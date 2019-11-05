西班牙大选结果出炉 左派稳住右翼崛起

(德国之声中文网) 西班牙首相桑切斯所领导的左翼党派、工人社会党在周日再次赢得众议院多数议席，但未能取得绝对多数。眼看右翼政党的得票率翻倍，西班牙的左右派对立可能一时半刻难以解决。

在这次选举当中，工人社會黨获得120席，比上次选举少了3席，也没有达到国会半数176席的标准。因此，工人社会党必须与其他政党组成联合政府。

保守派的人民党在这次的大选当中遭到挫败，从原先的88席减少到66席，创下历史新低。至于曾经在今年夏天拒绝工人社会党组成联合内阁的极左派政党「我们可以党」，则取得35席。

西班牙首相桑切斯的支持者为工人社会党的胜利欢呼

极右派崛起

另一方面，今年春天才出现的极右派政党「声音党」迅速崛起。这个政党由43岁的阿瓦斯卡尔(Santiago Abascal)领导，主张带领西班牙回到中世纪基督徒与摩尔人对战时的光荣，尊崇昔日的西班牙独裁统治者弗朗哥。该政党也主张用强硬手段对抗外来移民与加泰罗尼亚的分裂主义者。

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上一次选举中，声音党获得了大约10%的选票，首次进驻西班牙议会。这一次，声音党在选举中拿下52席，比上一次选举的24席增加了超过一倍。这也让声音党成为国会的第三大党，因此对组阁或立法拥有更多发言权。

政治力量分化的西班牙

在上次选举之后，桑切斯在几个月的时间里都未能和任何一个政党就联合组阁达成共识，导致国王不得不在9月再次宣布重新大选。

面对接连不断的选举，西班牙选民似乎渐渐有些厌倦了。投票率从上次的71.76%下降到69.9%就是例证之一。西班牙政府组阁困难的主要原因在于党派政治力量的逐渐分化。过去西班牙事实上为两党分立轮流执政，不是社会党就是保守的人民党，联合执政的形式根本不存在。

桑切斯接下来如果能够与「我们可以党」以及一些区域性政党组成联合内阁，还是有机会继续担任首相。「我们可以党」的领袖伊格莱西亚斯目前表示愿意支持桑切斯。「这些选举只是让右派政权变得更强，让西班牙催生出欧洲最强大的极右派政党。」他说: 「唯一阻止极右派在西班牙扩张的方法就是建立一个稳定的政府。」

在观察人士看来，可能会对大选结果起到重要影响作用的因素之一，就是加泰罗尼亚分离势力持续不断的抗议。保守派指责桑切斯对于这个有独立倾向的自治区没有采取足够强硬的措施。为了避免在投票当天发生混乱，有大约8000名加泰罗尼亚地区警员和4500名国民警卫队安全力量出动，以维持安全秩序。投票站在中欧时间周日20点关闭，加那利群岛的投票时间则持续至21点。

罗法/文木(美联社、路透社、德新社)