灾害，短短数小时内该地区降下相当于一整年的雨量。

科学家警告称，由于人为导致的气候变化，此类极端天气事件正变得更猛烈、持续时间更长、发生频率更高。

科学家警告称，由于人为导致的气候变化，此类极端天气事件正变得更猛烈、持续时间更长、发生频率更高。 图像来源: Manu Fernandez/AP/picture alliance

电力中断，饮用水缺乏

周四上午，成千上万受灾家庭仍然缺乏电力和饮用水，数百辆汽车和卡车被洪水冲走后散落在街道上。

当局表示，位于巴伦西亚郊区的帕伊波塔市受灾最严重，约有40人因洪水丧生。

西班牙广播电视台（RTVE）称，其中有六名死者是在一家养老院中遇难的。

巴伦西亚地区的官员表示，该地区至少由92人遇难，幸存者被安置在消防站等临时住所中。他们表示，随着更多遗体被发现，死亡人数可能还会增加。

在马德里东南部的卡斯蒂利亚-拉曼查地区，有两名女性遇难，而在安达卢西亚地区发现一名英国公民遇难。

成千上万受灾家庭缺乏电力和饮用水，数百辆汽车和卡车被洪水冲走后散落在街道上。 图像来源: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

总理和国王的慰问

桑切斯在周三的电视讲话中表达了哀悼之情，称"整个西班牙都与你们一同悲痛……我们不会抛弃你们。"

他表示，这次灾难尚未结束，并承诺"我们将投入所有必要资源，只要有需要，就会继续努力，从这场悲剧中恢复过来。"

国王费利佩六世称他对这场灾难"深感悲痛"，并向遇难者表示"深切的哀悼"。

大约 1000 名西班牙军人、警察和消防员一起在巴伦西亚地区的废墟中展开搜救工作 图像来源: Víctor Fernández/AP Photo/picture alliance

巴伦西亚地区政府首席官员马松（Carlos Mazon）反驳了通知居民消息发得太晚的批评，称自周日开始就已发出警报。

该地区政府因直到周二晚上8点才向人们的手机发送洪水警报而受到批评，当时一些地区的洪水已经汹涌而来。

（德新社、美联社、法新社）

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