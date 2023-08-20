 西班牙女足战胜英国 世界杯首次夺冠 | 足坛体坛 | DW | 20.08.2023

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足坛体坛

西班牙女足战胜英国 世界杯首次夺冠

澳大利亚悉尼举行的世界杯女足决赛中，西班牙战胜英国队。国脚卡莫纳的一记关键进球，为西班牙首次捧回了女足世界杯。

欢呼胜利的西班牙女足队员们

欢呼胜利的西班牙女足队员们

（德国之声中文网）西班牙成为新一任女足世界冠军。教练Jorge Vilda 执掌的西班牙国家女子足球队周日在澳大利亚悉尼以1:0战胜了英国队，为西班牙赢得该国女足历史上首次世界冠军称号。

比赛伊始，双方势均力敌，不分上下，直到上半场29分种时，西班牙中场劫球成功，通过长传短调的绝妙配合，由卡莫纳（Olga Carmona ）在禁区内破门成功。

西班牙队越战越勇。图为西班牙队员Aitana Bonmati突破英国队防线的场面。

西班牙队越战越勇。图为西班牙队员Aitana Bonmati突破英国队防线的场面。

比分领先后，西班牙队一直掌握场上主动，并在上半场结束前再度赢得绝好破门机会，可惜女将Salma Paralluelo一脚劲射只打中了门柱。

下半场西班牙队乘胜追击越战越勇，英国队则只有招架之功，毫无还手之力。

门将厄尔普思（Mary Earps）以一己之力，使英国队逃脱惨败命运。除多次扑出西班牙的轮番抽射之外，她还在70分钟时成功拦下一记点球。

西班牙后防天衣无缝，使英国队的进攻无法构成威胁。英国队虽然全力拼搏，但无力回天，只好屈居亚军。

 

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