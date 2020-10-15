 西班牙说唱歌手入狱引发抗议潮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.02.2021

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时政风云

西班牙说唱歌手入狱引发抗议潮

周六晚，至少6000名示威者在巴塞罗那举行抗议，呼吁释放说唱歌手巴勃罗·哈塞尔以及更多言论自由。这是数天来西班牙最大的抗议活动。哈塞尔因在歌词和推文中侮辱西班牙王室、涉嫌煽动暴力被捕入狱。

Proteste in Spanien nach Rapper-Festnahme

巴塞罗那周六晚再次爆发示威抗议

（德国之声中文网）西班牙加泰罗尼亚地区说唱歌手巴勃罗·哈塞尔（Pablo Hasel）2月16日因涉嫌侮辱西班牙王室以及歌颂极端主义被警方逮捕，并将入狱服刑9个月。

哈塞尔真名为巴勃罗•里瓦杜拉（Pablo Rivadulla）。他的歌曲多以反建制为主题。哈塞尔曾多次被告上法庭，2014年曾被判两年缓刑。2018年，哈塞尔因宣扬恐怖主义和侮辱王室再次被判两年监禁。他在一首歌曲中称前国王卡洛斯一世是“小偷”，还在推特上发布了美化西班牙一个恐怖组织的帖子。哈塞尔后被改判囚九个月。

2021年2月15日，西班牙法院裁定哈塞尔必须入狱。但哈塞尔认为，自己的言论属于艺术自由并拒绝向警方自首。当天，他与支持者一起躲藏到巴塞罗那西面150公里的莱里达大学内。经过1天的对峙后，警方2月16日将哈塞尔逮捕。

Spanien | Rapper Pablo Hasel | Verhaftung

哈塞尔（Pablo Hasel）2月16日被警方逮捕

哈塞尔被捕后，西班牙多个城市连续数天爆发抗议示威活动。在加泰罗尼亚首府巴塞罗那，示威者设置路障，放火焚烧垃圾箱，还向警方投掷石块、瓶子、鸡蛋、炮仗等。一些商家被抢劫，橱窗被砸损。警方动用了高压水龙、催泪弹以及橡皮子弹，并逮捕了数十人。周二，一名年轻的女性在示威活动中被橡皮子弹打瞎一只眼。

Spanien Protest gegen die Inhaftierung von Pablo Hasel in Barcelona

2月17日，巴塞罗那的示威活动演变为骚乱

周六晚（2月20日），马德里、帕尔玛（Palma de Mallorca）、潘普洛納（Pamplona）以及加泰罗尼亚多个城市再次爆发大规模抗议活动。仅在加泰罗罗尼亚，警方就逮捕了至少11人。

西班牙宪法“保证每个人都有表达和传播其思想和见解以及告知和获得真实公正信息的自由”。不过，1995年的《西班牙刑法典》纳入了有关侮辱王室的条款。在2015年刑法典改革过程中，关于宣扬恐怖主义罪的条款被进一步收紧。

西班牙法院认为，哈塞尔的案子可能促成议会修改刑法，但法院现在仍然必须以既有的法律判案。西班牙首相桑切斯在重申西班牙不允许任何形式的暴力示威行为的同时，承认法律制度中存在缺陷。这位社会党政治家表示，西班牙民主有义务扩大并改善对言论自由的保护。

乐然／安静 （路透社、法新社、德新社等）

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