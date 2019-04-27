西班牙大选: 工人社会党连莊 极右派出头

(德国之声中文网) 在99%的开票结果出炉后，现任首相桑切斯(Pedro Sanchez)眼看所属的工人社会党获得三成票数，便出面宣布胜选。

桑切斯说，他的政党会致力于终结不平等，解决与加泰隆尼亚的政治争端，打击贪腐。

他也认为他的胜利对欧洲而言十分重要，表明了西班牙是一个社会民主可以打败极权政治的地方。

他也承诺要带领西班牙成为一个亲欧盟的国家，以强化欧洲。

虽然工人社会党的得票率已足以成为得票率最高的政党，但是要成为「多数党」却还有一段距离。

另一方面，极右派的民粹政党声音党得到了10%的选票，暌违四十年後首次进入议会。

与此相反，保守党人民党在这次大选中惨败，失去了一半以上的议席。

工人社会党在350席的议会中赢得了123席，极左派政党「我们可以」(Unidas Podemos) 获得了42席。这两大政党加起来，距离组成联合政府还差11席。因此，首相桑切斯需要拉拢小政党来补足差额，比如巴斯克或加泰罗尼亚民族主义者。

西班牙内政部表示，虽然这次选举已经是西班牙四年以内举行的第三场选举，但是投票率却还是比上一次2016年选举高了8%来到75%。

在2017年尝试从西班牙独立出去的加泰罗尼亚地区，投票率特别高，比上次增加了16%来到64%。整体而言这次大选是西班牙从2008年以来投票率最高的一次。

在西班牙，组成政府的350席国会代表以及上议院的208席参议员都是由3680万人民自由选举产生。

罗法/杨威廉(路透社、美联社)