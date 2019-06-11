西班牙：华为5G设备本周末运营

(德国之声中文网)沃达丰西班牙总裁柯因布拉(Antonio Coimbra)周一(6月10日)还透露，除了华为设备，这15个城市的5G网络也使用了其竞争对手爱立信的产品。

就在今年5月底，华为西班牙公司首席执行官金咏表示，尽管美国政府发布针对华为的禁令，但华为在西班牙的绝大多数合作伙伴在这个困难时期都选择与华为"并肩作战"，华为参与西班牙5G网络建设不会受到美国禁令的影响。

西班牙、英国是首批运营商用5G网络的欧洲国家。目前，市场上的5G终端手机尚不多见。业内人士指出，速度更快、带宽更高的5G技术，其主要目的并非让普通消费者能够以更快的速度上网，而是实现高速物联网，为智能制造、无人驾驶汽车等工业数字化应用场景服务。

欧洲国家难以弃用华为

早在3G、4G时代，华为的设备就在欧洲通信业取得了举足轻重的地位，沃达丰、西班牙电信、德国电信等主流服务商都大量使用华为设备构建其通信基础设施。而在美国，华为的许多产品在2012年就被时任总统奥巴马的一纸行政命令禁止进入美国通信市场，理由则是潜在的国家安全风险。

2018年秋天，外交圈内传出消息称，美国方面正在游说欧洲国家在建设5G网络时弃用华为设备。然而，不少5G设备都需要叠加在已有的4G硬件设施之上，这意味着早已大量使用华为4G设备的欧洲运营商，届时有可能不得不耗费大量资金拆除、替换已有设备。同时，不少业内人士也指出，华为的5G设备技术已经领先于诺基亚、爱立信等竞争对手，其性价比也更为出色，弃用华为设备有可能导致欧洲国家需要用更长的时间、更高的成本来完成5G布署。

目前，德国电信运营商仍然在竞拍5G频谱，监管机构预计会在今年夏天出台一份文件，明确运营商应采用的硬件安全规范。德国政府至今并没有明确反对使用华为设备。而在英国，政府已经表示允许在非核心网络中使用华为的设备。华盛顿方面则威胁说，如果英、德使用华为设备构建5G网络，将考虑中止情报共享合作。

今年5月，特朗普更是通过宣布"通信业国家安全紧急状态"的方式，签署行政命令禁止美国企业与华为发生业务往来。即便是ARM、英飞凌等欧洲企业，如果其产品中美国制造的成份高于25%，也不得供应华为。不过，有消息显示，谷歌、高通等美国企业，近期正在努力游说华盛顿放宽或暂缓华为禁令。

全球仅四国封杀华为

在这一局面下，华为公司仍然在上周发布消息，表示公司已经在全球共30个国家获得了46个5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，居全球首位。不过，华为并没有具体列出这些国家的名单。

中国外交部发言人耿爽周一(6月10日)则对媒体表示，这30个国家包括"一段时间以来美方'苦口婆心'劝说的一些盟友和一些欧洲国家"，但是"至于这些国家的名字，我在这里就不点了，以免某些人听了之后扎心"。耿爽还说，"美方以莫须有的罪名，动用国家力量、开动国家机器来打压华为这样一家中国民营企业，很不道德，也很不光彩，有失一个大国的水准。"

根据目前已有的新闻报道，华为在过去3年中至少已经与德国、西班牙、英国、奥地利、意大利、法国、马耳他、拉脱维亚、葡萄牙 等十余个欧盟国家的电信运营商签署了5G合作协议，其中大部分签署于2018年秋天之前。而目前明确阻止华为参与5G网络建设的国家只有美国、澳大利亚、新西兰以及日本。

文山/达扬/(德新社、新华社、路透社)