 西班牙：华为5G设备本周末运营 | 经济纵横 | DW | 11.06.2019

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经济纵横

西班牙：华为5G设备本周末运营

尽管面临美国的全力打压，华为的5G通信设备依然在一些欧洲国家正常布署。电信运营商沃达丰宣布，其在西班牙15个城市的5G网络将于周六开始运行，其中使用了大量华为设备。目前，至少10个欧盟国家的运营商已经与华为签署了5G合作协议。

5G und Huawei Logo (Reuters/D. Ruvic)

(德国之声中文网)沃达丰西班牙总裁柯因布拉(Antonio Coimbra)周一(6月10日)还透露，除了华为设备，这15个城市的5G网络也使用了其竞争对手爱立信的产品。

就在今年5月底，华为西班牙公司首席执行官金咏表示，尽管美国政府发布针对华为的禁令，但华为在西班牙的绝大多数合作伙伴在这个困难时期都选择与华为"并肩作战"，华为参与西班牙5G网络建设不会受到美国禁令的影响。

西班牙、英国是首批运营商用5G网络的欧洲国家。目前，市场上的5G终端手机尚不多见。业内人士指出，速度更快、带宽更高的5G技术，其主要目的并非让普通消费者能够以更快的速度上网，而是实现高速物联网，为智能制造、无人驾驶汽车等工业数字化应用场景服务。

Huawei Smartphone in Großbritannien (picture-alliance/empics/J. Nguyen)

英国政府允许华为“有限度”参与5G网络建设

欧洲国家难以弃用华为

早在3G、4G时代，华为的设备就在欧洲通信业取得了举足轻重的地位，沃达丰、西班牙电信、德国电信等主流服务商都大量使用华为设备构建其通信基础设施。而在美国，华为的许多产品在2012年就被时任总统奥巴马的一纸行政命令禁止进入美国通信市场，理由则是潜在的国家安全风险。

2018年秋天，外交圈内传出消息称，美国方面正在游说欧洲国家在建设5G网络时弃用华为设备。然而，不少5G设备都需要叠加在已有的4G硬件设施之上，这意味着早已大量使用华为4G设备的欧洲运营商，届时有可能不得不耗费大量资金拆除、替换已有设备。同时，不少业内人士也指出，华为的5G设备技术已经领先于诺基亚、爱立信等竞争对手，其性价比也更为出色，弃用华为设备有可能导致欧洲国家需要用更长的时间、更高的成本来完成5G布署。

DW.COM

美国已经决定公开抵制华为，也强烈建议英国跟进，但是英国迟迟无法下定决心。英国国会邀请华为高管出面，他十分果决的说，华为没有配合中国政府的义务。 (11.06.2019)

美国对中国通讯装置科技公司华为在美业务的限制令科技业界的担忧不断提升。专家担心，这可能会对5G通讯标准的引入造成影响。 (10.06.2019)

美国奋力打击中国科技大厂华为，间接导致许多美国企业受到影响。美国高官考虑到这个效应，要求将缓冲期再延长两年。 (10.06.2019)

在周二和英国首相梅的会谈中，美国总统特朗普呼吁伦敦方面抓住机遇，在退出欧盟之后和美国签署自贸协定。在华为是否参与英国5G网络建设的问题上，特朗普称双方“绝对会”达成协议。 (04.06.2019)

中国政府的补贴是中美贸易战中的棘手问题。法新社研究调查揭示了中国电信巨头华为与中国政府密不可分的关系。德国经济专家指出，北京为华为提供的各种优惠确实是一种补贴行为，但这并非中国独有的现象。 (31.05.2019)

目前，德国电信运营商仍然在竞拍5G频谱，监管机构预计会在今年夏天出台一份文件，明确运营商应采用的硬件安全规范。德国政府至今并没有明确反对使用华为设备。而在英国，政府已经表示允许在非核心网络中使用华为的设备。华盛顿方面则威胁说，如果英、德使用华为设备构建5G网络，将考虑中止情报共享合作。

今年5月，特朗普更是通过宣布"通信业国家安全紧急状态"的方式，签署行政命令禁止美国企业与华为发生业务往来。即便是ARM、英飞凌等欧洲企业，如果其产品中美国制造的成份高于25%，也不得供应华为。不过，有消息显示，谷歌、高通等美国企业，近期正在努力游说华盛顿放宽或暂缓华为禁令。

全球仅四国封杀华为

在这一局面下，华为公司仍然在上周发布消息，表示公司已经在全球共30个国家获得了46个5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，居全球首位。不过，华为并没有具体列出这些国家的名单。

中国外交部发言人耿爽周一(6月10日)则对媒体表示，这30个国家包括"一段时间以来美方'苦口婆心'劝说的一些盟友和一些欧洲国家"，但是"至于这些国家的名字，我在这里就不点了，以免某些人听了之后扎心"。耿爽还说，"美方以莫须有的罪名，动用国家力量、开动国家机器来打压华为这样一家中国民营企业，很不道德，也很不光彩，有失一个大国的水准。"

根据目前已有的新闻报道，华为在过去3年中至少已经与德国、西班牙、英国、奥地利、意大利、法国、马耳他、拉脱维亚、葡萄牙 等十余个欧盟国家的电信运营商签署了5G合作协议，其中大部分签署于2018年秋天之前。而目前明确阻止华为参与5G网络建设的国家只有美国、澳大利亚、新西兰以及日本。

文山/达扬/(德新社、新华社、路透社)

 

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