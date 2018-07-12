 西班牙收回对普伊格蒙特国际通缉令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2018

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时政风云

西班牙收回对普伊格蒙特国际通缉令

西班牙司法当局周四（7月19日）撤销了针对前加泰罗尼亚大区政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）及其他数名流亡政治家的国际通缉令。

Carles Puigdemont (Reuters/H. Hanschke)

普伊格蒙特（Carles Puigdemont） 资料图

（德国之声中文网）设址马德里的最高法院在解释作出这一决定的理由时指出了新近收到的德国司法机构的一项裁决，根据该项裁决，只可因贪污指控而不能因叛乱指控而将他引渡回西班牙。根据西班牙发出的国际通缉令，今年3月，普伊格蒙特在经由德国石勒苏益格-荷尔施泰因州（Schleswig-Holstein）时被德国有关当局逮捕。

去年10月底，普伊格蒙特领导的加泰罗尼亚地方政府宣布独立，随即被马德里中央政府解散。与此同时，西班牙司法当局对加泰罗尼亚地方政府成员提起诉讼，其中一项罪名是"叛乱"。普伊格蒙特逃往比利时。2018年3月，他在德国境内被捕。石勒苏益格高等法院裁定，将他引渡给西班牙属于合法，但只能是因为他所受到的贪污公款的指控，而不是分量更重的涉嫌"叛乱"。

这样，对普伊格蒙特而言，欧洲范围的通缉令现在就已相当有利。鉴于依照欧洲引渡法，有了德国石荷州法院的裁决后，西班牙国内不能再以"叛乱"罪名起诉他，现在，西班牙最高法院遂作出决定，收回对普伊格蒙特的欧洲通缉令。

流亡德国的普伊格蒙特新近号召组建一个新的独立运动。取名为"全民呼吁共和国"（Crida Nacional per la República）的这个新平台将于今年秋季建立，整合所有寻求独立的加泰罗尼亚组织。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）

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