西班牙考古发现新 "巨石阵 "

(德国之声中文网) 巨石位于土层下，散布在西班牙最南端与葡萄牙交界的韦尔瓦省（Huelva）的一块约600公顷土地上，毗邻瓜迪亚纳河（ Guadiana ）。该地区原计划种植牛油果。但在批准种植前，当局要求对遗址作考古调查。就在调查过程中，赫然发现了526根石柱，大部分列于两座丘陵上，从那里可远眺东方--显然是为在夏至和冬至期间观察日出。

韦尔瓦大学研究员、该项目三位负责人之一的利纳雷斯（José Antonio Linares）说："这是伊比利亚半岛上最大、最多样化的石林。" 研究团队发现了不同类型的巨石，其中有立石、石墓、墓冢、被称为 "棺 "的类棺石箱及各种围石。最古老者可能建于公元前六千年或五千年的后半期。这位科学家表示，无论如何， 它都是 "欧洲最重要的巨石遗址之一"。

它甚至可能是一种西班牙的 "巨石阵"（ Stonehenge ）：英国的那个神秘石圈被认为是工程艺术奇迹，建于金字塔时代，其中，最大的一块石头重45吨，相当于一辆满载的铰接式卡车，且横亘于7米高处。

英格兰的巨石阵

史前人类如何打造巨石

早在公元前5000年，人类就能竖起巨大石块，以建构当时的庞大墓葬设施。在布列塔尼也发现有6000多个这样的墓葬。问题是，当时，并无技术工具支持，人类是怎么移动并垒叠数吨重的石头的呢？

现在，考古学家们的现场实验显示了这是如何做到的，--即使是用原始手段。首先堆土；然后，在土堆边缘挖洞；下一步，用杠杆将侧面石柱移入洞里；最后，堆起土坡，用树干从上面将顶部石块滚到侧面石柱上，然后，移土出洞，为墓穴腾出完美空间。使用这种建筑方法只需数十人及二到四头牛。

西班牙南部发现的立石高度在1到3米之间，研究人员们如此众多巨石集中一处啧啧称奇。马德里阿尔卡拉（ Alcala ）大学史前学教授、该项目的共同负责人之一的布埃诺（ Primitiva Bueno ）对法新社记者表示，"在一个地方发现成排墓葬和石墓的情况并不多见。而它们保存得如此之好，也令人惊讶。"

韦尔瓦的许多巨石深埋地下，现在，得小心翼翼发掘。预计，发掘工作会持续至2026年。牛油果种植园可能将不得不开辟他处。

2020年世界考古界的重大发现 埃及萨卡拉的新发现 开罗以南约30公里处的萨卡拉古埃及墓地，是埃及最重要的考古发掘遗址之一，与国王谷、吉萨金字塔齐名。2020年，它以几项惊人的发现登上国际考古榜首。9月和10月，科学家们已经在那里发现了装饰华丽的木棺。

2020年世界考古界的重大发现 来自古埃及的木棺 11月，在萨卡拉墓地又发现了几十具木棺。埃及科学家在现场的新闻发布会上解释说，这些艺术彩绘的木质棺材有2500多年的历史。图片显示考古人员正在小心翼翼地打开棺材。埃及的这一发现引发了2020年考古界一片轰动。

2020年世界考古界的重大发现 世界上最古老的地名标志 2020年波恩大学的埃及学家已经破译了一块有数千年历史的巨石上的铭文。它是在阿斯旺东北部的瓦·迪阿布苏贝拉谷发现的。科学家与负责监管所有埃及文物的埃及文物部合作，发现这是一块公元前4000年的地名标志。

2020年世界考古界的重大发现 庞贝城遗址 几十年来，意大利城市那不勒斯南部的庞贝罗马古城，屡屡传来考古新发现。在公元79年维苏威火山历史性的火山喷发中，泥浆、灰雨和熔岩将庞贝掩埋，造成人畜死亡。直到18世纪，古遗迹才被考古学家发现。

2020年世界考古界的重大发现 古老的 "快餐" 圣诞节前不久，庞贝城的考古学家展示了他们今年最壮观的发现：一个街头餐厅的保温柜台。科学家们估计，这些凹槽里放着用来保温的容器。这里有鸭肉、鸡肉等菜肴出售。

2020年世界考古界的重大发现 新发现的耶路撒冷城墙 2020年，耶路撒冷也有了考古新发现。经过多年的挖掘，由德国考古学家迪特尔·费维格（ Dieter Vieweger ）领导的一个考古团队在今日的耶路撒冷城发现了拜占庭时期和大希律王时期的部分古城墙。这说明历史上的耶路撒冷比迄今人们认为的要小得多。

2020年世界考古界的重大发现 公元2世纪的村庄 耶路撒冷至今仍持续酝酿着政治和宗教冲突。2020年春天，在耶路撒冷市中心挖掘出了公元2世纪的一个村庄的墙体遗迹。日常生活的痕迹为我们提供了了解当时人类居住地情况的信息。

2020年世界考古界的重大发现 希腊商神赫尔墨斯头像 建筑工人在雅典的下水道施工时，发现了一个古代雕塑的巨大头颅。经研究发现是珍贵的古文物。据希腊文化部公布的消息说，这是来自公元前3世纪甚至4世纪希腊商神赫尔墨斯的大理石头像。雅典老城经常爆出考古新发现。

2020年世界考古界的重大发现 巨石阵之谜 巨石阵究竟是神庙、古祭祀还是天体观测站遗址，目前还尚不清楚。但研究人员在2020年弄清了英格兰南部这些闻名世界的石头来源。根据最近的一项研究，这些重达数吨的巨石来自周边的山区。这些最高达到7米的石头是如何运输的，至今仍是一个谜。 作者: Heike Mund



（法新社）

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