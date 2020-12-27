 西班牙政府：不接种疫苗者要登记 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2021

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西班牙政府：不接种疫苗者要登记

许多人希望立即接种新冠疫苗，但是也有一些人表示拒绝。西班牙政府宣布，将对拒绝接种疫苗的民众进行登记。登记不会对外公开，但是这些数据有可能提供给其它"欧洲伙伴"。

Spanien I Ankunft der ersten Covid-19-Impfstoffe in Madrid

（德国之声中文网）西班牙将对所有拒绝接种疫苗的民众进行登记。该国卫生部长萨尔瓦多·伊拉（Salvador Illa）在西班牙La Sexta电视台公布了政府的这一决定。他说，将根据相关疫苗接种时间表与每位公民预约接种。虽然免疫接种属于自愿，但对拒绝预约接种者将进行登记。登记不会对外公开，但是这些数据有可能提供给其它"欧洲伙伴"。

与其他欧盟国家一样，西班牙也于上周日（12月27日）开始接种预防新冠病毒的疫苗。马德里政府表示，未来12周内预计将继续获得460万剂疫苗。届时西班牙的4700万公民中，将有近230万人获得免疫。

拒绝接种的人数在减少

根据国家社会学研究中心的一项调查，西班牙拒绝接种疫苗者的比例最近明显下降：一周前，12月仅有28%的受访者拒绝接种疫苗。此前的11月份，这一比例为47%。同时，西班牙人接种疫苗的意愿也从不足37%上升到40%以上。

Spanien | Coronavirus | Impfstart

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西班牙是受新冠疫情影响最严重的欧洲国家之一。根据马德里卫生部公布的消息，周一（12月28日）死于新冠感染的人数已超过5万人。自自疫情爆发以来至今，西班牙全国已确诊近190万感染案例。 

同样在周一，德国联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）公开反对已经接种疫苗者享有特殊权利。联盟党和社民党大联合政府正在考虑是否通过法律禁止私营企业对接种疫苗和未接种疫苗者区别对待。

李京慧/洪沙 (德新社、法新社)

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