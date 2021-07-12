西班牙宪法法院：首次“封城”措施违宪

（德国之声中文网）西班牙去年上半年曾经历长达数月的封城。据西班牙媒体报道，该国最高法院裁定，实施限制公民自由措施的前提必须是先宣布进入“紧急状态”，而当局在第一波新冠大流行期间只宣布进入“警戒状态”，事后方获议会批准。宪法法院认为，此非下达禁足令的充分法律依据。

从2020年3月到5月，西班牙人只能在有充足理由的情况下才可离开住宅，但不能在公共场合从事体育运动，儿童甚至也不被允许户外活动，违规者将被课以罚金。有消息称，在这几个月，警方发出了约一百万张罚单，现在市民或可收回罚金。《先锋报》（La Vanguardia）写道，鉴于公民在无法律依据的情况下被禁足在家，有可能出现一波要求赔偿的诉讼潮。

疫情严峻恐再度封锁

鉴于疫情严峻，西班牙再度实施严格限制似乎已是必然。由于新冠染疫数量再次急增，多个地区目前已准备重新实施防疫限制措施。在被视为第五波染疫中心的加泰罗尼亚地区，当局计划再度实施宵禁，其中包括巴塞罗那大都。

上周末以来，当地俱乐部已再度关闭，只有能出示检测呈阴证明者方可参加露天集体活动。其他地区也已经或考虑采取类似措施。在巴伦西亚东南部地区，从0时至6时实施宵禁。

本周三，西班牙全国范围10万人7天染疫率为271。德国对高发病地区的定义是10万人7日新增感染人数为200，西班牙的感染数已远超200大关，因此从该国返回德国的旅行者将必须接受隔离。

（法新社、路透社、德新社）

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