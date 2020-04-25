 西班牙考虑“松绑” 德国旅行业6成恐破产 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

西班牙考虑“松绑” 德国旅行业6成恐破产

美国方面考虑对入境美国的外国旅客进行新冠病毒检测。西班牙新增感染人数继续减少。德国面临二战以来最严重经济衰退。

Verschärfung der Bestimmungen für Reisende aus Ebola-Ländern in den USA (picture-alliance/dpa)

（德国之声中文网）美国总统特朗普表示，将在各机场对入境美国的外国旅客测量体温并进行新冠病毒检测。他在白宫表示，需要接受检测的是来自疫情严重地区的航班旅客。不过目前还不清楚，届时负责对旅客进行检测的是政府卫生部门还是航空公司。

特朗普还指示，肉食生产加工厂属于涉及到民生的生产环节，即便是在紧急状态下也不应该停产。美国境内一些肉食生产加工厂此前因为员工中出现感染者而暂时停工停产。

西班牙卫生部紧急事务协调员西蒙（ Fernando Simon）通报表示，西班牙全国各地的病毒基本再生数R均已降至1以下。这就是说，理论人每一个感染者再感染他人的人数小于一。西蒙说，只有在R降至1以下才能考虑放宽到目前为止执行的控制措施。

Spanien | Coronavirus: Frau mit spanischer Flagge auf Balkon in Madrid (Imago Images/ZUMA Wire/O. J. Barroso)

西班牙民众生活何时恢复正常？

此外，西班牙每天国内新增感染人数和新增死亡人数同4月初的高峰值相比也在进一步减少。据该国卫生部门的统计，过去24小时的新增感染者人数为2144人，感染者总数为212917人。过去24小时新增新冠病毒死亡人数325人。这同前一天的301人相比略微增加。到目前为止西班牙的死亡人数超过24000人。

德国联邦内政部长泽霍费尔表示将延长边境管制到5月15日。不过这还需要得到所涉及到的联邦州州长们的同意。现有的边境管制令即将于5月4日到期。今年3月中旬以来，德国对同奥地利、法国、卢森堡、丹麦以及瑞士之间的边境进行管控。作为例外的是同比利时和荷兰的边境。

Deutschland Wirtschaft Symbolbild Wachstum Konjunktur Eurozone (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

新冠危机将对德国经济造成严重打击

另外，德国联邦政府预计新冠疫情将会给德国经济造成二战以来最严重的衰退。德国联邦经济部长阿尔特迈尔在柏林表示，今年德国GDP可能会减少6.3个百分点，但是明年的增幅有望达到5.2%。根据德国政府的预测，今年就业市场的压力明显增大，失业人口可能增加37万。今年3月和4月，短期工增幅"达到前所未有的规模"。

德国Ifo经济研究所所做的问卷调查显示，德国境内60%的旅行社面临破产。每5家公司当中就有1家需要裁员。旅行行业80%的公司需要申请国家救助。

观看视频 01:00

西班牙儿童终于可以上街玩

DW.COM

疫情未减先解封 俄罗斯巴西如临大敌

在恢复经济与防疫两难下，许多国家在疫情减缓之际选择两者并行。不过世界最大的国家俄罗斯和南美最大的巴西却在病毒感染还在高峰时期就逐步解封，冒险的措施令人担忧无法控制住疫情。 (29.04.2020)  

疫情过后经济走向如何？ 经济学家这样说

新冠肺炎危机导致全球经济处于崩溃的边缘。危机过后将会呈现一个什么样的世界？路透社记者就此采访了三位德国知名经济学家。 (26.04.2020)  

全球面临经济大萧条 复苏与否取决于疫情

国际货币基金组织预测，在新冠疫情的影响下，全球经济今年面临大衰退，其严重程度超过十余年前的金融危机。明年虽有望迎来有力复苏，但前提是全球卫生状况必须实现明显改善。 (15.04.2020)  

西欧新冠病逝者 半数死于养老院

最新研究发现，在意大利、西班牙等五个疫情严重的欧洲国家中，因感染新冠病毒去世的患者约一半来自于养老院。老年人是此次疫情中的高危群体，其重症率、病死率都显著高于没有基础疾病的年轻人。 (14.04.2020)  

相关内容

USA Protest gegen Corona-Maßnahmen

美国病亡人数突破五万 中国政府忧心经济 25.04.2020

美国部分联邦州出台解封措施，但是以纽约为代表的几个州则坚持严厉防控，防止疫情反弹。中国疫情虽然继续放缓，却也面临着经济下行与疫情反弹的双重压力。在德国，卫生部长表示要更加重视新冠肺炎之外的其他疾病患者。

USA | Coronavirus | US-Präsident Donald Trump

美推逐步解封方案 英封锁延长三周 17.04.2020

美国总统特朗普过去几周不断暗示他希望能尽快解除全国封锁，而白宫周四也公布了一套分成三阶段的逐步解封准则。特朗普强调，各州州长将自行依据疫情决定何时解封，但创下新高的失业人数恐替美国各州带来不少压力。

Spanien Corona-Pandemie | Fast 98.000 Corona-Todesfälle in Europa

欧洲确诊数破百万 美多州面临解封压力 20.04.2020

全球的新冠确诊数量於周一 (4月20日) 上午突破240万人次，其中有超过100万位於欧洲。虽然欧洲多国与美国境内疫情最严重的纽约周日都出现疫情逐渐趋缓的现象，但各地政府仍不敢松懈。

广告

时事评论

Deutschland Coronavirus Berlin Christian Drosten (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

评论：该抗责任的是决策者

政府的决策很少会像此次新冠危机这般，对所有公民都造成直接影响。正因如此，政治家们积极寻求专家意见。但本台评论员Christoph Strack认为，政治家必须为自己的决策负责。  